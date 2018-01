Local

Perdería ex rector Vera sus derechos electorales

Erick A. Juarez |

2018-01-25

-Si se le vincula a proceso penal, estaría impedido para ser propuesto como candidato: magistrado

-Afirma Carlos Iván Arenas que existe jurisprudencia en términos del artículo 38 de la constitución federal, que así lo determina

En riesgo la posible candidatura a la gubernatura de Morelos por parte del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, debido a que cuenta con “arraigo domiciliario”, por lo que podría perder sus derechos político-electorales, en caso de que sea vinculado a proceso penal por un juez de control.

En este sentido el magistrado del TSJ, Carlos Iván Arenas Ángeles, aseguró que Vera Jiménez al estar en arraigo domiciliario podría correr el riesgo de perder sus derechos político electorales y no podría participar en los comicios del mes de julio próximo.

Informó de la existencia de diferentes jurisprudencias, debido a que las sentencias de tribunales que por ley, constituyen un precedente para justificar otros casos no regulados que podrían ocasionar que el ex rector no participe en el proceso electoral.

“Existe una jurisprudencia que establece que en términos del artículo 38 de la Constitución Federal los casos en que pueden suspender los derechos político electorales de los ciudadanos, es cuando exista una vinculación o un auto de formal prisión y esté privado de la libertad el ciudadano, en estos casos es cuando se suspenden los derechos político electorales por una razón adecuada de la interpretación de este artículo”.

En ese sentido, el impartidor de justicia, reveló que en dado caso de que el ex rector sea vinculado a proceso este próximo lunes no podría hacer campaña electoral.

Explicó que existe otra jurisprudencia contraria, en donde el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), deberá de decidir, respecto a que si se suspenden los derechos políticos electorales para participar en los próximos comicios del 2018.

“Debemos ser cuidadosos para que garanticemos a los ciudadanos a través del sistema democrático de las instituciones, que el suelo esté parejo, que sean imparciales todas las acciones que realicemos (...) Nosotros vamos a impugnar el estado de derecho para que establezca esta situación y que todos puedan tener la oportunidad de poder participar en caso que haya una responsabilidad penal, pues que se sancione", dijo.