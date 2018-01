Local

Primaria en Tlaquiltenango será Reforzada, pero no reconstruida

Yesenia Daniel |

2018-01-25

Tlaquiltenango, Mor.- Luego de que padres de familia de 10 primarias del municipio de Tlaquiltenango mantuvieran tomadas las instalaciones del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) por más de 10 horas el pasado lunes, ayer por la tarde un grupo de ingenieros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUyOP) revisó por segunda ocasión las instalaciones de la primaria Plan de Ayala del barrio de Tlayehualco, en donde los padres de familia exigen la reconstrucción total y no sólo el reforzamiento como lo plantea el Gobierno del Estado.

La primaria Plan de Ayala tiene 56 años desde su fundación, por lo que las instalaciones, antes del sismo, ya estaban deterioradas por las filtraciones de agua por la cercanía al río Yautepec, y por el mismo paso del tiempo, de hecho, previo al sismo, los padres de familia habían pedido la intervención de Protección Civil para que revisaran las instalaciones y tener certeza sobre la seguridad de sus hijos.

El sismo de 7.1 grados de magnitud del 19 de septiembre, tiró las paredes de 3 salones y desprendió las paredes de otros seis, al menos, además de daños en otros espacios como el aula de medios. El plantel carece de bardas perimetrales, por lo que los bardas que la resguardan son la de la Iglesia de Tlayehualco, que se vino abajo, y la de una casa particular que desde el sismo está deshabitada por el riesgo de colapso, de hecho, esta casa representa un riesgo para los niños en cualquier otro evento sísmico, consideraron los padres.

“Estamos constatando con ellos (los ingenieros) los daños reales que tiene la estructura de la escuela, los niveles de oxidación que tienen las columnas metálicas, ellos plantean que van a dictaminar que (la escuela) requiere una rehabilitación, ahí hacer unos parches con placa metálica a lo que está oxidado y bueno, rehabilitarla; nosotros como padres queremos la demolición y la construcción total de la escuela, no es capricho si no que es la necesidad y derecho de nuestros hijos porque ésta es una escuela que ya tiene 55 años, que se inauguró en 1962, que ya resistió en estos sismos pasados pero que presenta daño estructural y nosotros no vamos a permitir que se le dé una maquillada, unos levantamientos de unos muros de división y que quede el riesgo latente. La postura de los padres es firme, todo o nada”, comentó el señor Nelson Montes Domínguez, presidente del Comité de Padres de Familia de esta primaria.

Con la caída de las paredes de los salones, quedaron expuestas las estructuras metálicas del edificio, en cuyos cimientos presentan oxidación; en este sentido los padres recalcaron a los ingenieros la necesidad de reemplazar estas estructuras metálicas, pues la propuesta de la SDUyOP es reforzarlas, pero lo padres de familia no consideran que el reforzar las estructuras sea seguro porque señalaron que la escuela presenta problemas de humedad, por lo que no se descarta que la partes ocultas, es decir, las zapatas no estén afectadas con óxido.

El representante de padres de familia, destacó que en el primer dictamen avalado por el Instituto Estatal de Infraestructura del Estado de Morelos (INEIEM) la escuela primaria Plan de Ayala era habitable y avalaba que los niños podían regresar a clases, sin embargo, por la seguridad de los alumnos y los propios maestros se acordó que no se usarían estas instalaciones, además porque la escuela no fue atendida para su rehabilitación, los padres acusaron del abandono de las autoridades de gobierno en este sentido.

Luego del recorrido, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Víctor Escobar Lagunas, aseveró ante los padres de familia que el segundo dictamen sería entregado en un plazo de una semana, sin embargo, al menos en esta visita y luego de la revisión que hicieron, consideraron que no es necesaria la reconstrucción, no obstante ante la insistencia de los padres de familia, declaró que sería planteado al INEIEM.

“Vamos a trasmitir esa querella con nuestra autoridades correspondientes, es un análisis más completo, más puntual, se analizaron algunos elementos de algunos muros y se está encontrando algún deterioro de los puntos de apoyo, entonces vamos a hacer el planteamiento de un reforzamiento y vamos a platicarlo con nuestra autoridades pertinentes ahí en el INEIEM y vamos a ver qué decisiones se toman. Con reforzamiento se haría una rehabilitación que se garantizaría al cien por ciento la seguridad estructural del inmueble”, declaró el funcionario.

Cabe destacar que en el inicio del recorrido, los ingenieros comentaron a los padres de familia que la visita fue porque estaba prevista “no por la presión” de los padres de familia hicieron en el IEBEM el pasado lunes con la toma de instalaciones por diez horas.

También es importante mencionar que en la misma situación de atención de parte de las autoridades, están otras 9 escuelas de este mismo municipio.