Local

Erick A. Juarez |

2018-01-31

Miembros del Foro Morelense de Abogados rechazaron la aprobación de la declaratoria de validez a la reforma al Poder Judicial, al calificar como una ocurrencia impedir que los magistrados y consejeros de la judicatura impartan clases, así como la imposición de dos magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), puesto que a la fecha no cuentan con los suficientes recursos para la impartición de justicia.

El presidente de dicha agrupación, Pedro Martínez Bello, exhortó a la presidenta del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, a que convoque a una sesión de pleno con los magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia, con la intención de que promuevan la controversia constitucional en contra de la autonomía del Poder Judicial.

Martínez Bello exhortó a los impartidores a justicia a agotar todas las vías jurídicas jurisdiccionales antes de recurrir a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que Cuevas López deberá de convocar a un pleno para el análisis de dichas acciones mediante el diálogo.

“El hecho del afán de favorecer a alguien en lo personal pretendan mediante una reforma abrir dos magistraturas más, que seguramente ya tienen nombre y apellido, esto es un contrasentido, porque aparte de ello, los magistrados no tienen la carga de trabajo que los demás la tienen, el TJA, no cuenta con las condiciones estructurales físicas para albergar a dos magistrados (…) Sin embargo, por el momento no están dadas las condiciones para que Cuevas López se reelija, ha habido un caos en la administración bajo su mando y esto hace que un grupo de magistrados piense de manera contraria”, dijo.

El jurista exhortó a la titular del TSJ, María del Carmen Cuevas López a dejar de promover políticamente al precandidato por la gubernatura del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, debido a que han notado que actualmente emplea su plataforma como titular de un poder para promover al precandidato a Gayosso Cepeda.

“Nosotros hemos notado que esta emplea su plataforma como presidenta del Tribunal para promover al precandidato Rodrigo Gayosso y esto es indigno, porque es titular del Poder Judicial y nosotros como abogados esperamos mucho y esperamos un comportamiento adecuado de parte de ella”, reveló.