Local

Yesenia Daniel |

2018-01-23

Jojutla, Mor.- Quienes integran la planilla que busca ganar una constancia de candidatura independiente para participar en este proceso electoral 2018 en busca de ganar la alcaldía de Jojutla, presentaron el proyecto “Jojutla ReSURge”, que abandera los principios políticos de su causa, y los cuales son la austeridad y el motivar un cambio generacional en la política tradicional.

La planilla que el pasado mes de diciembre presentó su carta de intención en el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), con lo que inició el proceso para buscar generar un cambio en este municipio que fue el más afectado por el sismo del 19 de septiembre; se presentó ante los medios de comunicación en un evento congruente con los principios de los que hablaron.

Carlos Alberto Brito Ocampo, quien encabeza la planilla, explicó que el proyecto “Jojutla ReSURge” es un proyecto electoral, sin embargo, converge también con las necesidades e ideales de otros jóvenes en otros municipios de la zona sur, por lo que aunque el objetivo es cumplir con los requisitos que les indicó el Impepac para el registro; “Jojutla ReSURge”, busca también la reconstrucción de la región, en todos los sentidos y no sólo político, después del sismo.

“Resurge es un movimiento en construcción que estamos convocando, que abandera los principios que nosotros defendemos, la idea de que la política tiene que ser austera, que necesitamos combatir la corrupción, que necesitamos hacer las cosas de manera ordenada, planeada, que necesitamos un cambio generacional en la política, que necesitamos romper con los ciclos de impunidad, un montón de cosas que estamos construyendo con movimiento y que hay mucha gente de la zona sur de Morelos, que también se siente identificada; Resurge como movimiento es regional, como proyecto electoral para el municipio tiene este efecto de aspiración independiente a la alcaldía”, explicó Carlos Brito.

Además agregó: “La idea de ReSURge, precisamente nació, como un instrumento más. Si por algún objetivo llegará a ser, que no llegamos ni a la boleta, que no ganamos o que no estamos participando, es claro que para los siguientes años ReSURge tiene que estar presente y tiene que empezar a incidir de la mejor manera en la política de la zona sur (…) y en ese sentido vamos a seguir, no es que desaparezca, queremos que continúe cada quien desde su perspectiva y su trinchera. ReSURge es antes y después de las elecciones”.

Desde el 2 de enero que esta planilla inició la colecta de firmas para pedir a la población permiso de participar en este proceso electoral, ReSURge ha reunido el 73 por ciento de las firmas requeridas y ya validadas por el órgano electoral, que en números corresponden a mil 11 firmas de un total de mil 380 que necesitan reunir de los 36 distritos electorales en que está dividido el municipio. El límite para reunir las firmas es el próximo 6 enero, pero hasta el momento han tenido el 90.9 por ciento de grado de eficiencia de esas firmas, lo cual quiere decir que todas han sido validadas sin ningún problema.