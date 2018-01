Local

Minerva Delgado |

2018-01-31

-Entre éstos, se precise la naturaleza de la Sala Especializada en Justicia Penal para Adolescentes

-Además, volver a incluir la excepción para el caso de actividades educativas de los miembros del PJ

A escasos días de que la Diputación Permanente del Congreso local decretó la validez de la reciente reforma al Poder Judicial que extinguió el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Unitario de Justicia Administrativa (TUJA), el grupo parlamentario del PRD anunció que impulsará un paquete de modificaciones para hacer algunas “precisiones”.

A través de un comunicado de prensa, anoche, la bancada perredista explicó que el contenido de la iniciativa será el siguiente:

• Precisar mediante un régimen transitorio, la naturaleza de la Sala Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, estipulando que la magistrada presidenta del ya extinto tribunal, será la titular de la misma. Asimismo, se definirá con precisión, la trasferencia de su patrimonio, plantilla laboral y archivos judiciales.

• Si bien se mantiene la prohibición de que los miembros del Poder Judicial reciban remuneración distinta a la derivada de sus labores judiciales, se vuelve a incluir la excepción para el caso de las actividades educativas. Es importante precisar que la intención primigenia de la reforma del mes de diciembre, era hacer una homologación con lo establecido para el Poder Judicial Federal; no obstante, derivado de la disparidad de sueldos entre aquel y el local, se propone lo ya señalado.

• Por lo que hace al Tribunal de Justicia Administrativa, la reforma en comento le otorgó la máxima autonomía posible, sin que dependiera del Tribunal Superior de Justicia de alguna manera. No obstante, se propone precisar de manera clara, que no estará adscrito al Poder Judicial del Estado.

• La reforma constitucional aprobada, por lo que hace al Poder Judicial, tuvo como principal objetivo darle plena autonomía de administración. Lo anterior, era un reclamo justo de quienes lo integran y, en ese sentido fue que se eliminó el Consejo de la Judicatura, toda vez que en él se inmiscuían los poderes ejecutivo y legislativo por medio de representantes. No obstante que las facultades de dicho Consejo se le dieron al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo que se propone en ésta ocasión, es la creación de una Junta de Administración y Gobierno, integrada únicamente por miembros del Poder Judicial.

La reforma integral al Poder Judicial, fue aprobada por el Congreso local el pasado 15 de diciembre, y su validez fue decretada por la Diputación Permanente en su sesión del pasado 19 de enero, tiempo desde el cual, el Poder Judicial ha lanzado una serie de cuestionamientos a la misma.

Por ello, la bancada perredista tiene la intención ahora de atender los comentarios y observaciones de ese Poder, “sobre los efectos del decreto en cuestión”, explicaron ayer.

Antes de concluir su comunicado, los diputados del PRD se negaron a reconocer que la iniciativa que presentarán se trate de una contrarreforma, “sino que, por el contrario, lo que se pretende es seguir fortaleciendo la autonomía del Poder Judicial, así como las diversas instituciones de nuestro Estado de Morelos” (sic).