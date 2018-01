“A dos de tres caídas, sin límite de tiempo” - Elección en Cuernavaca…

Opinión

| Arturo Serrano Vázquez

2018-01-25

Estimado lector:

Utilicemos nuestra imaginación, adelantemos el tiempo y situémonos en el lunes 14 de mayo del 2018. Este día inicia el periodo de campañas electorales de diputados locales y miembros de los ayuntamientos de Morelos.

Por espacio de 45 días los habitantes de Cuernavaca estarán expuestos a la propaganda de aquellas mujeres y hombres, postulados por los partidos políticos y quienes consigan su nominación por la vía independiente, que aspiran a ocupar la presidencia municipal de la conocida ciudad de la “Eterna Primavera”.

Usted está en casa, quizá realizando un quehacer propio del hogar, de pronto suena el timbre y en la puerta se encuentra un hombre que sobrepasa el metro con ochenta centímetros de altura, se hace llamar “El Tigre” y se identifica como el candidato de una coalición electoralque aspira a gobernar la capital de la entidad.

Este personaje, de manera amable, le pide que le otorgue algunos minutos de su tiempo para exponerle por qué debería de ser el alcalde en el trienio 2019-2021. Entre sus propuestas de campaña está impulsar la educación de los niños, a partir de las becas y los uniformes gratuitos, entre otras cosas.

Los ofrecimientos que hace “El Tigre” no suenan mal, manifiesta distintas ideas para ordenar, limpiar y ver con vida a Cuernavaca; usted por cortesía lo escucha unos minutos más de lo previsto, de pronto recuerda que tenía algo que hacer y se despide correctamente del aspirante, prometiendo considerar votar por él.

Después de un largo día, en el que tuvo la oportunidad de conocer a uno de los candidatos a gobernar la capital, observa en la televisión un reportaje que transmite un canal de cadena nacional respecto a cómo se convino “económicamente” en 2015 la participación de Cuauhtémoc Blanco Bravo como candidato del PSD a la alcaldía de Cuernavaca y, ahí aparece el nombre de “El Tigre”.

Tras un ejercicio de memoria, usted recuerda que la persona que se presentó en su casa fue una de las piezas clave para que un ex futbolista participara en un proceso electoral, a sabiendas de que el ex ídolo no cumplía con los requisitos legales para hacerlo. El objetivo simplemente era conseguir los votos suficientes para mantener el registro del PSD.

También a su mente viene un recuerdo relacionado a la defensa que hizo el “Tigre” en la tribuna política más alta del estado defendiendo el trabajo de Cuauhtémoc Blanco al frente del ayuntamiento y calificándolo como el mejor edil que hubiera tenido la ciudad.

Después de un análisis frío, estoy seguro que usted considerará dos veces depositar su confianza en una persona que, así como mintió en 2015, lo puede volver a hacer, con tal de continuar disfrutando de ciertos privilegios que gozan algunos de los que se dicen ser políticos.

Recuerde que la prospectiva y el análisis de la información son herramientas esenciales para la correcta toma de decisiones.

Llaveo y contra llaveo electoral…

-Aunque todavía no lo formaliza el CEN del PRI, hace unos días trascendió que el ex subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, sería el coordinador de campaña de José Antonio Meade Kuribreña en la IV circunscripción, que comprende los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. De confirmarse la información, el equipo de Meade se haría de un garbanzo de a libra, operador nato que surge de las bases y quien cuenta con la sensibilidad política necesaria para llegar a ciertos grupos de la población que son sumamente difíciles para los “tecnos”.

-Habitantes del barrio de San Agustín del municipio de Totolapan informaron que, durante la inauguración de un comedor comunitario el pasado martes 23 de enero, personal del Poder Ejecutivo Estatal les exigió que entregaran una copia de su credencial para votar para hacerse acreedores a una cobija. Mucho cuidado deben tener las autoridades gubernamentales locales, ya que recoger sin causa prevista de la Ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos es motivo de un delito electoral.

