Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-01-27

Breverías Culturales

Pa’ que le baje el Cuauh: Todos a las luchas, A tres caídas sin limite de tiempo con Lucha Libre Worldwide, en la Plaza de Armas Emiliano Zapata a las 17:00 horas, boletos en estadio Centenario y en Impajoven de plaza ¿Quién cree que los trae?

EL METROPOLITAN OPERA HOUSE presenta “Tosca”, de Giacomo Puccini; bajo la Dirección de Andris Nelsons; con un elenco integrado por: Kristine Opolais (Tosca), Jonas Kaufmann (Cavaradossi), Bryn Terfel (Scarpia), Patrick Carfizzi (Sacristan); ópera donde más cruelmente las ilusiones son destrozadas por la realidad, engaños, deseos y traiciones se mezclan en una Roma oscura entre las emociones y anhelos de los tres protagonistas Floria, Mario y Scarpia, destinados irremediablemente a un final trágico; transmisión en directo vía satélite y subtítulos en español, en pantalla gigante de alta definición (HD), en el Centro Cultural Teopanzolco, a las 12:00 horas, Costo de $100.00 a $250.00, Río Balsas 22 colonia Vista Hermosa; Amigos de la Música de Cuernavaca invita.

MÚSICA en la UNAM: La Academia de Música Antigua de la UNAM con Marc Destrubé, director y solista al violín en su concierto “La música en Londres siglos XVII y XVIII” con el Programa: Música de La Tempestad de Matthew Locke, Música de Abdelazer de Henry Purcell, Gran concierto op. 3 no. 1 de Pieter Hellendaal y Concierto grosso no. 6 sobre sonatas de Scarlatti de Charles Avison; en el Anfiteatro Simón Bolívar a las 13:30 horas, Precio $50.00 con los descuentos habituales. • •• • • Dentro del Festival Internacional de Piano 2018 ‘Jóvenes Talentos’, Elías Manzo interpreta Partita no. 1 de Bach, Fantasía K 397 y Sonata no. 4 de Mozart, Nocturno y Minueto op. 14 de Paderewski, Scherzo no. 1 de Chopin y Barcarola op. 30 no. 2 de Ricardo Castro, en la sala Carlos Chávez a las 18:00 horas. • •• • • En el marco del Festival Internacional de Piano, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) con la guía de la directora huésped Claire Gibault, interpretará Obertura de Beatriz y Benedicto y selecciones de Romeo y Julieta de Berlioz; en la segunda parte participará como solista la pianista Zlata Chochieva, quien tendrá a su cargo el Concierto para piano no. 1 de Chopin; Sala Nezahualcóyotl, charla introductoria a las 19:00 horas, concierto 20:00 horas, Precio $240.00, $160.00 y $100.00 con los descuentos habituales.

MUSEO ROBERT BRADY en su ciclo de cine presenta “La Pivellina”, Director Tizza Covi, R. Frimmel, Italia-Austria 2009, a las 12:00 y 16:00 horas, entrada libre, Netzahualcóyotl 4 centro, teléfono 3188554; Abandonada en un parque, la pequeña Asia es encontrada por Patti, una artista de circo que vive con su esposo en un campamento a las afueras de Roma; Con ayuda de Tairo, peculiar adolescente con el que mantienen una profunda amistad, la nueva familia intentará encontrar a la madre de Asia.

CASONA SPENCER presenta: “1era. Tertulia para la Música en los tiempos de Shakespeare y Cervantes, concierto con instrumentos de la época colonial acompañado de poesía isabelina y del siglo de oro, interpretados por: Gilberto Ramírez, laúd; Pablo Espino, clavecín; Athenea Fénix, intérprete de textos; a las 13:00 horas, donativo $100.00. “Cuentos de Nuestra América” una antología de Luisa Valenzuela, La Ratona Cartonera, la presentarán: Luisa Valenzuela, Magda Bogin, Manuel Illanes y Raúl Silva; Música con Aurelio Rodríguez y su acordeón; en a las 19:00 horas, entrada libre.

FIRMA DE AUTÓGRAFOS de ciudadanos para candidatos independientes a diversos cargos, en el Callejón del Libro a las 14:00 horas, Ignacio Comonfort frente a Catedral, centro.

"GRAN KERMES - Comunitaria & Cultural" en el parque del bello Pueblo de Ocotepec a partir de las 15:00 horas: Función de Cine, Cuenta cuentos, Trova, Antojitos, obsequio de libros para niños y adolescentes y más sorpresas, asiste y diviértete; La Junta de Mejoramiento Ocotepec 2017-2020 invita.

63 MUESTRA INTERNACIONAL de CINE, proyecta “En la penumbra”, Director Claire Denis, Francia 2016, en el cine Morelos 3 funciones 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento. Isabelle es una artista divorciada que no quiere resignarse a estar sola el resto de su vida. Se encuentra atrapada en una serie de relaciones con hombres que no parecen ir a ninguna parte, y que incluyen a un banquero insensible, un actor caprichoso y su ex esposo.

CUERDAS SUZUKI de la Academia Suzuki Cuernavaca dentro del Ciclo de Jóvenes Morelenses en la Ponce del jardín Borda, se presenta a las 18:00 horas, entrada gratuita.

En El MANOJO: Hilal Al Karif Producciones presenta Noche Árabe 7ª Edición “Las Mil y Una Noches” a las 19:00 horas, donativo $60.00. Tributo a Beatles y rock 60’s y 70’s con Silver Beats, a las 22:00 horas, cooperación $60.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

LA CATRINA FOLK presenta concierto acústico en Toscana, arte y café, a las 19:30 horas, cooperación voluntaria consciente, calle Hidalgo 17 planta alta, Tejalpa municipio de Jiutepec, teléfono 4047549. Banda mexicana de rock fusión que hay que escuchar, Aportación voluntaria.

BOHEMIA en La Luna, disfruta un velada variada y agradable con el canto y el sentimiento de: Víctor “Madeldy” Delgado, Leonardo Pozas, Iván Romero y Erick Salgado, en café Luna a las 19:30 horas, Lirio esquina con Pedregal colonia San Lucas Tejalpa, municipio de Jiutepec teléfono 01777 1880977.

GRATIS CALENDARIO de GALVÁN? ¡No! es el tradicional calendario de Ruina Tropical que este colectivo ha preparado para regalarlo en L'arrosoir d'Arthur que promete que habrá bebida especial y música guapachosa chabochona de Funkatron a las 20.30 horas, INE requerida entrada libre, dress code tropicalón (lo que eso signifique), Juan Ruiz de Alarcón 13, Centro teléfono 777 2437086.

ALBOA CUERNAVACA presenta a Alex Pozas en vivo en la terraza de a las 22:45 horas, entrada libre, Plaza Bugambilia, Río Balsas 102, teléfono 3103680.

