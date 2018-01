Serpientes y escaleras - Caso Vera

Opinión

Eolo Pacheco |

2018-01-26

Parece que dentro del gobierno de Graco Ramírez ya comenzaron las traiciones. Algunos funcionarios comienzan a exhibir públicamente su desacuerdo con el actuar del gobernador y otros más operan en contra del precandidato del PRD. El gabinete se le está yendo de las manos al ejecutivo; el grito dentro del gobierno es “¡Sálvese quien pueda!”

La violenta detención de Alejandro Vera Jiménez fue vista por muchos como un abuso de autoridad, como una venganza; pocos lo consideraron un acto de derecho. Los elementos que rodean el proceso no permiten pensar otra cosa: el ex rector ha sido muy crítico del gobernador y Graco no se ha cansado de llamarlo ladrón y de amenazar con detenerlo. El punto a revisar ahora no es la culpabilidad de Vera Jiménez, eso ni siquiera se ha comenzado a juzgar, sino la manera como actuó el fiscal anticorrupción de Morelos. La pregunta que flota en el ambiente es básica ¿Fue un error de Juan Salazar Núñez o un golpe interno para golpear a Gayosso?Dos hipótesis han surgido luego de la captura y posterior liberación de Alejandro Vera Jiménez: Unos afirman que fue un golpe político para sacar al universitario de la carrera electora luego de que anunció su interés por competir por la gubernatura. Otros piensan que fue un montaje planeado por el gobierno para dar al precandidato del PRD la oportunidad de salir en defensa del ex rector. Pero… ¿Y si existe una tercera opción?No hay ningún escenario en el que las acciones contra Alejandro Vera Jiménez beneficien la campaña del PRD o la figura de Rodrigo Gayosso; al contrario. El día de los hechos el perredista estuvo en la máxima casa de estudios luego de varios años de ausencia y un marcado distanciamiento con la comunidad universitaria. En cualquier momento la detención afectaría al PRD, pero ese día en particular representaba un golpe letal para Gayosso.Entendamos algo: el proceder de Salazar Núñez en este caso no sólo es atípico (el fiscal en persona acudió a una detención), también rompió los protocolos de ley y violentó los derechos del acusado. La manera como actuó la Fiscalía Anticorrupción y su titular fue absolutamente ilegal, alevosa y con la clara intención de lastimar y humillar al imputado.El delito del que se acusa a Alejandro Vera Jiménez no se considera grave ni amerita pena corporal; antes de proceder con la detención de acusado la fiscalía tuvo que notificarlo y luego presentarlo, nunca detenerlo ni mucho menos trasladarlo de inmediato a un centro penitenciario de alta seguridad como si se tratara de un peligroso delincuente. Juan Salazar no sólo demostró una vez más que es un mal abogado, dejó ver que utiliza la fiscalía para golpear a los críticos del sistema. No pasemos por alto que como director jurídico del gobierno de Graco Ramírez (cargo inmediato anterior a ser designado por la legislatura pasada Fiscal Anticorrupción de Morelos), el funcionario perdió muchísimos casos y evidenció al gobierno estatal por las inconsistencias jurídicas de sus acciones. Varias veces la Nueva Visión fue ridiculizada por su torpeza legal y otras tantas fue reconvenida por autoridades federales para que corrigiera sus fallas de procedimiento. Detrás de muchos de estos yerros estuvo Juan Salazar.Lo que vimos esta semana podría entenderse como una pifia más del Fiscal Anticorrupción, pero los ingredientes que hay no permiten quedarse sólo con esa impresión. El contexto político y el obvio ambiente de crispación social me hacen pensar que quizá el barco de la Nueva Visión está comenzando a hacer agua y algunos de sus integrantes comenzaron a negociar con otros bandos.Explico: la hipótesis de que se trató de un montaje no me parece de ninguna manera creíble porque no hay forma alguna que un acto así resulte favorable para el gobierno o para el precandidato del PRD; se necesitaría ser muy estúpido (y hay varios de esos en el gabinete) para imaginar que la detención del ex rector los ayudaría de alguna forma. Por eso abro una tercera interrogante: ¿Y si es fuego amigo?La reacción de Rodrigo Gayosso no fue fingida, pedir la liberación del ex rector y la destitución del fiscal no estaba en el escenario ni puede entenderse como una estrategia de ningún tipo. La demanda del perredista no resolvió la crisis que generó la detención, no reposicionó al PRD, ni tampoco quitó de la mente de muchos que se trató de un abuso de autoridad. Lo que único intentó el precandidato fue salir del problema, desmarcarse del hecho y tratar de contener la crisis. Pocos creyeron que sus declaraciones fueron honestas, pero de no haberlas hecho todos habríamos quedado convencidos que fue un acto planeado por él o para él. Rodrigo Gayosso reaccionó así porque se dio cuenta del tamaño del golpe que se le venía.Más claro: al perredista le lanzaron un torpedo político desde la Nueva Visión que pudo hacer naufragar su campaña antes de que iniciara. El precandidato actuó para evitar que el golpe fuera contundente (de todos modos fue muy fuerte) y que la opinión pública le cargara la detención ilegal de un crítico del sistema. Éste análisis no versa sobre la viabilidad del proyecto del PRD o la competitividad electoral de su precandidato, es sobre un hecho específico que apareció en un escenario de campaña muy enrarecido y que puede anunciar lo que podríamos ver en los siguientes meses.En el cuarto de guerra del perredista tienen que analizar con cuidado el desempeño de ciertos funcionarios, parecería que algunos han empezado a desmarcarse del proyecto solaztequista y otros comenzaron a negociar políticamente con los adversarios. Detener al ex rector Alejandro Vera Jiménez por un delito menor y tratarlo como si fuera un delincuente de alta peligrosidad no sólo es un hecho deleznable y jurídicamente absurdo, parece también un acto político con obvias intenciones electorales. El golpe contra del precandidato del PRD surgió desde las entrañas del gobierno del PRD. ¿A quién responde ahora Juan Salazar Núñez?La detención y liberación de Alejandro Vera Jiménez metió ruido en la comunidad universitaria. Alejandro fue de más a menos en su rectorado, logró grandes cosas, hizo mucho por la universidad y destacó por defender los derechos humanos y a las familias de las víctimas de la violencia; pero también cometió errores administrativos, falló en la selección de su equipo, se equivocó al otorgar su confianza y se hundió cuando se convirtió en político y descuidó a la comunidad universitaria. Vera Jiménez tuvo que dejar el cargo antes de tiempo (su periodo terminaba en marzo) porque ya no tenía condiciones internas para soportar la presión externa y estaba agobiado por los ataques jurídicos de que era objeto. Tras su salida Alejandro bajó sustancialmente su perfil, se dedicó a la cátedra y dejó sueltos muchos lazos políticos que le sostenían. Pocos creían ya que el ex rector tenía posibilidades de participar en la siguiente elección.Pero todo cambió a mitad de la semana después de su detención; al interior de la máxima casa de estudios aún hay muchos seguidores de Vera y luego de que lo victimizaron comenzaron de nuevo a pensar en él como una figura fuerte para competir por la gubernatura: “lo revivieron”, dicen.El mismo rector Gustavo Urquiza siente ahora la influencia del tema: primero fue presionado para lanzar un comunicado a favor de Alejandro Vera Jiménez con una posición dura de parte de toda la universidad y ahora tiene que sortear los vientos internos de una universidad en donde una parte importante de la comunidad sigue molesta con Vera, pero otra parte importante también exige retomar la línea política de la anterior rectoría. Políticamente hablando, Juan Salazar Núñez revivió a Alejandro Vera Jiménez y al discurso universitario anti gobierno. Socialmente este hecho encendió los ánimos de mucha gente y desató una nueva andanada de ataques en contra del PRD.Personalmente reitero mi respeto y admiración por Alejandro Vera, sigo creyendo que es un buen hombre, considero que fue un buen rector, pero también reconozco que es un mal político (lo cual hoy podría ser bueno). Me parece que a Alejandro ya se le fue su mejor momento para competir y ahora, en medio de una crisis personal e institucional, debe ser muy prudente en sus próximos pasos. En castellano: si lo que busca es combatir un régimen, lo peor que puede hacer es dividir los votos en contra de ese régimen.Cuernavaca es una pieza fundamental en el rompecabezas electoral de todos los partidos políticos; ganar la capital no sólo es importante, puede ser determinante en la carrera por la gubernatura.En las alianzas y coaliciones se está revisando cómo y con quién competir; todos levantan encuestas, realizan sondeos y dialogan para encontrar la manera de combinar la rentabilidad electoral con los acuerdos políticos. El PAN es el único ya se ha definido; lo hizo a favor de Javier Bolaños. En Morena-PES no tienen idea clara de quién será el abanderado, aunque internamente manejan los nombres de Alejandro Mojica y Gerardo Becerra. En el PRI-NA tampoco saben nada, pero algunos consideran que esa posición será premio de consolación para alguno de los que se queden en el camino por la gubernatura. En el PRD-PSD-Verde se manejan varios nombres: Bety Alatriste, Carlos Alaniz y Julio Yáñez; el segundo, dicen, podría ser el favorecido porque algunas encuestas lo ubican por encima de los otros dos diputados tanto en conocimiento como en estructura.Antes de que veamos la definición en la capital van a definirse las candidaturas a la gubernatura; el primer municipio que saldrá luego de ello será Cuernavaca. La clave para ganar la elección en la ciudad de la Eterna Primavera es básica: imagen, trabajo y estructura. Imposible ganar sólo con acuerdos políticos.Es cuestión de días (¿horas?) para que la coalición Morena-PES-PT formalice la precandidatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo a la gubernatura de Morelos. De hecho, dicen, el alcalde de Cuernavaca ya tiene programado acompañar al presidencial Andrés Manuel López Obrador en algunas giras por el sur del país.El desaseado manejo de la precandidatura morelense y el actuar faccioso de algunos actores políticos ligados a la coalición ya encendió los focos de alerta en las dirigencias nacionales; las reuniones privadas de la dirigente estatal del PT y la actuación poco confiable del ex alcalde priísta ha modificado los escenarios. Ni una ni el otro, dicen, puede participar en la campaña, porque a ambos se les ha perdido la confianza. Ni Tania ni Manuel son capaces de controlar sus ambiciones ni su carácter. Son promesas políticas que se quedaron en promesa.Promover y difundir desde algunas cuentas oficiales las acciones de los sindicatos de la UAEM en contra de Alejandro Vera Jiménez hace pensar que el fiscal Juan Salazar no actúa sólo. El duelo mediático ya es duro: por un lado el precandidato del PRD, hijo del gobernador, exige la destitución del Fiscal por un acto que, muchos piensan, fue ordenado desde una oficina del gobierno. Por otro, en lugar de tratar de bajar la presión sobre el tema y sacar el debate de los medios, de manera oficiosa se promueve el enojo de los sindicatos universitarios para fortalecer la postura de Salazar Núñez. ¿A quien le conviene que la discusión permanezca y las acusaciones en contra del gobierno continúen?¿Han pensado que subir a pelear a los sindicatos mete más presión social, enrarece el clima en la comunidad universitaria y mantiene viva la crisis política?¿O es exactamente por eso que lo hacen?El año avanza a pasos agigantados; estamos en el último viernes del primer mes del año.