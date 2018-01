Brevi@rio... - ¿Quién revivió al rector?

Opinión

Miguel Angel Provisor

2018-01-26

¿Quién rescató a Alejandro Vera Jiménez del ostracismo en que se encontraba? Quien haya sido calculó erróneamente que lejos de darle la puntilla a su carrera política y a sus aspiraciones electorales, lo convertiría de la noche a la mañana en mártir, objeto de la persecución más vil que un gobierno estatal haya tenido contra una figura social y académica en los tiempos remotos, y en un enemigo que mediática y efectivamente ha revirado entre la opinión pública un golpe fatal a sus enemigos.

Tras convertirse en un símbolo de la lucha social en Morelos los últimos cinco años, en contra de la corrupción, la violencia e inseguridad, como rector de la UAEM el Dr. Alejandro Vera sumó muchas simpatías, pero el desgaste a que fue sometido por la persecución del gobierno del estado terminaron por debilitarlo y precipitar su salida de la máxima casa de estudios.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que su baja popularidad lo iba a mantener en el limbo político, algo muy conveniente para sus persecutores, alguien desde las esferas del mismo gobierno tuvo la mala idea de ponerle un cuatro para detenerlo por un presunto delito menor, convirtiéndolo en mártir y, sobre todo, ponerlo en la palestra de los reflectores haciendo que su popularidad subiera como la espuma nuevamente, mereciendo el respaldo y los elogios de figuras prominentes de los diferentes ámbitos sociales, especialmente de la política, que de paso ratificaron o se abrieron de capa como adversarios electorales del mandatario Graco Ramírez, de su partido y de su proyecto hereditario de la silla gubernamental.

Si Alejandro Vera consideró la posibilidad de ser candidato después que dejó la rectoría, y buscar la gubernatura por un partido o coalición de peso, lo habría hecho consciente de la merma importante de simpatías entre la sociedad, tras ser víctima de la oficiosa campaña oficial de desprestigio hacia su persona, su familia y su función como autoridad y académico, sin embargo con las puertas cerradas sólo el Partido Humanista le ofreció cobijo, si acaso con la posibilidad real de sumar algunos votos. No obstante, el golpe que recibió el ex rector el pasado martes, terminó paradójicamente por cambiarle la suerte y subirlo nuevamente en el escenario electoral.

Quien tomó la decisión de detener al rector y llevarlo algunas horas al Penal de Atlacholoaya cometió dos errores: uno de procesos que derivó en su pronta liberación, y otro garrafal, el que lo coloca nuevamente como un hombre víctima de una persecución política a manos de un gobierno intolerante, y que por esa razón merece un respaldo unánime de la sociedad y una condena para sus persecutores.

Más aún, estando contra la pared el gobierno y el proyecto electoral de su partido, por la oleada de críticas y desaprobación social hacia las acciones y decisiones de cinco años de gestión, lo que menos necesitan es sumar a la larga lista de enemigos otros más, pues las manifestaciones de respaldo a Vera no sólo dejan ver una condena hacia su accionar en su caso particular, sino que con claridad se aprecia el rechazo hacia lo que se pretende hacer en las próximas elecciones locales, es decir, ceder por herencia el poder público del estado, veremos qué pasa más adelante, pero por lo pronto, al ex rector ya lo quieren varios partidos como su candidato y eso, invariablemente irá en contra de las matemáticas del PRD y sus aliados…

BREVES: ¿Qué va a pasar ahora que se haga oficial que El Temo va por Morena a la gubernatura? Ni modo, los rabinistas tendrán que apechugar y engullírsela todita, porque ni modo que contradigan a su mesías que con su dedo divino señaló al bueno para Morelos, aunque por orgullo y por abrirles bien los ojos y la conciencia deberían retirarse para tratar de rescatar algo de dignidad, ¿o no?... REDES SOCIALES: La fiebre de la “encuestitis” se apodera de los medios de comunicación y en especial de las redes sociales, donde desde portales noticiosos, entes de la opinión pública, iluminados y hasta los bots (Falsos Followers), lanzan sondeos de todo tipo que tratan de generar tendencia pero que en realidad, en su mayoría son puestos a modo de los intereses de tal o cual partido o tal o cual aspirante, aquí el que paga manda y alguien se está haciendo rico gracias a este fenómeno incontrolado en las redes…

