2018-01-31

Jojutla, Mor.- No hubo otro punto en donde el sismo se sintiera con tal fuerza que en el centro de Jojutla, a las 13:14 horas del 19 de septiembre, la tierra se sacudió y cientos de casas en las calles Himno Nacional, Pensador Mexicano, Constitución del 57, Ricardo Sánchez, por mencionar algunas, fueron cayendo como fichas de dominó. En el edificio de Teléfonos de México (Telmex) en la calle Himno Nacional, sus vidrios se rompieron al igual que sus muros y la gente salió corriendo histérica, la escena que quedó en esta calle es una mezcla entre los estragos de un terremoto y un huracán, hoy a más de cuatro meses del sismo, el edificio de la empresa Telmex no ha sido demolido, sólo apuntalado, y a los vecinos ya les urge rehacer sus vidas, exigen tanto a las autoridades municipales como la empresa demoler el edificio por el riesgo de colapso que existe.

Hasta la semana pasada, el ayuntamiento de Jojutla informó que los trabajos de demolición y de retiro de escombros del primer cuadro de la ciudad, avanzaban entre un 80 y un 90 por ciento, el edificio de Telmex es uno de los que faltan por demoler. La semana pasada también, el ayuntamiento abrió a la circulación vial la calle de Pensador Mexicano para dar mayor fluidez a la carga vehicular, la calle de Himno Nacional, se encuentra a escasos metros de esta nueva ruta de circulación, sin embargo, Himno Nacional sigue cerrada por el riesgo de colapso que hay del edificio de Telmex.

“El problema deriva a raíz de que Teléfonos de México no ha tomado una decisión ni ha calendarizado su demolición, porque sabemos que el edificio se tiene que demoler, entonces no nos da a conocer…, más bien, nos dio a conocer una calendarización en la que dicen que van a empezar a demoler a finales de mayo y esto nos está afectando a todos los comerciantes y vecinos de esta calle que no se puede abrir a la circulación y por lo tanto también se afecta Pensador Mexicano, nosotros queremos que Telmex ya defina pero inmediatamente ya cuándo va a demoler, ya que queremos que quiten esa antena que es un peligro para todos, además de eso sabemos que la demolición de Telmex va a llevar tiempo, el retiro de escombro va a llevar tiempo y mientras nosotros estamos sin abrir nuestros negocios”, explicó Roberto Huicochea Rodríguez, vecino de la calle Himno Nacional.

La casa de Roberto Huicochea está pegada al edificio de Telmex, desde su terreno, un espacio que antes del sismo funcionaba como estacionamiento público, se pueden ver las paredes a punto de descolgarse de las varillas y algunas vigas metálicas que sostienen puntos a punto de desfallecer; sobresale también una antena metálica con aparatos de más de 30 metros de alto, es la antena que da el servicio telefónico casero porque la que brinda el servicio de telefonía celular fue instalada en el zócalo de Jojutla a los pocos días después del sismo. La antena también representa un riesgo para los vecinos que temen que se pueda desplomar en cualquier momento.

Roberto Huicochea ha sido el único que ante la desidia de Telmex, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) por el riesgo de colapso del edificio, la queja se recibió en la visitaduría del organismo sin que haya cambiado nada a favor de los vecinos.

“Nos dicen que comprendamos que no podemos dejar sin comunicación a una gran parte de la población, según ellos muy grande, bueno, pero por qué hasta ahorita se les ocurre cambiar su cableado por fibra óptica, por qué no lo agilizaron antes; resulta que Telmex que tiene todos los recursos económicos, humanos, etcétera, materiales, debemos comprenderlos aunque nosotros no podamos abrir nuestros negocios, esta calle está perdiendo dinero, están dejando de ganar los propietarios, los comerciantes y hasta los empleados porque se quedaron sin trabajo, sin embargo somos nosotros los que tenemos que ser comprensivos con Telmex pero ya estamos desesperados porque queremos regresar a vivir aquí, queremos abrir nuestros negocios pero resulta que Telmex dice que por seguridad nos mantengamos alejados de aquí”, agregó Roberto Huicochea.

Los vecinos consideran que la advertencia de Telmex de mantenerse alejados resulta falsa porque con el transcurrir de los días escuchan cómo se llevan a cabo trabajos dentro del edificio, y en tanto el tiempo transcurre la empresa sigue operando en oficinas alternas en donde siguen los cobros por el servicio a los usuarios mientras que ellos, como comerciantes, no pueden abrir sus locales de abarrotes, servicios diversos, restaurantes, tiendas naturistas, etcétera.

Por eso decidieron reunirse una vez más como vecinos afectados y planear llevar a cabo acciones que obliguen a las autoridades a actuar, porque no han visto apoyo, principalmente de parte del municipio.

“Pensamos radicalizar ya nuestras acciones para que no nos sigan dando atole con el dedo y estamos pensando impedir las obras que inició el gobernador, para colmo aparte de todos los problemas que hay al señor gobernador se le ocurrió ahorita empezar a abrir las calles ya abrió Constitución del 57, H. Preciado está abierto y lo mismo quiere hacer aquí en Himno Nacional, no conocemos a nadie de parte del gobierno del estado que nos explique en qué consisten las obras, no sabemos los tiempos que van a abrir, no sabemos el material que van a usar, no sabemos nada, se la hemos solicitado al ayuntamiento y el ayuntamiento no sabe nada lo cual se nos hace absurdo, entonces vamos a empezar a tomar acciones nosotros”.