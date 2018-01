En la Red - Las ansias de pepenar en MORENA

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2018-01-29

Hasta Chiapas fue el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, para ser ungido por Andrés Manuel López Obrador como precandidato a la gubernatura de Morelos.

Se formalizó una decisión que se tomó al interior del pequeño grupo que asigna las candidaturas de MORENA desde mediados de diciembre. Terminó la etapa de las especulaciones y de inmediato se inauguró otra, la de las consecuencias que tendrá para el movimiento del tabasqueño en Morelos y muchos otros estados, donde ya se han definido quiénes serán los candidatos.

A diferencia de lo que pasa en el PRI en el PAN y el PRD donde las protestas de los no favorecidos es brincar casi de inmediato a otro partido en MORENA, sus militantes no tienen esas opciones porque muchos de ellos dieron el salto meses atrás con la promesa de que serían designados casi en automático por Obrador, así que, no hay opciones para abandonar el arca.

Que no haya protestas públicas, no significa que todo mundo esté conforme y dispuesto a asumir la imposición con una sonrisa, al contrario, la inexplicable ruta que tomó AMLO en esta etapa decisiva rumbo a la madre de todas las elecciones parece desde ahora ese tradicional resbalón que tiene el eterno candidato presidencial cuando todo le favorece y al final termina siendo la mínima diferencia que lo ha dejado dos veces en la zona del ya merito.

Veamos:

Las encuestas, que MORENA ha realizado a lo largo del país se han convertido en la principal materia prima para decidir quiénes acompañarán localmente el proyecto de su personaje principal, no se trata de las mediciones internas que Yeidckol Polevnsky anuncia como instrumento de justicia, esas no existen aunque digan lo contrario, se trata de encuestas realizadas con otro fin, unas que miden todo el terreno y las posibilidades de todos los partidos en cada estado, con esos datos se pasa a la segunda etapa, esperar que los mejores posicionados rompan con sus partidos y aplicar la tercera fase, adoptar a los huérfanos sin importar su pasado ni sus antecedentes, lo que vale es su posición en las encuestas.

López Obrador sabe que el gran problema de su proyecto es y sigue siendo la falta de estructura, ese ejército de líderes, promotores, mapaches, acarreadores, funcionarios de casilla, y todo especialista en manipular los votos el día de la elección.

La elección en el Estado de México, confirmó que a pesar de que contaban con una ventaja indiscutible el PRI “ganó” la gubernatura. A pesar de caminar el país entero para armar el ejército, no ha sido posible igualar la capacidad que el PRI tiene en ese terreno.

Delo que se trata es de recolectar desde ahora esos votos que de otra manera no estarían asegurados para él, así que en los hechos ya se puede observar que camino decidieron tomar.

En Morelos el ejemplo es muy claro, Rabindranath Salazar encabezó desde el año pasado el trabajo de construcción y ordenamiento de la estructura de MORENA, pero las encuestas nunca lo ubicaron como un candidato rentable, al contrario, la expectativa era más bien la de un candidato que esperaba el empuje de la ola obradorista para ganar.

El reto ahora es, que los seguidores de Rabín empujen con todo a Cuauhtémoc Blanco y eso desde ahora ya se ve cuesta arriba. El alcalde-futbolista tiene a su favor su indiscutible popularidad y la simpatía de haber mostrado un frente de oposición al gobernador Graco Ramírez que lo convirtió en una de sus “víctimas” favoritas, el otro fue el rector Alejandro Vera, pero Cuernavaca está hecho un desastre, la ciudad está peor que nunca, reflejo de su incapacidad probada para gobernar, una cosa es ser popular por su profesión y otra es que tenga el tamaño para conducir un gobierno.

No se ve por dónde, los simpatizantes de MORENA vayan a ir en bloque por López Obrador en la presidencia y por Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura.

Las encuestas tan apreciadas hoy para la asignación de candidaturas se van a comenzar a mover apenas se de el registro formal de los candidatos y se den los primeros debates, entonces sabremos si el alcalde-futbolista es como muchos pensamos, un globito relativamente fácil de desinflar.

Por cierto, las encuestas, tan sobrevaluadas hoy, han resultado una herramienta de la que después de las elecciones, solo se les recuerda por haber fallado.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, dijo en un foro sobre el desempeño de las encuestadoras en México, que el modelo actual de las encuestas está rebasado y que para efectos de dibujar un escenario más preciso sobre el futuro de una elección es más preciso un análisis multifactorial que solo la encuesta tradicional, y parece tener toda la razón.

La de correr…

La detención, difusión, liberación y seguramente exoneración del ex rector de la UAEM Alejandro Vera, fue la más reciente canallada de Graco Ramírez.

Lo es no por el indigno desempeño del Fiscal Anticorrupción y la Fiscalía general, lo condenable es la exhibición sin pudor de la manipulación de las instancias de procuración e impartición de justicia para fines electorales.

La reacción de falsa indignación de Rodrigo Gayosso y Hortencia Figueroa, desvela el interés de comenzar a desmarcar al hijastro del gobernador de todas sus cochinadas.

Si así lo planearon o así reaccionaron al vuelo, confirma que desde el gobierno se opera con poder y mucho dinero para que la gente se olvide que Gayosso=Graco o Graco=Gayosso, hagan lo que hagan no hay nadie en Morelos que piense que el gobernador Ramírez se volvió un hombre bueno, y que su hijastro no es corrupto.

Síganme enTwitter @rdiazguerrero,y en Facebook RobertoDiazGuerreroCN