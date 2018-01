Observador político - Crisis en el Impepac

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-01-25

Lo que sucede en el IMPEPAC es triste, deprimente y caótico ya que a tan solo cinco meses y días para la elección más reñida y compleja en la historia de Morelos que será el primero de julio, donde se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo y los 33 Ayuntamientos no existe unidad al interior del Consejo Estatal Electoral. Todo lo contrario, las diferencias que por cierto, son graves entre los consejeros, fue lo que provocó la salida de varios funcionarios del instituto quienes eran personas con una capacidad y experiencia probada y que hoy, ponen en la incertidumbre el desarrollo del proceso electoral que se encuentra a la vuelta de la esquina.

EL IMPEPAC.- Desde su llegada, Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, intentó manejar y administrar el órgano cómo mejor entendió. Han transcurrido los años y ella pese a todo, se ha logrado mantener con un gran aprendizaje y experiencia que ha ido acumulando en el cargo sin embargo, las reformas electorales que aprobaron el año pasado los diputados de la LIII Legislatura Local, la convirtieron en prácticamente una figura decorativa y en donde ya no pesan y son atendidas sus peticiones o exigencias. Para muchos es casi una persona invisible dentro del órgano electoral porque ya no tiene injerencia en casi nada en gran medida, porque todas las decisiones importantes son colegiadas y por mayoría las deciden el grupo de los cinco consejeros.

Empero, la llegada en octubre del año pasado de los nuevos consejeros electorales provocó una alegría por la renovación del Consejo que se contemplaba alcanzaría a mantenerse firme y en unidad. Hoy, a varios meses de haber asumido el cargo, los nuevos consejeros han hecho todo lo contrario por lo que las diferencias aumentaron y falta de acuerdos se intensificaron ante los sorprendidos y estupefactos representantes de los partidos, por la transformación de los dos bloques de consejeros que quedan evidenciados con sus decisiones en cada sesión de consejo.

Por un lado, la presidenta Ana Isabel León Trueba apoyada y respaldada en todo por su siempre leal y amigo Ubléster Damián Bermúdez y por el otro: Isabel Guadarrama Bustamante, José Enrique Pérez Rodríguez y Javier Arias Casas, quiénes se han sumado a Ixchel Mendoza y Xitlali Gómez Terán que son las que tienen hoy en día del control administrativo, político y financiero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

LA CONFRONTACIÓN.- Sin dinero, sin personal, con carencias, con consejeros nuevos y en medio de un proceso que para muchos será el más reñido de la historia de Morelos y en pleno proceso electoral, y deciden realizar cambios en áreas que son de vital importancia todo por las grillas y desacuerdos existentes entre los representantes del Consejo Estatal, sin importarles el descontento y rechazo de los representantes partidistas ante el órgano electoral.

En los primeros días de este mes de enero, fue despedido el secretario técnico Erick Santiago Romero, por petición de la mayoría de los consejeros y avalada por Ana Isabel León Trueba, para designar en su lugar quedó Enrique Díaz

Suastegui, un hombre con mucha experiencia en lo jurídico aunque no en lo político.

De la misma manera sucedió con otros funcionarios de mucho peso, trayectoria, capacidad y experiencia en el Impepac por lo que fueron nombrados en Sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral Agustín Rodríguez López, como nuevo director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos en sustitución de Amelia Agustín Conde, a quien también le pidieron su renuncia. Sin embargo, no fueron los únicos porque también le exigieron que se fuera a la coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien en su momento fue designada a través de Servicio Profesional Electoral Nacional y quien tenía tan sólo16 años de prestar sus servicios en el Impepac.

Estas acciones que provocó la sangría de varios miles de pesos que tuvieron que pagarles por su finiquito que corresponde y establece la Ley Laboral, se debió a los errores y la falta de acuerdos al interior del Consejo Estatal Electoral, a pesar de que durante todo el año pasado y lo que va de este, prácticamente se han puesto de rodillas he intentado pedir milagros a la Virgen de Guadalupe que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu les entregue los dineros que necesitan y los mal gastan en los pagos por despido al personal con varios años de antigüedad. Al fin que el dinero no es suyo.

PAN Y MC… DORMIDOS EN SUS LAURELES.- Mientras el estado se está convulsionando y los conflictos sociales se intensifican los dirigentes de los partidos rayan en lo absurdo, hoy en día, con excepción de Hortencia Figueroa Peralta que está recorriendo todos los municipios so pretexto de inaugurar los comités municipales del PRD, los demás están durmiendo el sueño de los justos en un proceso electoral.

Todos sin excepción. Desde el dirigente priista, Alberto Martínez González y su homólogo de Nueva Alianza, Javier Bahena Cárdenas, quienes tan parece se les hicieron bolas el engrudo con quien será su precandidato a gobernador con una lista de personajes en su mayoría quemados socialmente. En tanto los de MORENA –oficialmente ya no era Miguel Lucia Espejo- que preside Gerardo Albarrán; José Luis Gómez Borbolla del PES y PT, Tania Valentina Rodríguez, quienes no se llevan pero por AMLO se soportan. Cada uno, en privado, cuando pueden se hacen trizas aunque aparezcan en fotografía juntos y sonriendo. Del Verde Ecologista, además de pariente es su chalán del verdadero presidente que es Javier Estrada González y quien está escondido sin decir absolutamente nada del proceso dónde pronto aparecerá con otro proyecto político electoral para su persona. El Humanista con Jesús Escamilla, es quien hace ruido a secas, porque sus acusaciones no pasan de sus oficinas del Congreso del Estado. Mientras que la alianza del PAN y Movimiento Ciudadano, que presidente los amigos Juan Carlos Martínez Terrazas y Jessica Ortega de la Cruz, están escondidos y tapados hasta con piedras. Se han alejado de la realidad de la vida social y ya no se diga de su militancia. Ellos estarán decidiendo en breve a sus candidatos a cargos de elección popular, y en su mayoría, serán gente a fin de su proyecto. No llegarán juntos a ser la primera fuerza, pero los pocos espacios que alcancen serán de gente fiel y siempre leal a su proyecto político personal. Ese amasiato vive en la incertidumbre de si crece o se desmorona lo que queda de ambos partidos en Morelos.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73