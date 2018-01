La Encrucijada - El Caballo De Troya

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2018-01-31

Nada es para siempre, nada dura para toda la vida, las cosas cambian, se cierran ciclos, el poder termina y en muchas ocasiones la riqueza y la pobreza también. Se aproxima un momento importantísimo en la vida nacional, podemos hacer historia, demostrar que en nuestro país también las cosas pueden ser distintas, que somos capaces de superar nuestros miedos y con ello romper paradigma. En este momento muchos actores políticos que han vivido en la burbuja del privilegio, y que llevan años del “buen vivir” están dispuestos a hacer de todo con tal de no perder su estatus, incluso se alquilan para ese propósito o lo hacen bajo la amenaza de que se rebelara el cómo son nuevos ricos de la noche a la mañana, cumplen pues lo que su amo les ordena. La tragedia de Troya toma forma de alguna manera en los cuartos de guerra de más de un candidato. Fundamental será conocer la trayectoria de los participantes, saber quiénes los rodean y muy importante, saber quien los financia. No estamos en tiempos de seguir probando o equivocando nuestra decisión. Hoy más que nunca el dinero correrá a manos llenas, muchos tienen su esperanza puesta en ello, sin embargo la historia será distinta, la gente ya se cansó y cada vez toman más conciencia de su precaria condición y del por qué de la misma. Debemos de estudiar la estadística en cuanto a los resultados de nuestras autoridades para con ello hacer una evaluación, evaluar en conciencia el trabajo de nuestros gobernantes nos permitirá hace una verdadera reflexión a la hora de emitir nuestro voto. No necesitamos inexpertos, pero tampoco expertos que no saben dar resultados, requerimos de mujeres y hombres íntegros y con números probados, que los resultados positivos en su trayectoria sean su bandera, no votemos por el menos peor, no dejemos que nuestras malas decisiones vuelvan a propiciar la debacle de nuestras instituciones, votemos en conciencia y vayamos con las mejores propuestas, las mejores carreras y con la integridad por delante. Es muy importante en un gobernante tener sensibilidad, buen corazón, y vergüenza, valores hoy en peligro de extinción, valoremos esa condición en los perfiles que se nos presentan, hagamos que la historia sea distinta, pugnemos por recomponer nuestras instituciones y dar a cada quien lo que merece. Será fundamental reconocer tras bambalinas a los mismos de siempre, a los traidores, a los corruptos, a esos que solo viven para vivir del presupuesto, estarán en esta etapa de tras de muchos aspirantes y candidatos en su momento, serán promotores de candidaturas y padrinos de gastos, acompañantes y levanta manos, los candidatos íntegros no pueden tolerar esa contaminación, la historia debe escribirse con otra tinta.

PD. El congreso morelense le solicita rendir cuentas a muchos, sin embargo muy pronto esta legislatura tendrá que rendir cuentas de todas sus triquiñuelas.

