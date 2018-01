Local

Yesenia Daniel

2018-01-27

-Fueron atendidas en una primera etapa y no representan un riesgo de colapso

Zona sur.- A más de cuatro meses del sismo del 19 de septiembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, entregará a la sociedad, o a las autoridades municipales o responsables del patrimonio histórico, 22 edificaciones que ya fueron atendidas en una primera etapa y que no representan un riesgo de colapso.

La directora del INAH Morelos, María Isabel Campos Goenaga, informó luego de su participación del “Coloquio sobre patrimonio cultural morelense, antes y después del sismo” que se llevó a cabo en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ), que tras estos cuatro meses y luego de que todos las edificaciones que lo requirieron fueron apuntaladas y cubiertas para su atención; en próximos días la dependencia a su cargo entregará 22 sitios y edificaciones que no representan daño alguno para la sociedad, con el objetivo de ir reconstruyendo también el aspecto social y antropológico de las comunidades, pues la mayoría de los lugares con valor histórico forman parte de la cotidianidad de los pueblos, como las iglesias y capillas, por ejemplo.

“Se dijo desde un principio, el patrimonio tarda en recuperarse, no es reconstruir una casa, es ir por a poco con técnicas haciendo cosas; hay edificios que han sufrido un daño que es un reto técnico solucionarlo. Lo que sigue es la restauración, como área normativa somos los que vamos a supervisar los proyectos de restauración, ahora bien, los que vamos a entregar van a ser aquellos inmuebles, capillas, iglesias que no tenga daño estructural y que sean factibles de entregar, no es para nada más que, para que la gente que las utiliza puedan regresar un poco a esta normalidad en sus vidas aunque se sigan arreglando porque habrá algunas que habrá que ver retablos, etcétera, lo que vamos a entregar son los edificios, los inmuebles”, explicó la representante del INAH Morelos.

En el listado de sitios y monumentos históricos que entregará INAH en días próximos están el Museo de Sitio de la zona arqueológica de Xochicalco, el área arqueológica de Chalcatzingo, la zona arqueológica de Coatetelco, así como varias capillas del municipio de Tepoztlán, que la comunidad empezó a intervenir y cuya supervisión estuvo a cargo del INAH con un arquitecto y perito especializado, declaró María Isabel Campos Goenaga.

La funcionaria federal precisó que todos los monumentos históricos afectados en todo el Estado por el sismo están siendo atendidos con la misma prioridad, sin embargo, destacó que la restauración va a tardar en unos casos más y en otros menos porque en algunos hay que poner mayor atención por el tipo de daño que sufrió y por las necesidades de intervención que requiere.

Dijo también que las aseguradoras han estado atendiendo las necesidades del patrimonio dañado y que los recursos para ello se han aplicado sin contratiempos.