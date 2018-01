Nosotros - El Cuauh o más de lo mismo

Opinión

José María Román Román

2018-01-26

A estas alturas del proceso electoral, lo cierto es que Graco contribuyó enormemente a formar la trayectoria política de Cuauhtémoc Blanco. Al Gobernador se le debe el mérito de haberlo encumbrado y darle un lugar que lo tiene de hecho si es postulado, como el próximo gobernador del estado. Creo que más que por la capacidad reconocida, será un triunfo que el electorado visceralmente resolverá para que Graco reciba el castigo que gran parte de la sociedad exige debido al pésimo actuar y desde luego al abuso del poder conque Graco ha ejercido el mando del gobierno. Es el Cuauh como popularmente se le reconoce el personajeque ha prometido aplicar rigurosamente la ley y hacer que el Gobernador justifique a plenitud o en su caso reintegre todos los recursos públicos de los que dispuso.

Como elemento que contribuye a que Cuauhtémoc Blanco sea posible Gobernador está el hecho de que es un perseguido político sobre el que el gobernador se ha ensañado y del que ha intentado perjudicarlo por todos los medios que tiene a la mano. Para eso ha contado con el contubernio y apoyo tanto del poder judicial como del poder legislativo. Hay odio sembrado de Graco en el sentimiento de Cuauhtémoc Blanco y se entiende que así es. Lo lamentable es que los demás poderes se hayan prestado al juego del gobernador y permitido la persecución de que fue objeto el joven futbolista. Por lo demás, tampoco hay mucho de donde cortar respecto de las propuestas que a la fecha se tienen a la vista como candidaturas al gobierno estatal. Los partidos políticos tienen perdida la credibilidad, los legisladores actuales, como semillero de posibles candidaturas se encuentran señalados por el dedo de la sociedad como paleros de los actos abusivos del gobernador en contra no tan solo del presidente de Cuernavaca, sino incluso de otros municipios y en apoyo a reformas constitucionales de dudosa aplicabilidad como el caso de la creación de los nuevos municipios o la venta de inmuebles propiedad del gobierno o leyes que en su momento la sociedad sometió a tela de juicio como los matrimonios igualitarios que en esencia para muchos no constituyen matrimonios en estricto sentido y sí lastimó el sentimiento religioso de la mayoría de la sociedad deMorelos. En este asunto, solo uno o dos legisladores son la excepción.

No hay en el caso de la propuesta a candidato muy probable del señor Cuauhtémoc blanco sustento válido para catalogarlo como un buen administrador de los recursos públicos, ni se ha destacado por su actuación como político de primer nivel. No es ni con mucho el hombre adecuado para ser el hombre público con la preparación que Morelos requiere para ejercer el gobierno, pero es el hombre más perseguido por un gobernador que llegó a ser odiado por el pueblo que gobierna y ese mérito ha hecho que su figura crezca y su crecimiento fue mayor con cada golpe deliberado que Graco hizo para dañarlo y privarlo de cualquier aspiración política. Los personajes que los demás partidos políticos ajenos a Morena y que se manejan aun en los medios, distan mucho de tener respuestas validas al pueblo ya que son en esencia parte del mismo grupo amafiado que ha gobernado al estado cambiándose únicamente el membrete partidista pero en el fondo haciendo siempre lo mismo, estafando y burlándose del mandato que el pueblo les otorga. Esto resulta obvio en el caso particular del Congreso del estado que fue fiel servicial incondicional de Graco y sus caprichos.

La detención y posterior arraigo del ex rector Vera nos dice mucho del actuar del gobernador y sus deseos de inhabilitar a sus oponentes. Obviamente es una persecución que cuenta con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y el objetivo es iniciarle un proceso que le impida presentarse como candidato a cualquier cargo de elección popular. De esta forma Graco elimina legalmente a uno de sus principales opositores que tiene en su haber el ofrecer investigar el asunto de las fosas clandestinas que han surgido en Morelos, asunto que no le gustó a Graco. Hay violaciones al derecho por el asunto de la retroactividad para aplicar las penas, pero eso no es lo verdaderamente trascendente, ya que Graco lo que pretende es que el ex rector Vera tenga la formalidad de un proceso que le impida participar en las próximas elecciones. Eso es lo grave, la venganza y no la mesura de un hombre que se supone debe regir con prudencia y sensatez los destinos del estado.

La hipocresía con que se dirige su hijastro Rodrigo Gayosso actúa proponiendo se deje libre al ex rector y la solicitud de que el fiscal anticorrupción renuncie es solo una jugada distractora que ni es creíble y ni moralmente válida de un personaje que ha sido y será un cómplice más de su padrastro Graco. Juega con el electorado pretendiendo ganarse su favor cuando hay señalamientos muy serios de su participación en negocios dudosos en el actuar del gobierno. Gayosso es simplemente un joven lobo con piel de oveja.