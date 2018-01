Local

No ha sido considerado ex rector para ser candidato: PRI-Panal

Gerardo Suarez |

2018-01-27

El líder estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), Javier Bahena Cárdenas, al reconocer que Alejandro Vera Jiménez es un ser valioso, dio conocer que hasta el momento no ha sido considerado para que participe en algún cargo de elección popular.

Mientras que la dirigencia del PRI en el estado reconoció que semanas atrás el ex rector de la UAEM había sido nombrado para tomarlo en cuenta, empero que ahora solo buscará candidatos entre los aspirantes priístas. No obstante, declaró Alberto Martínez que aunque éste no sea el candidato, en el partido que representa habrá solidaridad con el ciudadano y el académico.

Así pues. El dirigente aliancista, Javier Bahena, dijo ignorar el por qué el ex rector mencionó a este partido para tal efecto, y es que dijo que al trabajar en acuerdo con el tricolor, los espacios políticos disminuyen, por lo que la decisión de incluirlo debe involucrar a ambos partidos.

Mientras que Alberto Martínez González aseguró que aún se trabaja en el PRI para definir quién será el abanderado entre al menos siete personas, y que pese a que en un principio Alejandro Vera fue una opción interesante, “es caso seguro que el CEN de ese partido tomará postura por alguien de la militancia”, pero que como cualquier ciudadano de Morelos con posibilidad dentro del tricolor, Vera no puede ser descartado.

Cabe mencionar que ante la presunción de que el rector Alejandro Vera dijera que analizaba varias propuestas de los partidos políticos para tomarlo como candidato en 2018 por algún cargo de elección popular, el líder aliancista lo negó, pero sí reconoció la presencia y el trabajo que lo respaldan, además de su valía como profesional y su calidad humana.

Pero reiteró que aunque no ha sido considerado par ello, tampoco lo descarta, esto, porque dijo Alberto Martínez que la fecha para elegirá los candidatos y quienes van a representar a ese partido aún no ha llegado.