Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-01-31

Breverías Culturales

Apoya con el desarrollo motriz, e intelectual de los y las niñas, además ayuda a fortalecer los lazos de comunicación con el exterior, impulsa el trabajo en equipo y la disciplina mediante el trabajo corporal, por ello este taller esta enfocado a niños y niñas que tengan y/o quieran mejorar su habilidad física y necesiten controlar su energía, para enfocarla. Este taller no esta enfocado en crear artistas, si no, humanos capaces de reconocer sus sentimientos y expresarlos mejor; El amor, y el respeto por los demás y por el entorno, son el lenguaje con que se maneja este taller.

Taller de Artes Escénicas y Circenses organizado por ‘Manik. Circo Teatral’ Instructora Ixchel Cano, para niños y niñas de 7 a 12 años en Tepoztlán, en Las Palmas martes de 16:30 a 18:00 horas, en Huilotepec jueves de 15:30 a 17:30 horas, costo mensual $410.00 inicio el 6 de febrero; para mayores informes e inscripciones, comuníquense al teléfono 777 7883901.

JORNADAS GANDHIANAS talleres impartidos por la Colectiva Cultura de Paz y No Violencia de la UNAM, “Estigmas y prejuicios”, en las oficinas del Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía de 10:00 a 13:00 horas, cuota de recuperación $50.00, calle Cuauhtemotzín 25 centro.

UNAM MORELOS: Oscar Guajardo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentará la ponencia “Espacios supersimétricos” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer.unam.mx/seminarios/638-espacios-supersimetricos • •• •• • Salvatore Spicuglia presentará la ponencia “Assessment of enhancer activity by high-throughput reporter assays: Identification of core promoters with distal enhancer function” en el auditorio Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.ccg.unam.mx/ es/node/5349 • •• •• • El Doctor Maximino Aldana Instituto de Ciencias Físicas, dentro del Coloquio del Instituto de Ciencias Físicas presentará la ponencia “El papel del microbioma en la evolución”, en el auditorio a las 17:30 horas; Información en la página-e: www.fis.unam.mx.

63 MUESTRA INTERNACIONAL de CINE, proyecta “The Square”, Director Ruben Östlund, Suecia-Alemania-Francia-Dinamarca 2017, en el cine Morelos 3 funciones 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento. Christian es el respetado curador de un museo de arte contemporáneo. Es un hombre divorciado y un dedicado padre, el tipo de hombre que maneja un coche eléctrico y apoya buenas causas. Su próxima exposición "The Square" es una instalación que invita a los transeúntes al altruismo. Mientras las preparaciones para la exposición toman lugar, la vida de Christian comienza a resquebrajarse, catapultándolo a él y al museo entero hacia una crisis existencial.

MARCHA de PROTESTA contra las Reformas Laboral y de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, y contra el Neoliberalismo. Unidad de Acción contra la Carestía, por un Aumento Salarial de emergencia, Alto a la Represión y Libertad a los Presos Políticos. Reunión en el Calvario a las 16:00 horas.

MUSEO ROBERT BRADY en su ciclo de cine presenta “Historia de mujeres”, Director Andréi Zviaguintsev, Rusia 20011, a las 16:00 y 18:00 horas, entrada libre, Netzahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554;

En ATARAXIA Centro Cultural, Ezequiel Vélez te invitan a disfrutar de los "Miércoles líricos", donde podrás compartir tus creaciones poéticas o disfrutar de la lectura que otros integrantes compartirán durante la sesión; invitada de lujo la maestra Aida Valdepeña, a las 18:00 horas, cooperación voluntaria consciente, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

VISITA GUIADA a la muestra “El narciso de Jesús” en compañía del artista Ray Smith, quién nos hablará sobre el proyecto de exposición para La Tallera al mismo tiempo que nos relata aquello que involucra generar obras que parten de la frontera, como ejemplo, la serie de pinturas realizadas en colaboración con el artista Tonatiuh Pellizzi titulada “Borders paintings”; en La Tallera a las 18:00 horas, actividad gratuita, calle Venus 52 colonia Jardines de Cuernavaca; Informes en el correo-e: tallera.educacion@inba.gob.mx teléfono 1601190.

