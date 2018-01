Local

Erick A. Juarez |

2018-01-30

-Cuestionan cuatro magistrados la actitud de la presidenta; esperan que se agoten los términos legales para actuar en consecuencia

-Verónica Cuevas López no responde a la solicitud de convocar al pleno para discutir la reforma del Poder Judicial,

Ante la falta de respuesta en la solicitud de convocar al pleno para la discusión de la reforma al Poder Judicial en la promoción de una controversia constitucional, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no descartaron promover un juicio político en contra de la actual presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López.

En conferencia de prensa, la ex titular del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez, junto con cuatro magistrados, no descartó la posibilidad de promover un juicio político en contra de Cuevas López, esto, en caso de que no exista respuesta de la autoridad judicial para la promoción de una convocatoria a una mesa plural, donde todos los impartidores de justicia participen en temas como la controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial que vulnera la autonomía de los poderes.

En ese sentido, Lara Chávez reveló que una vez que se incumpla por la vía legal aquellas exigencias de los impartidores de justicia, podrían analizar las posibilidades para la promoción de las acciones jurídicas, entre ellas un juicio político, tal como lo establece el Artículo 8º de la Constitución Política, que sustenta los requerimientos.

"Primero pedimos la reunión urgente con la titular y enseguida podemos tomar las medidas legales, ya que estaremos en el análisis; lo urgente es atender esta reforma y quien lleva la representación del Poder Judicial debe de cuidar nuestra autonomía sin permitir intromisiones (...) Estaremos requiriendo vía legal el cumplimiento de esta solicitud, tenemos un artículo octavo Constitucional que nos sustenta en ese sentido para que se nos dé una respuesta pronta e inmediata", declaró.

A decir, de los propios impartidores de justicia la reforma al Poder Judicial fue aprobada en lo "oscurito", debido a que no fue consensuada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como por el Consejo de la Judicatura, por ello, los dos consejeros tanto del Ejecutivo y Legislativo promovieron en días pasados un juicio de amparo ante los juzgados federales para evitar su destitución ante la falta de conocimientos para su aprobación, hechos ocurridos el pasado 15 de diciembre del 2017.

Y es que los magistrados, Carlos Iván Arenas Ángeles, Norberto Calderón Ocampo, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gamboa Olea exigieron a su presidenta convocara a sesión de pleno para la discusión de las acciones jurídicas que interpondrán en contra de la aprobación a la Reforma al Poder Judicial, donde establece la desaparición del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TSJ); además del nombramiento de dos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), entre otras cosas.