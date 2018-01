Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-01-29

CANCÚN, QROO.- Los Pioneros de Cancún llegaron a diez unidades, después de derrotar 2-1 al Sporting Canamy, en estadio del lugar, en juego de la segunda premier, en donde los avecindados en Oaxtepec hicieron el esfuerzo, pero no bastó. Los goles locales de Donato Alejandro Estala Carrillo al 71 y al 78 Marco Antonio Zavala Bueno.

Halcones 1-0 al América

CUERNAVACA, MOR.- Arbitraje morelense, de Michel Caballero Galicia para los Halcones de Morelos que ganaron 1-0 a las Águilas del América, con gol de Cristian Enrique Sánchez Aire al 52, en el estadio Centenario, en la segunda premier, con lo que se llegó a nueve unidades y sus rivales se quedaron en tres, después de cuatro juegos.

Cuautla 1-2 con Zitácuaro

OAXTEPEC, MOR.- Los Arroceros del Cuautla perdieron 2-1 con el Zitácuaro, en su debut en el estadio de esta localidad, con anotaciones de José Sánchez y Alberto García, en la segunda mitad, mientras que los locales concretaron con Antonio de Jesús Nava, en cotejo de segunda de talentos, con lo que los tlahuicas quedaron con tres puntos y la visita llegó a cinco, después de cuatro juegos

Selva Cañera 4-0 a Águilas de la Universidad de Guerrero

ZAPATA, MOR.- El Selva Cañera 4-0 al cuadro de las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, con goles de Alejandro Razo al ocho, Súker Estrada al 27 y 46 y Mauricio Ramírez al 82, y los locales quedaron con diez al ser expulsado Jorge Adán, ya casi para el final del cuelo. Los tlahuicas llegaron a 30 y sus rivales quedaron en 34.

Real Victoria 0-1 con Cuernavaca

ACAPULCO, GRO.- Gol de Rubén Cuadros en la segunda parte y el Atlético Cuernavaca ganó 1-0 al Real Victoria, en cancha de este puerto, dentro del campeonato de balompié de la tercera división, en un resultado que se esperaba, pero con mejores dividendos.

Morelos en el nacional de categoría 2007

TOLUCA, EDOMEX.- El seleccionado de Morelos presente en el campeonato nacional de fútbol de la categoría 2007, y le corresponderá el grupo C, con Sonora, Guerrero y Campeche, a modo como para buscar calificar. El arbitraje correrá bajo responsabilidad del morelense, José Gabriel Gómez Romero, quien, en su momento, quiso dar golpe de estado al cuautlense, Ramón Sánchez de Cervantes, presidente de la asociación estatal de esta disciplina, pero fracasó. El campeonato arrancará el lunes.

Derrota del campeón, Tepatitlán, 1-0 ante el necaxa

AGUASCALIENTES, AGS.- El Tepatitlán, campeón del torneo de apertura, perdió lo invicto en el certamen de clausura de la segunda premier, con el 1-0 frente al Necaxa, en el estadio Victoria, con gol de Carlos Eduardo Camacho Lutman al 49. Los jalisquillos están dirigidos por Enrique López Zarza que llevó al Galeana a la liga de ascenso.

Chivas 1-0 al Monterrey

GUADALAJARA, JAL.- El Monterrey tuvo al morelense, Germán Camacho 90 minutos, pero no evitó la derrota frente al Guadalajara la son de 1-0, con tanto de José Ramón Salas Sánchez, al 20, con arbitraje de Eduardo Alberto Vázquez Aguilar que expulsó a Guerrero Reyes Carlos Andrés al 50 y al 90 Germán Camacho, quien vio la tarjeta roja número ocho en su carrera, y no era enviado a las regaderas desde el uno de diciembre del 2016, al minuto 87 en el Tijuana 1-1 con Monterrey, en liguilla de la segunda premier.. Por cierto, Jorge Ángel Romero, quien también es de Jojutla, no aparece en la lista de los regios, después de que en el apertura disputó 14 duelos.