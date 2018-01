Opinión - MORENA y PRD, su desorden electoral

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-01-26

En Morelos Cuauhtémoc Blanco aparece ya como el más querido por el pueblo para ser candidato a gobernador. ¿Pueden creerlo? Esa era la razón por la que el PRD y MORENA se lo disputaban no precisamente para invitarlo a ese cargo, sino para atraer votos. Los que ya se sentían seguros para la gubernatura eran y siguen siendo Rabín Salazar y Rodrigo Gayosso.

MORENA es hoy por hoy el partido que ha hecho propuestas específicas para resolver las calamidades que nos aquejan, propuestas si se quiere, no del todo profundas ni mucho menos radicales para la transformación de la sociedad pero sí algunas que paliarían la gravedad de los problemas en que nos han metido los últimos individuos que han mal gobernado desde el mismo Miguel de la Madrid hasta este último extremadamente distinguido.

La enfermedad es estructural, el daño es inmenso económicamente, política y culturalmente. Las 50 propuestas de MORENA advierten esto y ofrecen una solución. El peligro es que este gobierno –una vez instalado- no sólo no acabe con el régimen neoliberal sino que lo fortifique pues mostraría que con una mejor administración podría continuarse con este modelito económico.

Veamos ahora otro problema que ya se ha hecho presente y que ya se había anticipado. Me refiero a la cantidad de precandidatos, aspirantes, suspirantes a diversos puestos de elección. Y también a la muy posible designación de una buena cantidad de arribistas, oportunistas y sinvergüenzas que se trepan al carrito Morenista sintiéndose bendecidos por el destino o por el dedo de Dios o por la Madre Matiana, apuntándose rápidamente para tomar la delantera, haciéndose los interesantes. Priístas, panuchos y perredistas que reniegan ahora de su anterior filiación y se placean con más que suficiente propaganda y cinismo. La vergüenza, el pudor, la pena…estorban.

Eso es uno de los problemas. El otro es designar a esos posibles precandidatos con base en encuestas pretendidamente populares con el único propósito de recolectar una buena cantidad de votos y muy probablemente ganar la contienda. Es el caso de Cuauhtémoc Blanco.

Vamos a confundir la Democracia únicamente con el momento electoral. Y vamos a hacer de las elecciones un campo de juegos, un parque de diversiones impulsando para ocupar cargos de importancia decisiva a ídolos populares nacidos de la cultura de masas o a canallas sinvergüenzas instalados en los gobiernos estatales que se han enriquecido. Algunos andan huyendo esperando que se calmen las aguas y la indiferencia los deje a salvo, otros continúan en el poder felices de la vida.

No deja de ser un riesgo el que los partidos se conviertan en franquicias comerciales y hagan de esto una forma de vida o de sobrevivencia. Los actuales dirigentes perredistas no sabrían de qué vivir sino a costa del erario por eso no pueden explicar coherentemente y con argumentos válidos sus actuaciones públicas. Sería muy vergonzoso que un movimiento nacido justamente para oponerse a la explotación y a la injusticia sea ahora uno más de los cómplices de este poder. Observemos.

¿Por qué el PRD impulsó a Yunes a la gubernatura de Veracruz? ¿No lo conocía? ¿Por qué su alianza con el PAN? Aún hay muchos que nos preguntamos: ¿De verdad los militantes del PRD van a votar por un dirigente del PAN? ¿Cuáles son los mínimos principios sobre los que se instauró el PRD? ¿Qué proyecto impulsa el panismo desde su fundación el año de 1939? ¿No lo saben? ¿No saben que el PAN se opuso al régimen cardenista? ¿No saben que su fundador, sí, su fundador Manuel Gómez Morín, fue el defensor de las compañías petroleras extranjeras contra la expropiación? ¿Van a seguir dándoles la razón a los Chuchos perredistas para que continúen en la farsa?

La discusión, el debate es la herramienta de la política. Un debate público entre todos estos señalados podría ayudar a desbrozar el camino, podría abrir brecha aclarando el paisaje. Ya podrían también irse generando algunas preguntas, algunos cuestionamientos serios. De otro modo, imaginémonos por un par de momentos gobernados a nivel nacional por Ricardo Anaya y sus cómplices y en el Estado de Morelos por Cuauhtémoc Blanco…