El Tercer Ojo - Ahora sí: ¡¡¡a lo que te truje chencha!!! O sobre la atribución de causalidad En el comportamiento humano (II) Sobre la UAEM.

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2018-01-27

Justipreciados Lectores. Una vez que hube atendido asuntos de diverso orden personal y laboral; una vez que hubimos afrontado amenazas –anónimas como suelen ser—con propósitos intimidatorios en aras de que cese el ejercicio pleno de mis Derechos Fundamentales al pensamiento, expresión –oral y escrita—, manifestación y actuación libre en sentido político; y una vez que debí felicitar a Gerardo Suárez --Gerry—por su nuevo nombramiento en esta casa editorial, ahora sí, con la comprometida continuidad me apresto a proseguir escribiendo y enviando mis colaboraciones los días jueves y sábado de cada semana.

Expresaba en el Tercer Ojo del día 13 de enero que “Nos es dable admitir, ergo, que esta relación indisoluble de causalidad entre la intencionalidad, creencias, valores, conocimientos, recuerdos, intereses y, por el otro lado, el comportamiento humano, es posible si tratamos de comprender, explicar, anticipar, predecir el comportamiento de los otros y el propio como resultante de los elementos de naturales psicológica –se expresen individual o colectivamente”.

Expresaba, asimismo, en tratándose de la pretendidas explicaciones que se esparcen sobre determinados sucesos de la vida diaria, en el Tercer ojo del día 20 de enero que: “(…quienes las manifiestan…) se proponen justificar las acciones, actos y actividades del grupo de pertenencia; asimismo, se proponen promover opiniones y actitudes favorables hacia el primer propósito y, desde luego, eludir la responsabilidad directa (…del grupo de pertenencia…) con respecto a esta serie de “incidentes”.”

Veamos algo sobre la “Crisis financiera” que las Universidades Públicas y Autónomas –entre ellas la UAEM—manifiestan de manera crítica hoy.

Algunos –no prejuzgaré quiénes—sustentan que tal fenómeno obedece a incapacidad, equívocos, yerros y operación fraudulenta, o criminal, de la institución por parte del Rector y la Administración que recién concluyó su gestión. Otros, por nuestra parte, sostenemos que la crisis de esta casa de estudios –así como la de las otras IESP—es de naturaleza estructural y sistémica; ello no significa que no hubiese yerros, equívocos o desaciertos. Lisa y llanamente sustenta la tesis central de que la crisis que hoy se aprecia magnificada o superlativa no surge apenas ni como resultante de los yerros, sesgos o equívocos que, indudablemente los hubo.

La primera idea, como es ampliamente conocido y como se ha difundido masivamente a través de diversos medios, ha sido propalada por el gobierno del estado de Morelos en turno, presidido por el Sr. Graco Ramírez y se ha apoyado por diversos Medios de Difusión adherentes al propio Gobierno en turno; de igual modo, el Poder Legislativo estatal, a dúo con el Ejecutivo, siguió este estribillo los últimos tres años; por su lado La Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial en el estado de Morelos, se pusieron al servicio de es tal estrategia mediática, legislativa, judicial y política, para facilitar la persecución política del Ex Rector Alejandro Vera, de su familia y de sus más cercanos colaboradores.

Dentro de la UAEM, las Direcciones Políticas de los Sindicatos Académico y Administrativo, así como la Dirección política de la FEUM, siguió al unísono este guion y esta cantaleta.

Debe considerarse el hecho de que tales actuaciones no únicamente fueron de carácter simbólico o explicativo, ¡¡¡No!!!, fueron parte de un Programa Político –con actividades, acciones y tareas concretas y definidas nítidamente—, orientado hacia la descalificación del Dr. Alejandro Vera --colocado como adversario político central a destruir—desde Casa de Gobierno y Palacio Estatal. Es decir, que la Crisis de la UAEM, teniendo una base muy sólida estructural y sistémicamente, fue magnificada y agravada mediante una política de asfixia financiera, de desprestigio mediático, de persecución política judicializada y de una estrategia de división interna en el seno de la comunidad universitaria operada por las tres direcciones políticas centrales antes referidas.

Las pretendidas explicaciones que este sector difunde actualmente, indubitablemente, persiguen el propósito de ocultar, velar, opacar o enmascarar la esencia de la misma crisis, por lo menos, en la UAEM; asimismo, se proponen resaltar, visibilizar o mostrar que tal fenómeno obedece a incapacidad, equívocos, yerros y operación fraudulenta, o criminal, de la institución por parte del Rector y la Administración que recién concluyó su gestión.

Finalmente, como algunos de quienes sustentamos y sostenemos la segunda versión de tal fenómeno lo hacemos de manera transparente, pública y abierta, ahora acuden al chantaje, la amenaza y la pretendida intimidación en aras de acallar la verdad, callar nuestra palabra y silenciarnos.

Reitero lo que ayer hice público. Responsabilizo al Gobierno del Estado de Morelos y a quienes le siguen de corifeo de lo que pueda suceder a mi familia, a mis amigos o conocidos, o a mí mismo, en sentido físico, moral, psicológico o laboral.

Hasta la próxima.