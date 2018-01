Opinión

Casos y Cosas de Morelos - La detención del ex rector y el gol de antología

| Sergio Dorado

2018-01-25

El gobierno del estado de Morelos es un laberinto en el que usted, estimado y único lector, puede perder la brújula del tiempo y el entendimiento humano si no se pone aguzado. Los enredos morelenses poco se entienden. Uno de estos casos de incomprensibilidad fue la detención del ex rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, acaecida el martes pasado en un restaurante del norte de Cuernavaca, donde el fiscal Anticorrupción agarró por sorpresa al susodicho… y justo ahí, frente a sus amigos, lo esposó de manos y lo llevó a conocer la cárcel de Atlacholoaya como parte del condicionamiento clásico del psicólogo por si las dudas. Unas horas más tarde, sin embargo, fue liberado.

La primera rareza de este acontecimiento es que Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador y candidato perredista a suceder Graco Ramírez en la gubernatura de Morelos, twiteó que la detención del ex rector había sido ilegal, y por tanto, debía ser liberado de inmediato para enfrentar los cargos imputados en confortable arraigo domiciliario. ¿No le parece esto insólito a usted, estimado y único lector? Digo, mientras el gobernador desea ver a Vera Jiménez chamuscado en el infierno por los siglos de los siglos, amén, el aspirante a sucesor lo defiende como buen cuate….

Aunque no creo, desde este humilde punto de vista, que haya sido precisamente la amistad lo que motivó el acto caritativo del candidato Rodrigo Gayosso. Recuerde usted que el momento electoral hace que los políticos muestren su parte más bella del alma para convencer electores, que ya luego se enchalecan la piel de zorro original para espantar gente. Y bueno… en época de elecciones, como en el amor, estimado y único lector, todo se vale.

¿Pero entiende usted el entramado? ¿Lo hizo Gayosso en acuerdo con su padrastro o fue motu propio? ¿Acaso fue una manera consentida para deslindar el proyecto del segundo con el lastre del primero? ¡Vaya usted a saber! Por eso al inicio de esta colaboración le hablaba a usted de la ilegibilidad de una lealtad posiblemente insana. Gayosso necesita imagen para poder aspirar a la gubernatura de Morelos, y defender lo indefendible de su padrastro no recomendaría el peor de los asesores de campaña. Gayosso necesita retirarse con suavidad del Ejecutivo porque no es posible, en cambio, criticar abiertamente los yerros sexenales del gobernador. Caray, tampoco se dan patadas al pesebre.

Por otra parte, estimado y único lector, no tengo el gusto de conocer la asesoría del gobernador, pero no creo que haya cometido tan craso error, aunque tampoco metería una uña al fuego por su asistencia. En esta colaboración varias veces se comentó que lo que el gobernador Graco Ramírez hacía, ensañándose contra el ex rector con tan poco tino, era martirizar al académico, independientemente de que éste haya administrado mal que bien la UAEM.Pero parece ser que entre más se insistía en la incongruencia, más animadversión causaba en el gobernador y más golpeaba.

El acto ilegal de la detención, para colmo de males del ejecutivo, ha provocado reacciones de lealtad en líderes de opinión estatal y nacional. Alejandro Encinas calificó de “inaceptable el hostigamiento en contra del ex rector”. El obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, por su parte, externó su apoyo al detenido a quien acompañó en varias marchas contra la inseguridad de Morelos en los años 2016 y 2017. La ex perredista Lucía Meza, astilla del mismo palo, exigió que las instituciones no deben de usarse como arma de venganza política. ¡Incluso Gayosso exigió la renuncia del fiscal Anticorrupción nombrado hace poco tiempo por su padrastro!

Pero no deseo ser adivino, estimado y único lector. Le confieso que a mi entender cuesta trabajo hilvanar los hechos de modo de extraer una conclusión contundente. Disculpe usted. Pero le prometo seguir cavilando hasta encontrar una razón pertinente. Padrastro e hijastro deben saber la razón de tal proceder.

Mientras tanto el Cuauh, con un estadio a tope desgañitado y varias “cervatanas” encima del ánimo, aprovecha una pueril desatención de la defensiva contraria, se interna desde la media cancha hasta el ala izquierda con ventaja, cierra luego la pinza con la joroba, y después de burlar el último tronco despeinado y al portero deshilachado, detiene con los tacos el balón justo en la raya de la meta humillada, orina el balón de a perrito, y aprovechando tal desacierto y el chisquete en apogeo ¡mete un gol de antología!