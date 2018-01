Cultura

Alejandro Cruz Solano

2018-01-30

Dos procesos hicieron que el homo sapiens lograra configurarse como ser social; la hominización y la humanización. El primero hace referencia a las diversas etapas evolutivas del ser humano, mientras que el segundo, al proceso que lo ha llevado a convertirlo en un ser social. ¿Cómo el ser humano es un ser social? En las primeras etapas de la evolución humana el hombre tuvo que sobrevivir elaborando herramientas como mecanismos para su sobrevivencia y sistemas externos de transmisión para su pervivencia, entendida esta como la duración o permanencia en vida de una cosa a pesar del tiempo; inicialmente los grupos humanos o sociedades primitivas socializaban bajo un esquema de transmisión directa, es decir, de manera oral y a través de las enseñanzas de los adultos los niños y jóvenes se involucraban en las tareas de los adultos. El desarrollo histórico acelerado torna ineficaces e ineficientes los procesos de socialización y para cubrir esas deficiencias surgen diferentes formas de especialización, es momento de dar nacimiento a una etapa de socialización distinta, es el nacimiento de la escuela. La escuela se convierte en el espacio, en la institución que va a desarrollar el proceso de socialización de las nuevas generaciones. Sin embargo, el debate actual sobre el papel de la escuela plantea dos problemas; el primero, la escuela como instancia de reproducción social para la supervivencia de la sociedad (La escuela como función conservadora) y la segunda, la escuela que contribuya a cambiar el mundo, es decir, como espacio para formar agentes de cambio con capacidades de incidir en el sistema o statu quo. Me parece fundamental apostar por una educación en la segunda vertiente. La pregunta obligada es ¿Hacia dónde se orienta la transformación? La educación juega un papel importante en el tipo de sociedad que queremos, Emile Durkheim sociólogo francés ya lo había señalado, cuando afirma que “cada sociedad tiene un ideal que le es propio y busca realizar en sus miembros a través de la educación ese ideal”. Entonces la educación y el hecho educativo tiene que plantearse como un proceso individual, integral y social; en el primer caso asumimos que se refiere a los procesos de cambio en términos de aprendizaje que elabora el sujeto en su interior, es decir, implica una reestructuración mental que es inherente a cada hombre. Es integral, porque dicha reestructuración afecta al individuo como un todo, en todas sus esferas, psíquicas, biológicas y sociales. Es social porque la ecuación se da en un plano intersubjetivo, si bien no puedo aprender por mí, yo aprendo en los otros. Ese es el campo de la intersubjetividad, que generalmente se aprende a través de los otros. Me parece fundamental que la escuela pueda dirigir sus ojos hacia las transformaciones sociales, aunque el papel actual que están jugando me parece centrado en el plano conservador, es decir, reproducir estudiantes bajo un modelo competitivo para que cuando salgan de la escuela reproduzcan sus conocimientos a fin de calificar en el aparato productivo. El riesgo más grande es que dado la apertura del mercado global la educación parece tender a reproducir y buscar la calidad a partir de indicadores relacionados con ese mercado, lo que pone en riesgo su papel crítico y de transformación social, es decir, caer en un reduccionismo. Por eso insisto que el giro educativo es replantear su papel no solo como reproductor de un sistema que enfatiza el mercado y digo no solo para que no parezca radical, sino que recupere su sentido social, que sea la voz de los olvidados y oprimidos, que haga conciencia en los miles de hombres y mujeres que viven a diario en condiciones estructuralmente en condiciones de vida que los hacen oprimidos. La educación tiene el reto de ser y recuperar su papel en el ámbito de la transformación social, de otra manera solo será instrumento de los grandes centros económicos mundiales que dirigen al Estado y se convierten en garantes de formación de recursos humanos para calificar mano de obra competitiva y tecnológica, lo que hace que se corra el riesgo de perder su sentido humanístico.