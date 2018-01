Casos y Cosas de Morelos - La ruptura de hijastro y padrastro

Opinión

| Sergio Dorado

2018-01-30

El pasado 24 de enero, el conocido periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó a Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato perredista por la gubernatura del estado de Morelos 2018-2024. Si usted, estimado y único lector, no tuvo oportunidad de verla, y si también no tiene cosa mejor que hacer a lo largo del día, se la recomiendo; incluso le doy el enlace para que fácilmente dé usted con ella en internet, y no tenga la molestia de ponerse a navegar: https://www.youtube.com/watch?v=PFUZ5m0YyjU.

Y para mayor comodidad de usted, estimado y único lector, ya ve que es usted nuestro único y mejor propósito, sugiero una manera de abordar la entrevista desde el punto de vista más objetivo posible; cosa que difícil será, lo entiendo, en un estado donde la locura ha invadido el razonamiento tanto humano como artificial; es decir, el paraíso fenomenal de la nueva visión que quiso llegar para quedarse. Pero de todos modos, “¿le ofrezco algo a usted?, …un refresquito, una cervecita, un whiskey si quiere. Lo que usted guste”. (El punto es analizar la entrevista en un ambiente de camaradería y amigos relajados; haga de cuenta usted, estimado lector, como si fuésemos a ver una película de estreno mundial con rosetas de maíz y salsa Valentina).

El performance de Rodrigo Gayosso, de principio a fin, redundó en la defensa de la moral pública. Desde el principio mostró preocupación por las acciones del fiscal anticorrupción Juan Salazar y la imagen que ante la percepción social pueda exhibirse en el electorado. Comprensible hasta aquí, mi estimado, puesto que como competidor por la gubernatura imperativo es mostrar alma de colibrí al amanecer. Y este es el momento de fotografiar bien. Todo de él fue reclamo al fiscal quien recientemente y porque éste reitera con frecuencia no ser funcionario de escritorio, hizo presencia personal indebida e inquisitoria en la detención del ex rector Alejandro Vera Jiménez, cuando éste se echaba una cervecita con sus amigos. (Esto puede apreciarlo usted en otro video en Youtube del que desgraciadamente no tengo el enlace. Pero confórmese usted con el anterior y búsquelo usted mismo, tampoco es cuestión de ponerse conchudo).

En el preámbulo, donde además agradeció la entrevista, Rodrigo inició expresando que la detención del ex rector de la UAEM había sido arbitraria, y por tanto,la víctima debía ser puesta en libertad de inmediato, pues un día anterior a la entrevista, Juan Salazar, el encargado del combate a la corrupción morelense, había levantado en vilo al académico hasta la prisión de Atlacholoaya. Y por tal irresponsabilidad pública, Gayosso invitaba al fiscal, con respeto, a retirarse dignamente del cargo. Aseguró además que él, como persona pública ética y moral, nada tenía que ver en el asunto. (En ese punto se refirió a su adopción morelense desde niño, estado donde estudió, creció y se volvió lo que es. Desde luego que la entrevista llevaba un script bien estudiado).

Y es que el candidato está muy preocupado porque la ciudadanía interprete el asunto como una especie de conspiración de donde sacar raja electoral. Porque lo primero es la patria chica y luego todo lo demás como la inseguridad, la suciedad, la oscuridad o todo lo que el público quiera. ¡Honorabilidad ante todo; por eso Juan Salazar debía irse!

Incluso encontró chivo expiatorio temporal en el nombre de la diputada federal Lucía Meza Guzmán, quien en opinión de Gayosso, es la verdadera culpable del delito no grave, pero vergonzoso. Esto, porque pregona el entrevistado que fue ella quien dejó pasar sin out la selección de Juan Salazar como fiscal Anticorrupción en el Congreso de la LII legislatura, de la que la victimaria Lucía Meza Guzmán era presidenta de la Mesa Directiva. (¡Figúrese usted la dimensión del pecado!)

Toda la novela surge con una espontaneidad tipo arte mexicano, ya ve usted que actualmente nos codeamos con los más célebres del cine internacional. Pero lo que más llama la atención fue la voz y la actitud de Salazar puesto al teléfono a la hora de la entrevista. A éste le fue difícil encontrar las palabras, las que cuidadosamente escogió con extremada cautela para expresar la más alta consideración al hijastro del gobernador.

Aquí faltaría un experimentado crítico en teatro guiñol para poder descifrar la trama del performance… para catalogar la pena de Rodrigo Gayosso como surrealismo francés o vanguardismo extraviado o ya de plano Sasha Montenegro en brassier antes de violar a José López Portillo sobre un cuero de borrego pestilente. Falta de verdad un experto en expresionismo guayabero. Esto porque las hipótesis de investigación se bifurcan tanto como las posibilidades de entendimiento que hay entre la conexión cerebral,mejor conocida como sinapsis, y los escapes de la salida inesperada de la mejor novela. Quién sabe… pero sigo pensando que esto es un signo de ruptura entre hijastroy padrastro, real o fingida.