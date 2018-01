Local

Yesenia Daniel |

2018-01-30

-No han podido acceder ni al Fonden ni al programa “Unidos por Morelos”

Tlaquiltenango, Mor.- En los municipios de la zona sur y sur poniente se registraron las mayores afectaciones en número de casas colapsadas y pérdida de vidas humanas, pero a cuatro meses del sismo del 19 de septiembre, entre las familias damnificadas, el tramitar el apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) del gobierno federal ha sido un verdadero desgaste, de igual modo, acceder al programa denominado “Unidos por Morelos”, del gobierno estatal, contrario al apoyo que muchos recibieron de la fundación altruista de Taiwán Tzu Chi, que fue rápido y sin tanto papeleo.

Sentados en el patio del ayuntamiento de Tlaquiltenango esperan al menos veinte personas, la mayoría mujeres, para ser atendidos en una ventanilla que se abrió para este tema.

A finales del mes de noviembre pasado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició la entrega de tarjetas en la zona sur, luego vino un período de corrección de algunas de tarjetas porque quienes tuvieron pérdida total y debieron recibir 120 mil pesos recibieron una tarjeta por daño parcial por 15 mil pesos, ya casi se termina enero y parece que Sedatu se alejó de Tlaquiltenango.

“Un señor me dijo ´no pierda su tiempo porque Sedatu cerró su sistema ya no va a haber reposición de tarjetas, se van a quedar sólo con sus quince mil pesos´, y ahora sí que casi casi me dijo ´hágale como quiera´”, comentó la señora Lourdes Delgado, habitante de la colonia centro de Tlaquiltenango, pero en la misma situación están al menos otras 15 familias del centro de Jojutla, Chacampalco, Tlayehualco y Gabriel Tepepa.

“La casa de mi papá es la que está dañada, él vive en lo que es Tlayehualco y pasó igual como comenta la señora, el recurso llegó a la mitad (sic) y su casa fue daño total, ahorita lo que queremos es que nos ayuden a que nos den la segunda tarjeta porque pues con 15 mil pesos no se puede hacer nada, ni siquiera para pagar la mano de obra y por eso venimos a pedir apoyo al alcalde”, dijo Amairani Jiménez, habitante del barrio de Tlayehualco.

El acceder al apoyo se ha convertido en un verdadero martirio para las familias que, además de haber perdido su casa, en otros casos perdieron su empleo por lo que dicen no pueden “darse el lujo de estar faltando a su trabajo para hacer trámites en donde no les atienden ni les dan una respuesta concreta”.

“Nada más nos traen de aquí para allá y ya no sabemos a dónde ir ni con quien acudir y por eso llegamos hasta aquí, por la desesperación de que nos atienda el señor presidente (municipal) y nos diga cómo es posible que estemos así después de cuatro meses, ya se vienen las lluvias y no tenemos casa (…) es una pérdida de tiempo porque o trabajas o estás aquí perdiendo tiempo y dinero porque cada vez que vas a un lugar son papeles, saca fotos, y la verdad sí es pérdida de tiempo y dinero que ahorita no hay”, agregó Lourdes Delgado.

Asimismo, denunciaron que la propuesta que han recibido algunos de suscribir convenio con alguna Fundación, no es como se pinta, pues hay familias que tienen otras necesidades de espacios y no les conviene el tipo de vivienda y quieren construir con el dinero que les prometieron; o bien, sí están dispuestos a que les hagan sus casita, pero les han dicho que no son sujetos del beneficio por no contar con las dos tarjetas del Fonden.

Gabriela Alvarado Martínez, vecina de Chacampalco dijo que podrían ser alrededor de 600 familias que están en una situación similar, en toda la zona sur, donde las autoridades federales y estatales no los han apoyado y en especial al municipio de Tlaquiltenango donde los propios vecinos señalan que el divorcio que hay entre el gobierno de Graco Ramírez con el de Enrique Alonso los “ha pasado atraer” como coloquialmente se dice, y en medio de ellos están los ciudadanos que han sido ignorados por los gobiernos.

Cabe señalar que en una situación similar de desorden y desinformación se encuentran los afectados del municipio de Jojutla, que hasta la semana pasada seguían esperando recibir la segunda tarjeta de Fonden para empezar a construir, o bien, decidir si entraban a algún otro programa de construcción.