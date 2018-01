Local

Yesenia Daniel |

2018-01-25

Zacatepec, Mor.- En común acuerdo, padres de familia y la Dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis) 223, de la comunidad de Galeana, establecieron que a partir de esta fecha es requisito de inscripción para los alumnos, hacerse un examen antidoping para detectar casos de adicciones a sustancias nocivas. De resultar positivo en el examen, al alumno no se le negaría la inscripción sino que se haría un compromiso con sus padres para iniciar y completar un tratamiento de rehabilitación.

El director de esta escuela de nivel medio superior, Francisco Rodríguez Benítez, explicó que el CBTis 223, al igual que otras escuelas, registra casos de alumnos con adicciones a sustancias ilícitas, que han conocido a través de denuncias anónimas de la misma comunidad escolar o que se han detectado por problemas de conducta de los educandos, por lo que se platicó con los padres de familia y se acordó establecer este examen como requisito.

El resultado de ese acuerdo fue la aprobación de los padres para que a sus hijos se les practique un examen de orina para detectar sustancias como cannabis o mariguana, metanfetaminas, cocaína, entre otras.

“No podemos negar que este problema nos ha invadido a muchas instituciones educativas, desafortunadamente nosotros tenemos denuncias que siempre son anónimas, no podemos atender, a veces, las situaciones en particular porque no tenemos elementos, sin embargo, dentro de los procedimientos que nosotros hacemos para promover precisamente estos espacios seguros, nos hemos apoyado a través de los padres de familia; nos hemos apoyado a través de algunos procedimientos de revisión de mochilas, por ejemplo, y en algunas ocasiones la Policía Federal no ha apoyado con operativos caninos para hacer detección de algunos enervantes”, explicó el director del CBTis 223.

Reiteró que uno de los compromisos de la escuela es generar espacios saludables para los alumnos tanto para su cuerpo como para su desarrollo educativo, por lo que se deben generar las condiciones para que los jóvenes estén en espacios seguros, por lo que subrayó que el examen antidoping tuvo el apoyo de los padres de familia.

También comentó que a través de un convenio con un laboratorio en Cuernavaca, se acordó que el costo del examen es de aproximadamente 120 pesos, y las tomas de muestra se harán en la propia institución educativa bajo supervisión de los padres de familia.