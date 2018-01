Opinión - Espiral inflacionaria pulveriza salarios

Opinión

2018-01-23

No, no todo es política, ni anuncio de candidaturas, ni discursos ni declaraciones de políticos ni rollos que se liguen a campañas con intereses partidarios; eso pasa a segundo término en la atención y preocupación de la población ante el vendaval de la carestía que en estos días golpea severamente economías familiares. El tema de la política y políticos que de por sí, son sinónimos de ambiciones, de corrupción, de bandidaje, de mentiras y engaños, de abusos, de enriquecimientos, de quienes ocupan y hacen de la política su muy lucrativo modus vivendi para mayorías pasa desapercibido aun cuando medios escritos y electrónicos centran sus notas y comentarios en esos asuntos dejando en segundo o tercer plano el problema de la dura lucha diaria de hogares por resolver el cómo solventar lo necesario, lo primordial, para salir adelante. El hartazgo de la política ha llegado al máximo en núcleos de población por haberse convertido tal ejercicio en un negocio redituable para vivales, acomodaticios y vividores de la política, considerándose el sistema que rige la vida pública en el país, junto con los partidos políticos, cuya mayoría son sus paleros verdaderos lastres, un yugo, un pesado fardo que al pueblo pesa, oprime y explota castigándolo y haciendo que sobreviva en la más de las lastimosas situaciones por donde quiera que se le vea; un de estas es la de carácter económico de la que se desprenden punzantes necesidades, que tienen que ver con la alimentación y la salud, la vivienda, el transporte, el vestido, necesidades que para solventarse demandan condiciones mínimas de recursos económicos, siendo ello precisamente lo que no alcanza para lo urgente e indispensable.

Quejas de carestía de la gente siempre han existido, también condiciones de pobreza, desigualdad y marginación de franjas miserables que es cuanto genera el sistema de explotación capitalista impuesto, con sus tentáculos que dominan todo y por supuesto controlan sistemas productivos y su comercialización.

Sin embargo, con todo y ello, este régimen, el del peñato-priísmo, se ha significado por llevar al país a la peor de las situaciones económicas que se recuerden, al armar proyectos, pactos, reformas y políticas que han venido a encarecer de manera desmesurada los energéticos y servicios, originando con ello una espiral de carestía en alimentos, transporte, productos, medicinas, vivienda y variedad de artículos necesarios, siendo los incrementos una constante, sin que se contemple un alto a una criminal política económica. El “gasolinazo” de enero del año pasado fue un golpe brutal a las economías de miles y miles de familias, desprendiéndose de tan infame medida una serie de aumentos en el gas, luz y en productos de consumo diario y de servicios como el transporte, amén de los impuestos y medicinas. Los mexicanos fuimos engañados con las agravantes de la premeditación y alevosía nada menos que por el Presidente Peña Nieto, quien más de una vez prometió que con las reformas, entre otras las de los energéticos, no iba a subir, sino se abarataría el costo de las gasolinas, la luz y gas, siendo hoy los más caros incluso que en otros países como es el precio de las gasolinas.

Las políticas de los gobiernos priistas y panistas junto con la representación empresarial y sindical “charra” han sido, por un lado mantener salarios mínimos de miseria y por otro permitir la elevación de precios; en el actual gobierno peñista el encarecimiento de energéticos, en particular los “gasolinazos”, han hecho que la inflación se haya disparado a fines de diciembre según INEGI a la cifra del 6.77%, como no había ocurrido en 17 años, (columna Dinero, La Jornada 20 enero) Siempre se ha dicho, que en la carrera Precios –Salarios, los segundos van a la zaga, siendo la distancia que los separa cada vez mayor. Un ejemplo: en noviembre, la Comisión de Salarios Mínimos anunció que a partir de diciembre los salarios mínimos subirían 8 pesos, estableciéndose el monto del Salario Mínimo General (SMG) en 88.36 pesos diarios. Este incremento ha quedado borrado de tajo al dar a conocer el gobierno que el índice inflacionario en 2017 fue de 6.77.

Información de la columna México S.A. de Carlos Fernández Vega (la Jornada 16 de enero-18) dice:

“En términos nominales los salarios contractuales subieron 4.4% el año pasado, pero la tasa de inflación en el mismo periodo fue de 6.7, de tal forma que al descontar el índice de inflación, tal ingreso registró una contracción de 2.3% en términos reales”.

CONCLUSIÓN.- La caída de la economía popular va en picada y se antoja exasperante para el grueso de la población no esperando mejoramiento alguno en el nivel de vida si continúan en el mando de la nación políticos con perfil depredador a quienes ha guiado la ambición desmedida de poder y las riquezas, autores y promotores de monumentales injusticias, causantes de la increíble pobreza y descomposición que vive el país, auspiciadores y defensores de la corrupción e impunidad, todo lo cual y más, tiene a nuestra nación postrada y en los más bajos niveles del desprestigio internacional.

