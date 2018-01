Local

Redacción |

2018-01-23

Julio Yáñez, precandidato a la alcaldía de Cuernavaca por el PRD, PSD y PVEM, refrendó su compromiso con la educación de las y los niños cuernavacenses, al comprometerse a dar continuidad al programa de uniformes gratuitos.

En una reunión con medio centenar de militantes del PSD, quienes son madres y padres de familia, surgieron las preocupaciones sobre los temas educativos de sus hijos por la falta de apoyo de las autoridades municipales actuales, situación que lamentó Julio "El Tigre" Yáñez.





"Es una pena que nuestro alcalde no se haya preocupado ni ocupado por el tema educativo. A pesar de que hay un recurso municipal etiquetado especialmente para becas a niños de primaria, hasta la fecha el municipio no lo ha ejercido o no sabemos en qué otra cosa se lo ha gastado; creo que no hay tema más importante que la educación, porque la educación es la base de todo", reclamó el "Tigre" Yáñez.

El precandidato recordó que siendo parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y después de análisis sustanciales para determinar el apoyo a la creación de la Ley de Uniformes Gratuitos, dicha ley fue aprobada el pasado 13 de diciembre de 2016, misma que será echada a andar en este ciclo escolar.

"No se trata de aprobarla y ya, se trata de asegurarse que realmente se aplique. Pero también que no sea nada más una llamarada de petate y que sólo sea por un año: queremos que nuestros niños y niñas sigan siendo beneficiados con esta ley, porque sabemos que a veces los papás no tienen los recursos para uniformes, así que buscaremos que año tras año se sigan entregando los uniformes gratuitos a todos los niños y niñas de Cuernavaca y el resto del estado", dijo.

El "Tigre" Yáñez pidió a las bases dar un voto de apoyo a su proyecto, para lograr la candidatura y así buscar ser alcalde de Cuernavaca para trabajar en pro de la educación de las y los niños de la capital.