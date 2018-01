Cultura

“¿Cómo evitar que se vayan tras ellos todos los aficionados a una libertad cómoda, que creen que con esa solución salvan a la par su fortuna y su conciencia? Ese es el riesgo grave. Por eso es llegada la hora de ponernos de pie". Ver: https://martianos.ning.com/profiles/blogs/cartas-de-jos-mart-a-m-ximo-g-mez-y-antonio-maceo-del-20-de-julio Martí, José. Carta al general Máximo Gómez del 20 de julio de 1882. Obras Escogidas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1992, t. I p.324.

Cuba es una república unitaria (Art.1 Constitución de la República de Cuba). La división político-administrativa estructura el espacio geográfico del archipiélago cubano en 15 provincias, 168 municipios y un municipio especial: Isla de la Juventud. (Asamblea Nacional, 1º agosto de 2010, Ley Modificativa de la Ley No. 1304 de 3 julio de 1976 "Ley de la División Político Administrativa").

El municipio es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales (Art.102 Constitución de la República de Cuba).

El sistema político es monopartidista, con la característica de que el partido no es sujeto activo en el proceso electoral; no postula los candidatos. Las organizaciones que integran la Comisión de Candidaturas se configuran en sujetos electorales, a fin de permitir la participación activa de todos los sectores populares, aunando la pluralidad de intereses y fortaleciendo el cometido de la sociedad civil, en la reproducción del consenso. De allí que sean las convocadas por ley a proponer precandidatos, en ausencia de partidos electorales. Ver: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2138/10.pdf

¿Es justa la apreciación de la falta de democracia en Cuba? El capítulo 3 de la Constitución cubana señala: En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas de Poder Popular. Para integrar las Asambleas del Poder Popular hay que seguir un protocolo electoral. Veamos lo que establece su Ley electoral, vigente desde 1992. Además de la filosofía y normas generales para realizar elecciones, en ella se establecen dos tipos de procesos electorales: 1º.- las elecciones generales, en que se elige a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, su Presidente, Vicepresidente y Secretario; al Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes, Secretario y demás miembros del Consejo de Estado; a Delegados a Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular y sus Presidentes y Vicepresidentes. Estas elecciones se llevan a cabo cada cinco años. 2º.- Elecciones parciales, en que se elige a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y sus Presidentes y Vicepresidentes. Tienen efecto cada dos años y medio.

En Cuba los candidatos a las diversas postulaciones no realizan campañas. La votación es directa y secreta, vigilada por pioneros uniformados, quienes custodian urnas. Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Como no hay lista de partidos, se vota directamente por el candidato que se desee. La Ley Electoral de la República de Cuba (Ley 72 de 1992) organiza, dirige y valida los procesos electorales que se celebren a fin de cubrir los cargos electivos en los órganos del Poder Popular, así como su constitución. Para la realización de referendos, la Comisión Electoral Nacional dicta normas y dispone lo necesario.

Llegar a este mecanismo costó a la nación empeños constantes que fueron delineando su proceso. Las primeras elecciones se efectuaron el 16 de junio de 1900 y fueron reguladas por la Orden Militar No. 164, del Brigadier General y Jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Adna R. Chafee, acorde con lo dictado en la enmienda Platt, apéndice de la Constitución de Cuba en la 1ª ocupación militar estadounidense en la isla (1899–1902) respondiendo a intereses de EU. La Enmienda Platt (o Tratado Permanente) se derogó el 29 de mayo de 1934.

Debido a restricciones, un amplio porciento de habitantes no pudo votar en ese año. Ante el reclamo de patriotas e independentistas, que apoyaban el sufragio universal sin limitaciones para la elección de autoridades locales, el gobernador militar, Leonardo Wood, respondió: (...) “Todo aquel que al llegar a los 21 años no ha tenido la laboriosidad suficiente para reunir 250 pesos, o no ha ido a defender su patria estando en guerra, es un elemento social que no se merece se cuente con él para los fines colectivos; ¡qué no vote!”. Resultado del sufragio restringido aplicado, del total de 1 572 797 habitantes que tenía Cuba, se empadronaron 150 648 y solo 110 816 concurrieron a las urnas,14% de votantes.

