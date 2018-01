Observador político - Amlo, Morena y Cuauh en Morelos, más fuerte que nunca…

Opinión

Gerardo Suarez

2018-01-23

La convocatoria que hizo la dirigencia nacional del Partido Encuentro

Social para dar a conocer un “anunció” con relación a los precandidatos a gobernador por la alianza: “Juntos haremos historia”, provocó la reacción inmediata de sus aliados: MORENA y PT, además de la supervisión de los demás institutos políticos y aspirantes al cargo. Ahí, la nota fue que no había nada para nadie entre Rabindranath Salazar y Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, fiel a su estilo, fue el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, quien “destapó” al alcalde de Cuernavaca como el próximo precandidato a la titularidad del poder Ejecutivo por Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y Partido del Trabajo.

LO SUCEDIDO EN EL HILTON.- llegaron todos los fueron convocados. Los

personalizadores estaban listos: Apareció el nombre y apellido de Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional del MORENA; Eric Hugo Flores, del PES y un representante del PT. Llegaron tres “aspirantes” y solo dos estuvieron en el presídium: Rabindranath Salazar Solorio y Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ahí, a tan solo metros, estaba Manuel Martínez Garrigós y la dirigente del Partido del Trabajo en Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Antes, durante y después de la rueda de prensa, el ambiente que había en el Hotel Hilton en la CdMx era de una eventual precandidatura a la gubernatura de Morelos a favor del ex atacante del América, incluso, era monitoreada la reunión de los líderes de la coalición “Juntos haremos historia“, desde Casa Morelos y del edificio ubicado en la calle Juan Álvarez en la colonia de El Empleado, y de otras casas partidistas. Ahí, lo único que demostraron es que quien sea candidato será el inminente gobernador del estado por la fuerza que representa Andrés Manuel López Obrador en la entidad, donde ha ganado en todos los procesos que ha participado electoralmente hablando; porque Movimiento de Regeneración Nacional es el partido que hoy está mejor posicionado tanto aquí como a nivel nacional; y porque además van en alianza y son tres partidos que pese a todo irán en unidad a diferencia de los demás que solo alcanzaron ir en dúos y con candidatos de poco peso. Y quizá el ingrediente extra es la participación del cuestionado, vilipendiado, atacado y señalado acalde de Cuernavaca por cómo tiene a la ciudad destruida, pero que con todo y ello, no le quitan lo popular y por tanto, quien encabeza las preferencias electorales en la entidad. Todos estos elementos, sin apasionamientos ni fobias, hacen que esta alianza de tres: MORENA, PES y PT están en la entidad morelense más fuertes que nunca.

EL REGAÑÓN.- Fue incongruente pero al final se dio, que un partido “pequeño”, en “pañales” como es el PES haya sido quien convocara a rueda de prensa en el lugar y hora que ellos indicaron, con su propuesta el Cuauh, por lo que al final de la rueda de prensa se dieron un encerrona Yeidckol Polevnsky, Hugo Eric Flores y sus equipos encabezados por Rabin y Cuauh, se dijeron de todo pero al final, acordaron evitar lo sucedido con los medios que no tenían un guion y cada quien habló de lo que quiso.

Además, de última hora se le invitó a la dirigente del PT en Morelos y a otros personajes evidenciando que hubo un “madruguete” y para muchos otros, un albazo que se consumó horas después de que el tres veces candidato a la presidencia de la república por las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz, haya públicamente destapado al edil capitalino como el precandidato a gobernador de Morelos. Al final, el PES y Cuauhtémoc fueron los únicos ganadores de la jornada dominical.

LOS PERREDISTAS.- A pesar del hermetismo con el que se han manejado en la dirección del sol azteca y el área de elecciones del PRD, hay varios personajes que decidieron registrarse para competir en más de un cargo de representación popular, evidenciando su inseguridad de alcanzar espacios con el único afán de evitar quedar fuera del presupuesto para los próximos tres años.

Sin embargo, en esta ocasión queremos compartir con ustedes, querido lector, lectora, los nombres de los que quieren ser candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campañas y solo con la votación proporciona del partido, poder incrustarse en lo que será la LIV Legislatura local.

De los primeros en apuntarse para volver a ser diputados está Jorge Messeguer Guillén, ex secretario de Movilidad y Transporte y quien dejó el cargo en medio de acusaciones por actos de corrupción, entre otras cosas, por las concesiones de más de cuatro mil taxis que no lograron adquirir sus placas de forma definitiva por situaciones de ese tipo.

El ex secretario general de gobierno y ex alcalde de Tlaltizapan, Matías Quiroz Medina; el representante del PRD ante el IMPEPAC, Francisco Gutiérrez Serrano; el ex panista Hugo Alejandro Barenque Otero, y una reelección en el caso de la presidenta del Congreso del Estado, Beatriz Vícera Alatriste –¿y aspiraba a la alcaldía de Cuernavaca?-; Óscar Prado Alemán, y otros militantes solaztequistas como Anahí Bahena López; el ex presidente del Partido de la Revolución Democrática, Rafael Cerón Sotelo; Ariadna Albarrán Domínguez; Miriam Liliana González López, entre muchos otros que solo están de relleno, con el respeto que me merecen, porque las probabilidades que tienen para ganar una elección interna perredista son mínimas por el control que tienen las corrientes.

