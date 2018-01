Brevi@rio... - ¿La unidad de los priístas?

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-01-29

Sea cual sea la decisión que se tome en torno a la elección del candidato a la gubernatura del estado del PRI, la unidad de este partido rumbo al proceso electoral del estado seguirá siendo ficticia, tal como ocurre desde más de 18 años cuando en la víspera de las elecciones del 2000 iban a perder el poder público en Morelos.

Desde entonces la unidad en el PRI del estado no se ha podido rescatar. Han pasado tres contiendas por la gubernatura y viene una cuarta, y la recuperación de la cohesión que el otrora partido aplanador en las elecciones de buena parte del siglo pasado se ve tan lejana como entonces, caracterizada por la polarización de varios grupos y figuras que durante casi dos décadas se han disputado el liderazgo y los espacios que desde la oposición, el PRI tienen que buscar o negociar.

En esta tesitura, las últimas 48 horas han transcurrido para los grupos priístas y su dirigencia nacional, el intento de armar un proceso para la designación de su candidato a la gubernatura del estado, del cual lo reiteramos, no es cuestión medular quién será el elegido y es probable que para esta hora ya sepamos, sino que de ello se logre lo que ha sido imposible durante los últimos 20 años, es decir, la unidad.

Y es que con una decena de aspirantes, algunos de los cuales francamente sin posibilidades reales de competir, y otros de plano en la necedad de ser protagonistas en cada contienda, el panorama para enfrentar las próximas elecciones es negro para los priistas, incluso lográndose desde su dirigencia nacional repartir candidaturas y premiar a algunos con espacios plurinominales. Más aún, con la posibilidad real de quienes han manifestado sus aspiraciones deserten sino consiguen lo que buscan y pasen a ocupar candidaturas entre los competidores del tricolor. Peor aún, con la posibilidad de que algunos se queden, pero para jugar una especie de “caballo de Troya”, ratificando un juego que algunos priístas han convertido en todo un arte en este largo periodo de ausencia en el poder público, el de ganar perdiendo.

Con todo y esto, para los priístas del estado una nueva oportunidad se abre para el próximo primero de julio y nunca ha sido tarde para que pueda revertir su propia suerte. Si acaso algunos se ponen de acuerdo y deciden sumar fuerzas, podrán meterse en el escenario electoral del estado para competir, veremos…

BREVES: No hay duda que en la detención del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, hay un doble error y como resultado un costo político que el gobierno graquista y su partido tienen que asumir. En su detención, el procedimiento jurídico orquestado por la Fiscalía Anticorrupción resultó endeble, tanto que a las pocas horas el académico no sólo abandonó la cárcel, sino que después hubo un desistimiento de la parte acusadora, es decir, del sindicato de trabajadores administrativos de la misma casa de estudios, quien retiró la acusación por el presunto delito de abuso de confianza. Hoy el ex rector no sólo debe estar tranquilo porque a pesar de los reiterados intentos por someterlo bajo consigna oficial, todo parece indicar que no será posible, sino que también debe estar mucho más optimista frente a la ratificación del respaldo solidario que ha recibido de diversos grupos organizados de la sociedad civil y de prominentes líderes de opinión, incluso a nivel nacional e internacional, lo que a su vez se traduce, reiteramos, en un alto grado de desaprobación hacia la política que en materia de respeto a los derechos humanos tiene el gobierno del estado. En este sentido, un parámetro que nos aproxima a lo que la sociedad opina sobre el tema, lo tenemos en la falta de credibilidad y de confianza sobre los que el PRD estatal manifestó sobre el caso del ex rector, y sobre la demanda de que el fiscal anticorrupción renuncie, es decir, nadie les creyó… REDES SOCIALES ¿Se pueden conocer las propuestas, los perfiles políticos, profesionales y sociales de los aspirantes a los cargos de elección popular? Los expertos nos dicen que sí pero en menor grado es lo que les interesa a los usuarios de las redes. Tal vez por eso lo que predomina hasta ahora son los denuestos, los memes, la información tendenciosa o la descalificación en casi todas las figuras políticas que transitan por los medios electrónicos, es decir, pura basura…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor