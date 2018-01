Local

Erick A. Juarez

2018-01-24

Abogados morelenses exigieron a las autoridades del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) dar a conocer a los precandidatos independientes los procesos para la recolección de firmas, esto luego de que en semanas pasadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhibiera a precandidatos a una Diputación federal que ocuparon firmas apócrifas.

En entrevista, el abogado postulante, Arturo Domínguez Quiroz, aseguró que a 13 días de que se concluya con la recolección de firmas, los consejeros electorales del Impepac no han dado a conocer los lineamientos y requisitos para cumplir cabalmente, a fin de evitar que los futuros candidatos cometan actos ilegales.

Explicó que actualmente no existe una socialización y conocimiento de las bases para la recolección de las firmas, ya que actualmente la ciudadanía no conoce a los precandidatos independientes; al no contar una estructura partidista o política.

"Es obligación del IMPEPAC dar a conocer aquellas bases y requisitos para que los precandidatos no caigan en anomalías; el llamado es a las autoridades para que se guíe a los precandidatos que se puede y que no se puede para recolectar las firmas, ya que estamos a días por cerrar el plazo que es este próximo 06 de febrero, y no hay un pronunciamiento claro (...) Al día de hoy, el IMPEPAC, no ha hecho esta réplica de la rueda de prensa que dio la semana pasada el INE y por lo tanto se sigue el desconocimiento", reveló.

Y es que el experto en derecho laboral, advirtió a las autoridades electorales a revisar de manera minuciosa la recolección de las firmas, debido a que los precandidatos independientes podrían incurrir en actos ilegales, tal es el caso de la simulación de las credenciales electorales a través de las plantillas, así como la simulación de copias.

"Este tipo de prácticas podrían presentarse en Morelos, en donde los precandidatos cuenten con costales de copias de credenciales de elector y ahí no es la ciudadanía quien los postule, sino que sería un mal líder y a través de las copias almacenadas logran esos registros", finalizó Domínguez Quiroz.