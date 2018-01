Justicia

| Pancho Rendón

2018-01-31

Quién está detrás del baño de sangre en Morelos

Mientras todo hacía suponer que feroces sujetos eran los cabecillas de grupos criminales especializados en ejecuciones, secuestros, extorsión y graves delitos que laceran a la sociedad morelense, las autoridades federales recorren el velo de misterio para conocer quién está detrás de todo ese baño de sangre y destrucción, quedando al descubierto rostros de mujeres.

En el mes de noviembre del año pasado, más de uno se quedó atónito al revelar las fuerzas armadas la detención de una guapa mujer conocida como “La Candela”, pero de nombre Alejandra, localizada en una zona residencial en el Estado de México, al tiempo de referir que la misma, podría ser parte de la cabeza de grupos criminales en Morelos.

La gente no daba crédito a que una hermosa mujer pudiera encabezar a un grupo de malvados que no se tientan el corazón para matar a niños, mujeres y adultos, o el trasiego de drogas y, cuando ya casi estaba olvidado el tema porque debido al mandato judicial del sistema de justicia oral, no debe darse a conocer la identidad de los responsables en hechos criminales, mucho menos detalles de lo que hayan hecho, bajo una bandera más criminal que se denomina “Presunción de Inocencia”.

Pues bien, para el domingo pasado, desde la tierra de quien hoy tiene el mando policiaco en Morelos, a donde empieza la patria, Tijuana, las fuerzas armadas dieron a conocer la captura de la supuesta operadora de grupos criminales en Morelos, una mujer con edad aproximada al medio siglo, de nombre Virginia.

Por igual, el comunicado de los altos mandos federales se apega a decir casi nada en pocas palabras para cumplir con el mandato de ley y se menciona, que dicha mujer presuntamente podría ser quien maneje el trasiego de droga, ejecuciones, extorsiones y secuestros en Morelos, pero también en la zona norte de Guerrero, de donde es originaria, para ser exactos, en el municipio de Taxco de Alarcón.

Personal de inteligencia logró dar con el paradero de la enigmática mujer desde zona de confort en Tijuana, ¡vaya paradoja!, de donde vienen los altos jefes encargados de la seguridad en Morelos, o sea, ellos acá y la mujer allá, con el botón rojo en la mano para accionarlo a su antojo.

Y, hay quien afirma, que Virginia, ya había sido detenida en el año 2015 en Morelos por cargos similares, pero no hubo reja que la mantuviera cautiva gracias a las salidas aleatorias con que cuenta el sistema penal acusatorio y que ha beneficiado a muchos de los más peligrosos en el planeta.

Le esperan 4 años en el bote por portar un arma

La Procuraduría General de la República (PGR), Delegación en Morelos, aportó elementos suficientes de prueba al Juzgado Primero de Distrito, el cual dictó sentencia condenatoria contra Julio “N” por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El sentenciado, obtuvo una pena por tres años de prisión, por la portación de un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm.

De acuerdo a la causa penal, elementos de la Policía Federal Ministerial, visualizaron a una persona que al revisarlo les encontraron una pistola, en la calle 5 de Febrero, poblado de Temilpa Viejo, municipio de Tlaltizapán.

Por estos hechos la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Morelos, acreditó penalmente la responsabilidad de la persona, quien compurga su pena en el Centro de Reinserción Social “Morelos”.

Vinculan a proceso a un huachicolero

La Procuraduría General de la República (PGR), Delegación Morelos, obtuvo del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, auto de vinculación a proceso contra una persona, detenida en posesión de 2 mil 904.85 litros de hidrocarburo.

La persona fue asegurada, por elementos de la Policía Federal, cuando lo vieron circular sobre el kilómetro 008.000 de la carretera Pera–Cuautla, municipio de Tepoztlán, sin cinturón de seguridad, motivo por el cual le marcaron el alto y percibieron un olor a gasolina, por lo que procedieron a realizarle una revisión a la camioneta encontrando en el interior 12 tambos de 200 litros c/u y 11 bidones de 50 litros c/u.

Por este motivo, el Juez de Control, calificó de legal la detención del imputado y dictó auto de vinculación a proceso por el delito previsto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en el Sistema de Justicia Penal en el Estado.

La autoridad judicial estableció como medida cautelar: prisión preventiva.