| Ignacio Cortés Morales

2018-01-31

TOLUCA, EDOMEX.- De mal en peor el seleccionado morelense de fútbol, pues en la segunda jornada del certamen nacional de la categoría para nacidos en el 2007 y menores, se cayó 4-0 frente a Sonora, lo que representa el segundo fracaso para los tlahuicas, como que en la víspera se perdió frente al conjunto de Guerrero 2-0, por lo que sólo queda por delante el compromiso frente al representativo de Campeche, que será de mero trámite por los descalabros en las dos primeras jornadas y, lo peor, sin hacer goles y recibiendo seis.

Es importante ganar a Campeche porque con ello se eludiría finalizar en el último lugar de la clasificación general, y no es nada grato ver el nombre de Morelos en el sótano, pero si los chicos no son capaces de funcionar en la partida de este miércoles, el destino es el farol rojo y bajo su responsabilidad, con todo y que quizá el escuadrón no tuvo tiempo de trabajar parta obtener mejores dividendos, pero desde que se acepta llevar la representación de la entidad, se sabe que se va a un nacional de primer nivel, en donde la contienda es difícil, por lo que se tienen que revisare los pros y los contras, sobre todo si se va a contar con los jugadores importantes para que el equipo funcione al 100 por ciento.

Morelos perdió con Guerrero al iniciar nacional de fut el lunes 29 de enero

TOLUCA, EDOMEX.- Mal inicio del seleccionado de Morelos en el campeonato nacional de fútbol de la categoría 2007 y menores, que se lleva a cabo en esta ciudad, en donde los tlahuicas cayeron 2-0 frente a su similar de Guerrero, en un cotejo en el que se hizo el esfuerzo, como siempre, pero faltaron argumentos lo mismo en la defensiva que en la ofensiva, por lo que se terminó por sucumbir.

Puente de Ixtla-Cuernavaca

CUERNAVACA, MOR.- Los Alacranes del Puente de Ixtla visitarán la cancha del Recinto Ferial de Acapantzingo, hoy miércoles, a las 16:30 horas, para enfrentar al Atlético Cuernavaca, en cotejo de corte amistoso, válido para sus cotejos de la tercera, para los capitalinos, y la cuarta para los sureños, quienes siguen disfrutando de estas instalaciones sin pagar un peso, en lo que parece un tráfico de influencias, desde que los actuales directivos tienen al conjunto.