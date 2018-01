Observador político - Gayosso vs Cuauhtémoc: la verdadera lucha por Morelos Los precandidatos…

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-01-30

Las elecciones que se avecinas en Morelos son de pronóstico reservado. Hoy, la moneda está en el aíre porque todos están en la incertidumbre y por tanto, no hay nada seguro para nadie. Sin embargo, la verdadera lucha electoral será entre dos personajes: Rodrigo Gayosso Cepeda, del PRD y PSD porque ha logrado construir una estructura que ya consolidó durante los más de tres años que fue dirigente del sol azteca. Y por el otro lado, Cuauhtémoc Blanco, quien pese a las críticas que se le hacen por su mala administración, no ha dejado de ser el más popular pero también, porque está cobijado por el partido que lleva la delantera en México y Morelos con MORENA y respaldado por PES y PT.

EL PRI.- Guillermo del Valle Reyes dejó la titularidad del ISSSTE y en su lugar quedó José Luis Villegas Aquino, con la finalidad de contender por la precandidatura al gobierno de Morelos por el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, también presentó su registro para diputado federal, en caso de no alcanzar el tan ansiado objetivo. Francisco Moreno Merino, fue la broma de los aspirantes a competir por ese cargo y jamás tuvo oportunidad alguna, gracias a todo su negro pasado que no nada abona para garantizarle votos al tricolor. Jorge Meade, le apostó a las relaciones que tejió con Graco pero también con su “pariente” José Antonio Meade Kuribreña. Aparecieron muchos en la foto entre ellos Amado Orihuela, quien tiene medio cuerpo pintado de color amarillo con el logotipo del partido cuyo slogan es: “Democracia ya, Patria para todos”. Y al final, la pelea se dio entre dos priistas: Rosalina Mazari Espín, a quien ya muchos aseguran que ha sido colocada como la virtual candidata a la segunda posición al senado de la república, luego de que la primera es para el PANAL por el convenio de coalición y sería para Ángel García Yáñez, actual diputado federal de Nueva Alianza. Y quien sigue encabezando la posibilidad de ser el abanderado es el legislador federal, Matías Nazario Morales, quien pese a los intentos por frenarlo se mantiene a la cabeza en su aspiración por competir por la gubernatura.

PAN Y MC.- Marco Adame al final logrará instalar como precandidato a gobernador al diputado local Víctor Caballero Solano, quien quizá logre ser el abanderado de los azules y naranjas pero para muchos, su poca presencia en los diferentes municipios de la entidad, y el escaso margen de maniobrabilidad con sus dirigencias que lo impulsarían, se pronostica desde ahora que estaría peleando fuertemente el tercer y cuarto lugar de los contendientes que aparecerán en la boleta electoral del primero de julio.

Tal parece que en el PAN y MC están haciendo todo para no aspirar al primero y segundo lugar, y la opción sería la tercera o cuarta posición, en virtud de que los contendientes que tiene enfrente, tanto en el PRD con toda su estructura y recursos como del otro lado con Cuauhtémoc y su coalición “Juntos haremos historia”, que tendrá como ingrediente extra la fuerza social que representa Andrés Manuel López Obrador.

CUAUHTÉMOC EL CANDIDATO.- La sola presencia del ex futbolista de las águilas de la América y de la selección mexicana en el estado de Chiapas al lado de López Obrador, le garantizó la foto, texto, audio y video en los principales periódicos y medios de radio y televisión a nivel nacional. En la primera jugada en la que aplicaron la “cuauhtemiña” metieron gol el Temo y el Peje.

A Cuauhtémoc Blanco le estarán cantando las golondrinas el último día del mes de marzo, porque estaría en los 90 días dentro de la ley y del plazo que autorizó el IMPEPAC a los alcaldes que aspiran a competir por la gubernatura, tiempo en el cual, estará utilizando sus días libres como son sábados y domingos para hacer proselitismo político no solo en Morelos sino en diversas entidades de la república mexicana, para atraerle votos al señor López quien ya se aventó la “Temoseñal”, como lo hizo en Veracruz.

Y mientras esto sucede, el senador con licencia Rabindranath Salazar Solorio, quien perdió por goleada la encuesta en la que participó con el alcalde de Cuernavaca, se ha convertido en el defensor de Cuauhtémoc Blanco, con la finalidad de que la coalición “Juntos haremos el cambio” puedan obtener el triunfo para llevarse al mayor número de triunfos entre ellas la presidencia y la gubernatura de Morelos.

FIDEL DEMÉDICIS, EL ÚNICO CANDIDATO “CIUDADANO”.- Según los datos que ofreció el IMPEPAC en su último reporte del fin de semana en cuanto a los apoyos de los aspirantes a gobernador, el único que ya cumplió con el número de respaldo solicitados por el Instituto Nacional Electoral es el senador Fidel Demédicis Hidalgo, luego de que tiene 34 mil 592 apoyos que envió al INE, así como 28 mil 920 que son los buenos de la lista nominal y por tanto hay mil 596 que fueron duplicados, 266 que no están en lista nominal, 90 bajas y 463 considerados fuera del ámbito geolectoral, además de 168 no encontrados. Pese a todo ello, será el único candidato a gobernador en Morelos porque los demás se quedarán en suspirantes al no alcanzar el umbral solicitado de apoyos de credencial del INE.

Le siguen Ariosto Genel García, con 12 mil 304 votos apoyos, 6 mil 920 que son reconocidos oficialmente, 65 que no están en el padrón electoral, 61 bajas, 105 fura del padrón electoral y 2 mil 794 con inconsistencias.

Los de relleno que intentaron competir por una curul en el senado pero que no alcanzarán a obtener los apoyos de las credenciales del INE, son: Yolanda Gutiérrez Neri quien logró solo 3 mil 364 apoyos reconocidos en la lista nominal; Mario Rojas Alba, con 376; Edgar Francisco Flores Miranda con 97 y Luis Sergio Hernández Coronado con tan solo 68.

