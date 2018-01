Local

Erick A. Juarez |

2018-01-31

-Carmen Cuevas y Rubén Jasso nombraron al hijo de una impartidora como juez menor

-Se trata de Juan Manuel Jiménez Aquino, hijo de la magistrada María del Carmen Aquino Celis

De manera arbitraria y para la compra de votos en la reelección de la magistrada presidente del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, esta funcionaria junto con el ex consejero de la Judicatura, Rubén Jasso Díaz, nombraron a Juan Manuel Jiménez Aquino, hijo de la impartidora de justicia, María del Carmen Aquino Celis, como juez menor, por lo que representantes del Ejecutivo y Legislativo ante el Consejo de la Judicatura desconocieron dicha toma de protesta.

El representante del Legislativo ante dicho Consejo, Abraham Romo Pérez, calificó como incongruente la designación del juez menor, Juan Manuel Jiménez Aquino, ya que de acuerdo a la declaratoria que emite la Comisión Permanente del Congreso local con fecha 19 de enero del presente año, el Consejo de la Judicatura local desapareció tras las reformas hechas al Poder Judicial.

Señaló que estas contradicciones han reflejado una arbitrariedad, ya que en materia legal los delegados de la titular del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, han manifestado la desaparición del Consejo de la Judicatura, mientras que por otro lado, realizan el nombramiento de un juez menor, nombramiento que debió ser realizado por el pleno del Poder Judicial.

“Si en dado caso de que no haya desaparecido el Consejo de la Judicatura local, nosotros no fuimos convocados y por lo tanto una sesión del consejo no tendría validez si no están al menos tres consejeros, esto en términos de la Ley Orgánica (…) Nosotros en nuestros procesos legales de esta reforma, hemos hecho notar a los juzgadores federales que existe una contradicción por parte de quien representa legalmente el órgano colegiado del Consejo de la Judicatura a través de los delegados en donde señalan que ya desapareció el Consejo y por otra parte, están ejecutando actos que son propios del Consejo y son tan propios y siguen estando vigentes porque no hay ley orgánica que faculte a los magistrados”, dijo.

Ante ello, Romo Pérez exhortó a la presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas, a que los convoquen a una sesión de pleno para analizar si Jiménez Aquino cumple con los requisitos para asumir la encomienda de juez menor, debido a que no existe la validez oficial, al haber desaparecido el Consejo de la Judicatura, luego de que entrara en vigor la declaratoria de validez a la reforma al Poder Judicial.

Mientras tanto, la representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Guillermina Jiménez Serafín, aseguró que “nunca” fueron convocados para la liberación del nombramiento de Juan Manuel Jiménez Aquino, quien estará adscrito a un juzgado menor de Cuautla, por lo que exhortó a la titular del máximo órgano de impartición de justicia, Carmen Cuevas convoque a una sesión de pleno para la aprobación de dicha toma de protesta.

Cabe mencionar que alrededor de las 09:00 de la mañana de ayer (martes) en las instalaciones del Consejo de la Judicatura y a puerta cerrada, el representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura, Rubén Jasso Díaz y la titular del TSJ, Carmen Cuevas López realizaron la toma de protesta al hijo de la magistrada, María del Carmen Aquino Celis, Juan Manuel Jiménez Aquino como juez menor adscrito a los juzgados de Cuautla, con la intención de que la impartidora de justicia pueda otorgar su voto a Cuevas López en vísperas de su reelección por un periodo de dos años más.

Además de que según datos extraoficiales, los magistrados del Poder Judicial también nombraron a Rosa María Aquino Robledo como juez de primera instancia, quien al parecer podría ser la sobrina de la magistrada María del Carmen Aquino Celis.