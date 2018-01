Local

2018-01-29

-El alcalde Enrique Alonso tuvo como invitado al ex alcalde de Amacuzac y ex diputado local, Alfonso Miranda, tío de Santiago Mazari, alías “El Carrete”

Tlaquiltenango, Mor.- Casi a punto de ocultarse el sol, el presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, inauguró el primer mirador en la punta del cerro de la colonia 3 de mayo en la cabecera municipal.

Como ya es costumbre en la organización de sus eventos oficiales, el alcalde se encaminó hacia el lugar en una cabalgata junto con personas que gustan montar a caballo, acompañado de música de banda y algunos de ellos ingiriendo bebidas alcohólicas.

Minutos antes de las 19 horas del viernes, familias de la colonia 3 de Mayo y Emiliano Zapata, esperaron el arribo del alcalde en la punta del cerro en donde agradeció a sus amigos “de a caballo”, sugerirle este lugar para hacer un mirador y del cual habló como un proyecto familiar y turístico.

“Cuando a mí me trajeron la primera vez los amigos de a caballo que me hicieron el honor de invitarme por primera vez, hoy salimos alrededor de las cinco de la tarde a cabalgar en esta dirección, se nos hizo un poquito tarde, pero dándoles el lugar a ellos porque en realidad este mirador surgió como idea de los amigos de a caballo con toda honestidad; sentados aquí en las piedras como algunos recuerdan antes, estaba el señor Bahena, el amigo águila –así le gusta que le digan-, los amigos Tablas, y muchos otros amigos como el Chino, todos los amigos que son de a caballo pues, un servidor sólo tiene el gusto (…) hicimos un compromiso, dijimos que íbamos a generar un espacio más digno, un espacio donde toda la comunidad, todo el municipio de Tlaquiltenango pudiera disfrutar de la hermosa vista, si se dan cuenta y volteamos podemos ver Zacatepec, Jojutla, Tlaltizapán y un poquito más hacia allá vemos hasta Cuernavaca; para mí es un orgullo el ser un empleado del municipio de Tlaquiltenango, porque eso soy un empleado, sabemos que no hemos hecho al cien por ciento como tiene la necesidad Tlaquiltenango pero estamos seguros que hemos redoblado esfuerzos una y otra vez para rendir lo que sea necesario (…) No es cierto que Tlaquiltenango sea un municipio pobre, no es cierto que el ayuntamiento es pobre, y por eso les explico, ésta es la primera etapa del mirador que hoy tenemos aquí en la colonia Emiliano Zapata”, expresó el edil ante los asistentes.

La obra pública que inauguró el fin de semana el edil Alonso Plascencia, consta de una explanada pública, una zona con asadores, estancia con mesas y el mirador con tres cantilevers, que son vigas voladizas “para dar una sensación de mayor libertad”, mencionó el edil.

Para una segunda y tercera etapa se prevé hacer un encarpetamiento del camino que conecte la carretera principal con el sendero que lleva al mirador, un módulo de seguridad pública, iluminación y construir unas cabañas, para “crear espacios públicos y un punto turístico familiar para hacer deporte y disfrutar de la naturaleza”.

Previo al corte del listón, los asistentes rindieron homenaje e izaron la bandera.

Entre los agradecimientos, el presidente municipal de Tlaquiltenango, destacó la presencia de Alfonso Miranda Gallegos, ex alcalde del municipio de Amacuzac, ex diputado local por el Partido del Trabajo (PT), y tío del jefe del cártel del grupo delincuencial “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández, por quien la Comisión de Seguridad Pública de Morelos solicita a la población su ayuda para su captura.