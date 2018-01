Local

Erick A. Juarez |

2018-01-25

Este lunes 29 de enero se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusado por el delito de abuso de confianza en agravio de los trabajadores sindicalizados.

El defensor particular del ex rector, Christian Fragoso Velázquez, aseguró que será durante la audiencia de vinculación a proceso, cuando los litigantes impulsen algún juicio de amparo en caso de que el juez determine vincular a Vera Jiménez.

El ex rector es acusado de no haber pagado seis millones 888 mil pesos de las aportaciones sindicales, aunque dijo, posterior a su presentación que, durante dos meses no se pudo dar el dinero porque el Gobierno del Estado no entregó a la máxima casa de estudios las participaciones federales, es decir, el dinero que envía el Gobierno federal para la UAEM.

"El hecho de que se haya girado una orden de aprehensión de forma directa, en donde la Fiscalía de manera dolosa manifestó al juez de control, que el catedrático se desconocía su paradero y que no se podía localizar, lo que es falso, ya que Alejandro Vera desde la semana pasada se incorporó a sus actividades laborales en la propia universidad, en donde la Fiscalía con estas acciones incurre en responsabilidad", advirtió.

En ese sentido, el defensor particular aseguró que en su momento podrían promover una acción jurídica en contra del Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, luego de que esté se encargara de notificar y detener al ex rector de la UAEM.

"Nosotros vamos a considerarlo en dado caso, si se inicia algún procedimiento administrativo e incluso alguna denuncia de carácter penal por el delito de abuso de autoridad".