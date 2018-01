Local

Erick A. Juarez |

2018-01-23

-Dos mujeres tras darle a la víctima de beber una sustancia, saquearon su domicilio





Crescencio Olea denunció que el pasado 07 de julio del 2016, Azucena “N” y Virginia “N” llegaron en una motocicleta a la casa del Crescencio Olea, ubicada en la colonia Lomas del Carril, en Temixco; una de ellas le pidió usar su baño y él accedió.

Minutos después la mujer salió del sanitario y en agradecimiento le “regaló” un refresco que él bebió, sin saber qué contenía gotas de Clonazepam que lo hicieron perder el conocimiento.

Y es que cuando, Crescencio Olea recobró el sentido se dio cuenta que estaba acostado en una de las habitaciones de su vivienda y que no podía articular bien sus palabras, por lo que solicitó ayuda a un vecino que lo llevó a una clínica en donde recibió atención médica.

Al regresar a su domicilio particular, observó que las mujeres se habían llevado todos sus muebles, camas y aparatos electrodomésticos.

“Esas mujeres me vaciaron todo; tenía 40 mil pesos en efectivo y se llevaron todas mis pertenencias; dos camas, tanques de gas, escalera, herramienta, cobijas y hasta un arma que tenía yo registrada ante la vigésimo cuarta zona militar”.

Por tal motivo, la víctima presentó una demanda penal en contra de las dos féminas, a pesar de que fueron detenidas y que contaban con al menos 16 denuncias cada una, también por robo a casa habitación, el agente del Ministerio Público no presentó cargos, al momento de retirar la formulación de imputación en contra de las dos mujeres, sin el consentimiento de Crescencio Olea.

Por su parte, el abogado particular Said Basabe Gómez, aseguró que las dos mujeres fueron procesadas y solo una de ellas condenada a cinco años de prisión, pero por otro robo y no el de su cliente.

"Lo que pudimos descubrir, por investigación propia, es que en el Ministerio Público de la colonia Tres de Mayo en Emiliano Zapata y en el de Acatlipa en Temixco, existen tres denuncias por robos similares al del señor Crescencio (...) Es la zona donde estaba operando, pero aún y cuando la Fiscalía General del Estado (FGE), lo sabe, no investiga, es omisa, entonces, en este caso el señor quiere que se haga justicia para que no se vuelvan a registrar más casos”, aseveró.

Basabe Gómez exhortó al Fiscal General, Javier Pérez Durón a revisar el trabajo de los agentes del Ministerio Público de la dependencia a su cargo, debido a que una de ellas retiró de manera incorrecta la formulación de imputación en contra de las mujeres que saquearon el domicilio de su cliente.