Serpientes y escaleras - Sucesión 2018

Eolo Pacheco

2018-01-29

Las elecciones en Morelos dan sorpresas. Varias veces hemos visto que el candidato puntero pierde y también somos testigos de que los ciudadanos saben votar diferenciado. Poco a poco el escenario se aclara; nada hay definido para nadie.

La carrera por la sucesión en Morelos ya comenzó, los partidos están en proceso de definir a sus candidatos y en el diseño de la estrategia con la que buscarán obtener el mayor número de votos. Las encuestas comienzan a delinear el escenario, pero todavía falta mucho para poder ver el sentido que tendrán los votos. El panorama político en Morelos está enrarecido y cualquier cosa puede pasar antes de que se instalen las urnas. El exceso de confianza es un error común en los políticos.

Supongamos que la oferta electoral para Morelos en el 2018 es la siguiente: Rodrigo Gayosso por la alianza PRD-PSD; Cuauhtémoc Blanco en la coalición Morena-PT-PES; Víctor Caballero bajo las siglas del PAN-MC; Matías Nazario cobijado por el PRI-NA y Alejandro Vera en el Partido Humanista. Analicemos algunos de los elementos a favor y en contra de cada uno:

Rodrigo Gayosso. Lo primero que se viene a la mente cuando se piensa en el perredista es Graco Ramírez. El gobernador es el mayor peso que debe cargar Gayosso porque le toca pagar el desgaste político del gobierno estatal. El precandidato tiene a su favor un trabajo de tres años en todo el estado y la certeza de que será postulado, lo cual le permite aprovechar el doble de tiempo para hacer campaña. El PRD es el partido con más estructura, pero también el lugar hacia donde apuntan las flechas de los demás contendientes; el mal humor social es un elemento que juega en contra, pero el tiempo de campaña, los recursos materiales y humanos y la habilidad política de Gayosso son aspectos que pueden hacer la diferencia, sobre todo en una elección en donde el voto se polariza.

Cuauhtémoc Blanco. Desde hace un año el alcalde capitalino es el aspirante mejor posicionado en las encuestas, de ahí su postura frente a quienes lo han buscado para invitarlo a participar. Su postulación por Morena le convierte en un contendiente fuerte, pues combina la popularidad de la persona con la rentabilidad del partido. Frente a ello están sus malos resultados en Cuernavaca, el mal manejo de su equipo de gobierno y la falta de estructura para ir a una elección. Un dato más: desde hace tiempo Cuauhtémoc Blanco parece haber alcanzado su techo electoral y ello podría ser un elemento a considerar en el diseño de su estrategia. La ventaja que saca el futbolista a sus oponentes lo ha vuelto confiado y descuidado en varios aspectos y puede ser un elemento que complique su carrera por la gubernatura.

Víctor Caballero. En una elección en donde la propuesta podría ser la continuidad o el cambio a través de un futbolista, la oferta del PAN podría ser un elemento de peso entre los votantes indecisos. Sin hacer campaña el médico aparece en segundo lugar de las encuestas, todavía puede crecer y eventualmente se convertiría en una opción para quienes no quieren más de lo mismo, pero tampoco desean votar por alguien que no ha podido sacar adelante la capital. El PAN es una marca con buena presencia en Morelos y la candidatura de Caballero podría surgir como una alternativa distinta, con un sello de conciliación para un estado convulsionado.

Matías Nazario. Por increíble que parezca, el PRI en Morelos tiene el segundo lugar en intención de votos, lo cual en automático pone a los priístas en la línea de arranque por la gubernatura. Matías es un hombre que sabe hacer política, bien relacionado en México y con recursos para ir a una elección competida. En contraparte el diputado no tiene mucha presencia en campo, su figura no ha despegado entre la gente y el manejo de su imagen está muy lejos de ser lo que necesita alguien que aspira a gobernar un estado. Si lograra cohesionar al partido y diseñara una estrategia distinta a las que ha hecho (Amado en el 2012 y Maricela en el 2015), Nazario estaría en condiciones de competir, pero si repite las fórmulas anteriores y se acompaña de los mismos de siempre, no hay manera de que el priísta gane.

Alejandro Vera. La detención y puesta en libertad del ex rector revivió el ánimo de quienes promueven esa candidatura; los simpatizantes de Vera se habían conformado con una participación electoral simbólica y testimonial, pero luego del escándalo ocurrido la semana pasada piensan que están en condiciones de ganar. Lo siete puntos que personalmente tiene Alejandro Vera en las encuestas son muy buenos, pero insuficientes para ganar una elección gubernamental; para que el ex rector esté en condiciones de competir necesita un partido grande, una estructura electoral madura y muchos recursos económicos; nada de eso le ofrece el Humanista. Por un partido chico Alejandro no gana, lo único que hará es dividir el voto antisistémico

En una elección estatal con un ambiente social y político tan enrarecido como el de Morelos, donde la oferta más popular la encabeza un personaje que no ha podido sacar adelante un municipio, las posibilidades de que los escenarios cambien son altos. La ventaja de Cuauhtémoc Blanco es evidente, pero también destaca su falta de equipo, su distanciamiento con las bases de Morena y la poca (¿nula?) estructura del PES. Ítem más: los puntos por los que supera el futbolista a sus adversarios no son tantos como los que hace seis años tenía Amado el PRI… y perdió.

El exceso de confianza es un error muy común en los políticos. Suponer anticipadamente que alguien ya ganó o perdió y asumir que todo depende “del pueblo” es un grave error de cálculo electoral. Recordemos algo más: en los últimos procesos electorales todas las encuestas han fallado.

Hoy nadie ha ganado, ni tampoco ha perdido. Cualquier cosa puede suceder.

posdata

Originario de la Ciudad de México, pero avecindado en Yautepec desde hace varios años, Jorge Argüelles es parte de lo que algunos llaman la nueva generación de priístas de Morelos.

Enviado por el entonces presidente nacional Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia estatal tricolor para a hacer trabajo político y fortalecer la estructura y la presencia del PRI, Argüelles ha hecho trabajo social en varios puntos del estado a través de una fundación que lleva su nombre, aunque ha enfocado su esfuerzo en la zona metropolitana.

Jorge Argüelles fue nombrado Secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI con Rodolfo Becerril Straffon y ratificado en la misma posición por Alberto Martínez; desde ahí ha construido una base social y política que le ha ganado respeto y liderazgo dentro de su partido.

La fundación Jorge Argüelles lleva varios años haciendo trabajo en el estado, implementó el programa Regalando Sonrisas y organiza funciones de lucha libre en zonas populares con el objetivo de llevar diversión, fomentar valores morales y coadyuvar a la reconstrucción del tejido social. La fundación apoya a cientos de familias morelenses con despensas y medicinas, en los hospitales y clínicas lleva comida caliente a familiares de enfermos y en temporadas decembrinas regala piñatas que se mandan hacer a los reclusos del Cereso de Xochitepec.

El trabajo político y de campo de Argüelles ha sido intenso desde hace dos años; luego del sismo del 19 de septiembre coordinó la visita de la cantante Belinda, sumó el esfuerzo de ambas fundaciones (la de la cantante y la suya) y juntos trabajaron con organismos públicos y privados para ayudar en la construcción de 17 viviendas para damnificados en Jojutla, Zacatepec y Cuernavaca.

Políticamente hablando la apuesta de Jorge Argüelles es la diputación en el primer distrito federal con sede en Cuernavaca. El joven ha realizado más trabajo que cualquiera, se preparó más que ninguno y ha cultivado el terreno como nadie; su postulación auguraba un buen resultado para el PRI en ese distrito, pero también ayudaría a sumar votos para la alcaldía y la gubernatura en la zona metropolitana, donde se concentra el mayor número de votantes.

Todo iba bien, en el PRI su postulación parecía natural porque nadie le hacía sombra; Argüelles es el aspirante mejor posicionado, el más relacionado y quien más trabajo de base tiene… Pero algo pasó.

Al final del camino Jorge Argüelles fue relegado de la competencia porque el convenio de coalición otorgó al partido Verde esa posición; en el comité estatal ofrecieron al empresario competir en el distrito 3 de Yautepec, pero él declinó porque su trabajo político esta fincado en la zona metropolitana y porque, dice, no busca un premio de consolación.

Ayer Jorge Argüelles anduvo en Chiapas en la gira de Andrés Manuel López Obrador, en esa misma donde participó el alcalde capitalino Cuauhtémoc Blanco. En su equipo de trabajo existe la duda sobre lo que vendrá y los pasos que darán luego de que le cerraron las puertas en el PRI. Unos piensan que se retirará de la vida política del estado y otros opinan que podría aceptar las invitaciones que ya llegaron desde otros partidos.

La pregunta que queda en el aire es una ¿A qué lo mando a Morelos Manlio Fabio Beltrones? ¿A fortalecer la estructura para competir o a generar expectativas para distraer?

nota

Cuauhtémoc Blanco ganó la encuesta y será el candidato de la coalición en Morelos; es un gran deportista, un buen dirigente social y un buen gobernante, dijo en Chiapas Andrés Manuel López Obrador.

Fue el mejor calificado, afirmó el tabasqueño; el pueblo es sabio y sabe lo que le conviene; todavía es presidente municipal de Cuernavaca pero va a ser precandidato en Morelos.

Así de golpe AMLO dio por concluido el proceso de selección de candidato en Morelos; no esperó a conocer los resultados ni tampoco dejó que la dirigencia nacional de Morena se volviera a equivocar.

El senador Rabín Salazar se enteró que no sería candidato porque se lo dijo de manera pública desde Chiapas Ya Saben Quién.

post it

Luego de haber detenido, encarcelado y arraigado al ex rector de UAEM por una denuncia da abuso se confianza, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos tuvo que dar marcha atrás a sus acciones porque el sindicato administrativo de la UAEM se desistió de la querella en contra de Alejandro Vera Jiménez.

El fiscal Juan Salazar Núñez quedo en el ojo del huracán luego de su proceder ilegal y faccioso en contra del ex rector; desde antes se cuestionaba la parcialidad de su actuar y sus constantes errores de procedimiento, pero lo hecho en contra de Vera Jiménez fue la gota que derramó el vaso. Hoy el sindicato se ha desistido, la fiscalía tuvo que dar marcha atrás y muchos exigen la salida de Juan Salazar.

La Fiscalía Anticorrupción es una institución importante que no merece estar en manos de un personaje tan incompetente como Juan Salazar Núñez. Por cuestiones de legalidad (primero) y de moral (después), es necesario que se remueva al titular y se designe a alguien con más preparación profesional y tacto político.

Así informó la Fiscalía sobre el fin del proceso en contra de Alejandro Vera:

“La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, informa, que en virtud de que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llegó a un acuerdo de pago con las autoridades universitarias, la organización Sindical desistió de continuar con el proceso iniciado en la carpeta FECC/021/2017-10 contra el ex rector de la Universidad, Alejandro Vera Jiménez.

Ante esta decisión la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juez de la Causa se convoque a audiencia, misma que se celebrará este día para dar por concluido el proceso por el delito de Abuso de Confianza.

Es importante señalar que los procesos por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Peculado, continúan en contra del ex rector Alejandro Vera Jiménez, toda vez que son causas penales independientes a la causa penal del desistimiento que hiciera el Sindicato antes mencionado.

Se reitera que en Morelos, la Fiscalía Anticorupción no persigue a nadie por motivos políticos, sino por delitos de corrupción, y se confirma que está institución goza de autonomía y continuará trabajando como lo ha venido haciendo.”

redes sociales

¿Cuánto influirán las redes sociales en el ánimo de los votantes?

¿Tienen listos los equipos de campaña una estrategia para estas plataformas?

¿O implementarán planes inservibles como los que desde el gobierno estatal promovió durante meses Miguel Sandoval, conocido también por el tristemente célebre apodo de Lord Chichis?

Ojo: repetir no es comunicar. Trolear no funciona.

