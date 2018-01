Local

Redacción |

2018-01-29

*El deporte hace más fuertes a los pueblos asegura Aquiles Córdova

* Antorcha votará por el candidato que se comprometa con las necesidades del pueblo pobre

* La organización puede garantizar votación para hacer sentir el peso del pueblo en la política nacional

Tecomatlán, Puebla.- El deporte hace más fuertes, altos y vigorosos a los pueblos y es un ingrediente para educar y organizar al pueblo para que salga vencedor dijo Aquiles Córdova Morán, ante más de 10 mil antorchistas reunidos en el acto de inauguración de la XIX Espartaqueada Deportiva Nacional 2018 que se realizó en la Plaza de Toros “La Antorcha” de Tecomatlán, Puebla; ahí, además, aseguró que Antorcha votará por el candidato menos malo y por el que se comprometa a resolver y atender las demandas del pueblo pobre de México.

El líder social de la organización más importante de México, que ya reúne cerca de 3 millones de mexicanos, señaló que la tarea deportiva es parte estructural, educativa y formativa del proyecto del Movimiento Antorchista, porque el deporte no es ajeno y es algo que no está desconectado de la política nacional.

Sin embargo, el futuro mejor para todos no lo van a construir quienes hoy se benefician de la situación en la que vive el país, que no es nada agradable, nada que pueda aplaudirse; es un hecho que quienes viven de este modelo económico se enriquecen día con día, mientras el pueblo cada vez empobrece más.

En México somos 125 millones y no hay empleo, los salarios no alcanzan, la medicina es cara, la educación está por los suelos y no hay vivienda; la situación a nivel planetario y a nivel de México es grave porque la riqueza se concentra mientras la pobreza aumenta. "La ONU dijo que hace dos años había 600 millones de hambrientos en el mundo y que en dos años han pasado a ser 800 millones, esto gracias a un mundo que concentra la riqueza pero que no la reparte”.

Antorcha votará por quien se comprometa con las demandas del pueblo

En otro orden de ideas remarcó que Antorcha al conquistar el poder político no va a realizar lo que ya se hizo reiteradamente, no queremos ensayar con gente que no tenga talento. Antorcha cuando llegue el poder sabrá por qué llegó y cómo lo piensa hacer. "Muchos precandidatos hablan en contra de lo que se viene haciendo pero no entran en la verdadera problemática del país".

Córdova agregó que sin hacer profundos cambios en el modelo económico y en la filosofía con que se gobierna no pasará nada con las nuevas elecciones; entre los candidatos no se habla de los bajos salarios, del desempleo, de la política impositiva e injusta para el pueblo mexicano, de cómo se gasta el dinero público, no se habla de la vivienda popular, de la educación o de la medicina pública.

"Lo de hoy es un discurso electorero y se van contra la corrupción porque el pueblo está harto del tema; no se van a resolver los problemas de México porque se limitan a la corrupción que es un efecto de problemas más sólidos y de fondo que los señores políticos no tocan. Antorcha está formando a sus cuadros científicos de alto nivel para que cuando le toque gobernar lo haga como el pueblo quiere y necesita".