Opinión - SNTE, margina a jubilados y pensionados

Opinión

Isaías Cano Morales |

2018-01-25

En ocasión de estar en puerta el VII Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuyo objetivo es el cambio del cuerpo directivo nacional que actualmente encabeza Juan Díaz de la Torre y consecuentemente tengan que llevarse a cabo congresos seccionales en cada entidad de la República para que en su desarrollo tenga lugar la designación de delegados con la misión de asistir al cónclave nacional, y siendo este el motivo del evento que organizará la directiva de la Sección XIX de dicho sindicato los días 31 de enero y 1º de febrero en Oaxtepec; en este escenario de vida sindical del magisterio se da la oportunidad de expresar lo siguiente:

El SNTE lo integran principalmente maestros en servicio y Jubilados y Pensionados, calculándose un total de un millón 200 mil afiliados, que se rigen, tanto directivos como bases magisteriales, por unos estatutos, los que establecen como miembros activos con derechos y obligaciones a los dos sectores: los docentes en servicio y quienes se hallan en condición de retiro.

Pues bien, por la experiencia de quien esto escribe, se puede afirmar que en los hechos, es decir, en las gestiones y pliegos petitorios que cada año presenta el SNTE a la SEP conteniendo demandas que en lo fundamental corresponden al apartado de mejoría salarial a docentes en activo, en esos trámites, los dirigentes del SNTE, ignoran al sector de jubilados y pensionados, no importándole la crítica situación en que viven decenas de miles de ellos en el país, cuyas pensiones sufren grandes rezagos llegando a montos miserables de 3 mil, mil, 4 mil, 5 mil y 6 mil pesos al mes. En general existe una gran desproporción en materia de pago de pensiones, y se reitera, los Comités Directivos Nacionales no se han ocupado, ni se ocupan, por demandar ante el ISSSTE revisión general de estas remuneraciones que no resuelven mínimas necesidades de quienes entregaron 30, 40 o más años de servicios profesionales a la educación y al desarrollo cultural de niños y jóvenes.

Otro rubro del que son omisos los dirigentes del SNTE es el relacionado con los deficientes servicios médicos que ofrece el ISSSTE, cuyos derechohabientes son objeto de desatención, malos tratos y no pocas veces de negligencia médica, o sufren el conocido desabasto de medicamentos. Estas graves problemáticas, la económica, y la relativa a la atención a la salud sencillamente son ignoradas por los supuestos representantes sindicales de docentes jubilados y pensionados

En los congresos nacional y seccional que están próximos a realizarse debieran exponerse y debatirse ponencias de los delegados de jubilados y pensionados con énfasis y reclamos en materia de mejoría en el monto de pensiones entre otros problemas. Que no se repita el hecho-- es el reclamo de muchos-- de que a los delegados de Jubilados solo se les escuche en mesas de trabajo, se reciban e incorporen sus demandas al pliego general de la Sección que será llevado al Congreso Nacional, pero que al final de cuentas se van al cesto del olvido.

Hasta hoy el SNTE a nivel nacional no ha sido bastión de lucha del sector de jubilados. Si acaso, éstos han logrado algunas conquistas como son los 90 días de aguinaldo y algunos bonos como es el caso del magisterio en retiro en Morelos, es por la lucha que ellos han ofrecido, no por su sindicato. Se recuerda la batalla que se dio en las calles de Cuernavaca por el pago de la Prima de Antigüedad, batalla ganada; la que se ha tenido que dar por el pago de Bonos, que ha intentado escamotear Graco Ramírez, y en la que hay que se reconoce, ha intervenido, como no lo habían hecho otros dirigentes, la secretaria general de la sección Gabriela Bañón Estrada.

Debe lucharse-- es la exigencia de afiliados-- porque los congreso del SNTE, dejen de ser actos de simulación democrática y de arreglos previos donde privan los intereses de grupos al interior del SNTE, como ha sido hasta ahora. Deben dejar de ser congresos manipulados, con tufos políticos partidarios y ser espacios verdaderos de libre análisis y discusión acerca de los derechos, prestaciones, salarios y pensiones que a las bases que conforman al SNTE beneficien. Se sabe, a propósito que el SNTE ya entregó a la SEP el pliego de demandas a negociar este año; se preguntaría, ¿¿Cuáles son las demandas que se plantean en ese documento, que deben ser dirigidas al ISSSTE en materia de mejoría de pensiones y de salud que pretendan hacer menos precaria la vida de miles de mentores jubilados??. La exigencia es en relación a que este sector no debe tener solo presencia testimonial a través de sus delegados en Congresos del SNTE, simulando ser tomados en cuenta, cuando en los hechos son marginados y olvidados en materia de lucha por sus derechos. En Morelos, el número de jubilados y pensionados son cerca de 12 mil. Su presencia en estos cónclaves, por razones obvias, debe ser tomada en cuenta y hacerse valer.

Chay_cano@hotmail.com