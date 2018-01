Serpientes y escaleras - Morelos: todo puede pasar

Opinión

Eolo Pacheco

2018-01-31

Morelos es un estado difícil en lo social, en lo político y en lo electoral. Cualquier cosa puede suceder en una entidad muy politizado, con gente bien informada y ahora muy enfadada. Nadie puede cantar el triunfo por anticipado. El exceso de confianza es un pecado mortal en política.

El cálculo que algunos estrategas de campaña hacen respecto a lo que podría suceder en las elecciones del 2018 en Morelos se basa en encuestas: miden el posicionamiento de los partidos, la rentabilidad de sus posibles candidatos y mezclan los números para ubicar los escenario posibles. El método no es incorrecto, de hecho es el más utilizado por quienes participan en los cuartos de guerra de los partidos. Las del 2018, empero, podría ser una elección diferente, con factores externos que modifiquen las cosas. Recordemos algo: en las últimas contiendas del país las encuestas han fallado.

El mal humor social y la desconfianza ciudadana son aspectos que han hecho que los estudios de opinión se equivoquen recurrentemente; no es que la aplicación de las encuestas sea equivocada, lo que ha sucedido es que la gente ha ocultado su opinión y eso impacta en el resultado de los análisis. Más claro: la gente contesta a las preguntas, pero no siempre dice la verdad o al final cambia de opinión.

En Morelos se han levantado distintas encuestas desde hace un año, algunas han dado seguimiento a la evolución de los partidos y de los candidatos y otras se han enfocado a los temas que interesan a los ciudadanos o en aspectos que pueden influir en los votantes. Todos señalan que el puntero en la carrera por la gubernatura es el futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo y varios coinciden que el segundo partido en intención de voto es el PRI; el primero es Morena.

A simple vista esto es para algunos la definición adelantada de lo que será el resultado de las votaciones el próximo primero de julio; el análisis es básico: la mezcla del candidato más popular con el partido más rentable da como con consecuencia el triunfo. ¿Y si no?

Tengamos memoria: en las elecciones del 2012 el PRI con Amado Orihuela arrancó la carrera con 21 puntos por encima del PAN que postuló a Adrián Rivera; al final de la contienda el resultado cambió radicalmente: la alianza del PRD con Graco Ramírez le ganó por 11 puntos al PRI. Conclusión: muchas cosas pueden moverse en el transcurso de una campaña.

Dos ejemplos más: en el 2015 Morena aparecía muy bien posicionado en los estudios de opinión, se perfilaba como la primera fuerza en Morelos en las elecciones intermedias y para algunos era el partido a vencer. Los conflictos internos, la postulación de candidatos poco rentables y una campaña mal diseñada hundió las expectativas de un partido que al final apenas logró llevar al congreso un diputado por la vía plurinominal. Antes, en el 2006 el PRD de Andrés Manuel López Obrador postuló en Morelos al ex panista (ex priísta, ex Verde, ex Movimiento Ciudadano…) Fernando Martínez Cué; AMLO ganó la elección en Morelos, pero El Pato perdió la elección frente a un insípido Marco Adame. Conclusión: en Morelos AMLO gana, pero eso no garantiza que sus candidatos también ganen.

Hay varios factores a observar en el próximo proceso de Morelos.

1- Si la coalición Morena-PES-PT logra traducir en votos la simpatía y popularidad hacia el Movimiento de Regeneración Nacional y sus candidatos (AMLO y Cuau), las tendencias que marcan hoy las encuestas les darán el triunfo con relativa facilidad. Su reto es hacer que la militancia de Morena arrope al futbolista y no tome su llegada como una imposición. Recordemos que toda la base de Morena en Morelos la armó Rabín y es él quien maneja la estructura. La designación de Cuauhtémoc Blanco no fue tersa, el senador fue maltratado y aunque aceptó que el alcalde ganó la encuesta, sus palabras y el tono que utilizó confirma que no quedó contento ni con el fallo ni con la forma de hacerlo público. Rabindranath Salazar va a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, probablemente se incorporará a la campaña nacional de Morena, pero queda la duda si moverá un dedo para ayudar al futbolista.

2- Aunque el desgaste del gobierno estatal es alto y ello pega a las aspiraciones del candidato de la alianza PRD-PSD, el partido que más estructura y recursos tiene en Morelos es el PRD. El reto de Rodrigo Gayosso es matizar el desgaste de la Nueva Visión, aprovechar los puntos favorables del gobierno y evitar los yerros cometidos; marcar distancia con Graco Ramírez, pero no romper con alguien que además de ser la cabeza más notoria del PRD en Morelos es su padre. La polarización del voto en Morelos es un factor que ayudará a los perredistas, pues en un escenario así el peso de las estructuras se incrementa y el manejo de la imagen y los recursos se vuelve esencial. La clave es que su estructura realmente funcione y sus operadores de campo no sean líderes de escritorio.

3- En el PAN-MC tienen la expectativa de hacer una campaña de contraste con el resto de las propuestas. Si el candidato es Víctor Caballero, el panismo podría aprovechar la simpatía natural que despiertan sus siglas en la clase media y buscaría meterse a la competencia ofertando una propuesta seria, con un perfil moderado de un profesionista que ofrecería la conciliación como base de su proyecto e identidad como oriundo del estado. El PAN no es un partido de estructuras, pero si de simpatías, en las encuestas la mezcla Caballero PAN está en segundo lugar sin que el doctor haya iniciado campaña; el objetivo de ese proyecto es lanzar un candidato que pueda contrastar con la continuidad del PRD, el desgaste del PRI y los malos resultados de Cuauhtémoc Blanco.

4- La alianza PRI-NA no ha definido aún a su candidato, aunque podría ser en las próximas horas cuando se conozca el nombre de quien llevará las riendas de la campaña en Morelos. Los priístas tienen históricamente un voto duro que les coloca en la línea de arranque, según algunos estudios de opinión ocupan el segundo lugar en cuanto a intención de voto, pero ese sufragio no les alcanza para ganar si no llevan una buena propuesta. Resolver el entuerto del PRI no es sencillo, tanto así que son el único estado de los 9 que se juegan en el 2018 en donde el Revolucionario Institucional no ha definido. Al final del trayecto, dicen, hay cuatro nombres en la mesa: Matías Nazario, Rosalina Mazari, Amado Orihuela y Jorge Meade; dentro y fuera de ese partido la reflexión es una: si postulan a Amado o a Jorge, el mensaje será que de nueva cuenta se entregó al estado al PRD.

5- Dos figuras más podrían aparecer en la boleta bajos las siglas de un partido y en la vía independiente: Alejandro Vera por el Humanista y Fidel Demédicis como candidato ciudadano. El ex rector tiene una base social importante y un reconocimiento público que volvió a crecer luego de los hechos de la semana pasada; Alejandro es un buen hombre, un gran académico, pero un mal político; por el Humanista Vera no gana y dividirá el voto anti PRD y pero garantizará el registro para ese partido. Fidel Demédicis tiene estructura, cierta presencia en algunas zonas del estado, pero no le alcanza para meterse, siquiera, a los primeros cuatro lugares de la carrera. Igual que el ex rector, la participación del senador lo único que provocaría es dividir el voto antisistémico en Morelos.

El mal humor social y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y privadas hace muy complicado anticipar lo que sucederá en la próxima elección; el enojo de la gente está más acentuado en algunos personajes, pero nadie en la clase política se salva del malestar ciudadano.

La lectura de las encuestas es un elemento importante que debe tomarse en cuenta, pero desde hace tiempo esos instrumentos dejaron de ser certeros. Hoy se deben tomar en cuenta más aspectos, muchos de ellos intangibles y otros que dependen de diferentes momentos y circunstancias.

El manejo de la información y la imagen para influir en la percepción pública (y así acentuar o matizar el mal humor), las estructuras, el tiempo de campaña y las propuestas, serán claves para alcanzar el triunfo.

Personalmente creo que a pesar de todo lo que tenemos a la vista no hay nada definido para nadie.

Cuauhtémoc Blanco es una de las joyas de la corona de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Su definición como candidato a la gubernatura de Morelos se pactó desde el momento que se cocinó la alianza con el PES, fue una petición del partido cristiano, pero también un interés personal del tabasqueño. La realización de una encuesta fue una faramalla para disfrazar una decisión tomada por anticipado, aunque tras la pifia de Yeidckol Polevnsky el mismo AMLO echó por tierra el teatro cuando destapó al futbolista como el candidato por sus virtides de “gran deportista, buen dirigente social y buen gobernante”.

La utilidad política de Cuauhtémoc Blanco en el escenario de López Obrador va más allá de Morelos; al jefe de Morena no le interesa ganar Morelos, lo que quiere es ganar la presidencia y para ello no ha tenido empacho de sumar a su causa a todos, sin importar su pasado o las profundas diferencias con algunos de ellos. Morena se ha convertido en el refugio de muchos que antes eran enemigos jurados de López Obrador o cargaban historias de terror que por muchos años fueron señaladas por el originario de Macuspana como “La Mafia del Poder”. El discurso mismo de AMLO ha pasado de un extremo a otro al punto de que hoy habla de dar amnistía a delincuentes y hasta de perdonar a Salinas y a Peña Nieto.

En ese contexto habría que pensar lo que aporta a la campaña presidencial una figura tan emblemática como Cuauhtémoc Blanco. En Morelos su fama sigue siendo importante, pero su desgaste social por el desempeño de su gobierno también es alto. Más aún Blanco Bravo carga con una denuncia en la Fepade que podría eliminarlo de la contienda porque no hay manera legal posible de que el fallo sea a su favor; la única manera de ayudarlo en ese tema es prolongar la resolución hasta después de que tome protesta, para poder sortear la sentencia con argumentos legales. El problema es que el protector político del futbolista ya no está en condiciones de seguirlo protegiendo.

¿Pero qué tal que a Andrés Manuel López Obrador no le importa que la Fepade expulse a Cuauhtémoc Blanco Bravo de la carrera gubernamental? ¿Qué tal que para el tabasqueño lo importante es tener a su lado al futbolista, sin importar que sea candidato? ¿Qué tal que para AMLO es más rentable que la Fepade expulse a Cuauhtémoc Blanco de la contienda, para victimizarlo y entonces tenerlo junto a él como un elemento más de su campaña para acusar las tropelías de la “mafia del poder”? ¿Qué tal que la apuesta de #YaSabesQuien es en dos vías: Cuauhtémoc Blanco como candidato a gobernador o Cuauhtémoc Blanco como víctima del sistema?

De cualquiera de las dos formas le sirve. ¿Sería capaz AMLO de algo así?

Cambios en el equipo de Cuau en Cuernavaca, se van los titulares de Obras y Desarrollo social; antes le dieron cuello al coordinador de asesores.

La escoba comenzó a limpiar el gabinete municipal a unos meses de que el futbolista deje el cargo para ir a campaña; la medida es preventiva porque el alcalde sabe que dichos personajes responden a intereses opuestos y serían los primeros en hundirlo cuando pidiera licencia.

Buena decisión: ninguno de ellos es leal a su proyecto y los tres son personajes que han sido señalados por actos de corrupción. Muchos errores ha cometido el futbolista como alcalde de Cuernavaca, pero este NO es uno de ellos.

El ex rector de la UAEM se reunió ayer con el alcalde de Cuernavaca; posteriormente Alejandro Vera convocó a una rueda de prensa en la que anunciará su registro como precandidato a gobernador por el Partido Humanista.

No se qué charlaron los convidados a ese encuentro, pero es obvio que no hubo acuerdo para que el ex rector participara como candidato por la alcaldía capitalina bajo las siglas de Morena. Si Vera y Blanco hubiesen sumado fuerzas serían una fórmula muy fuerte; separados se dividirán el voto anti Graco.

Comentarios para una columna sonriente:

eolopacheco@elregional.com.mx

