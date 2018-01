Local

2018-01-29

A casi dos meses de la masacre de cuatro mujeres, un adolescente y una bebé en hechos registrados en Temixco, abogados del Foro Morelense exigieron al titular de la Fiscalía General, Javier Pérez Durón, dar con los responsables del multihomicidio, ya que hasta la fecha no se cuenta con ningún elemento de la GOES, detenido.

De acuerdo con el delegado de la región Oriente del Foro Morelense de Abogados, Javier Alderete Vique aseguró que hasta la fecha, la sociedad desconoce que si los elementos policiacos que participaron en el asesinato de seis personas en la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco, se encuentren detenidos.

Explicó que el hecho de que peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realicen las diligencias podría otorgar mayor certeza a los morelenses para la captura de los responsables de la muerte de cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de tres meses de edad.

"El Fiscal General no ha dado hasta la fecha, como lo ha hecho en otras ocasiones, a conocer el avance de la carpeta de investigación, ya que hoy en día no se ha indagado a los responsables del hecho en Temixco, sin embargo, hasta el momento no se les ha dado la prontitud y celeridad como se les dio a los sobrevivientes de ese ataque", dijo.

Alderete Vique demandó al Fiscal General, Javier Pérez dé a conocer a aquellos agentes policiacos que fueron puestos a disposición que le dieron muerte a la bebé de tres meses y a cinco personas más, ya que persistió un exceso de fuerza pública.

Cabe mencionar que el próximo miércoles 31 de enero, peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizarán diversas diligencias en el domicilio en donde se registró la masacre, ubicado en la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco.