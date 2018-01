Local

| Jorge Robles Salazar

2018-01-24

Atlatlahucan, Mor.- Después de varios años de solicitar está obra, por fin fueron escuchados, así lo manifestaron los vecinos de la comunidad de Santa Inés, quienes celebraron el arranque de la construcción del puente vehicular, que entroncará de la carretera federal Cuautla-Chalco con el poblado y que tendrá un costo de poco más de 4 millones y medio de pesos en una primera etapa.





El presidente municipal, Esteban Hernández Franco, acompañado por los integrantes del cabildo, dijo sentirse feliz y contento, por el arranque de este puente; “‘no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla’ en Atlatlahucan, el ayuntamiento no distingue gobiernos partidistas, ni discrimina a nadie, tampoco ve si son muchos o pocos, lo que primero se busca es la urgencia y la prioridad en las obras” dijo el edil.

Aprovechó para agradecer y reconocer al cabildo porque ellos también participan en la designación de las obras de una manera prioritaria y responsable. Explicó que el puente se construirá en una primera etapa y en la segunda se le colocaran las bahías y los deslizamientos.

“Seguiremos trabajando porque para eso nos pusieron”, dijo el alcalde, Esteban Hernández Franco, en el inicio de la construcción del aula didáctica en la escuela primaria Vicente Arenales, del poblado de San Juan Texcalpan; trabajos que se encuentran dentro del programa de obras 2018, la cual tendrá un costo de más de medio millón de pesos.

El día de ayer en presencia de los alumnos de la escuela, personal docente y padres de familia, el presidente acompañado de su cabildo e integrantes de la sociedad de padres de familia, dio los primeros “picazos” de lo que será la nueva aula didáctica que era esperada ya con anhelo, cumpliendo así el edil con la palabra empeñada.

El presidente municipal manifestó en breve mensaje que en los dos años que lleva su administración se han invertido casi 40 millones en la educación y este año será más porque la mejor inversión es la educación. Informó que, en quince años las administraciones pasadas hicieron 8 techumbres en total y que hoy su administración lleva 7 en tan solo dos años y serán 9 las que se realicen en este trienio.