Casos y Cosas de Morelos - La ciudadanización de los partidos

Opinión

Sergio Dorado

2018-01-23

Nuestro director entrevistó hace unos días a Julio Yáñez, candidato a la presidencia de Cuernavaca por la coalición PRD-PSD, en Noticieros El Regional. Y bueno, uno que es amante del análisis del discurso boludo y la lógica de las cosas chuecas, me dispuse a comparar el discurso del entrevistado con el de otros precandidatos o candidatos del partido y nivel que usted guste, que no hace bendita diferencia. Pero no hubo que tomarse la molestia de basar la elucubración en un análisis “científico” para concluir que todos no hacen más que repetir lo que dicen los otros. Dicen que lo que se ve, no se juzga; y lo que se oye en los discursos de los suspirantes, menos; es tan común y reiterativo que se siente uno ofendido al inspirar caras estúpidas a los vendedores de espejos y ensueños, que han de pensar que todos los ciudadanos se chupan el dedo.

Orondo decía el candidato Julio Yáñez ante el micrófono que la diferencia del PSD con los otros partidos, incluso con el PRD, hoy su aliado, es que su partido sí da espacio al ciudadano raso incluso no militante para competir por puestos de elección. Y eso, según el diputado Yáñez, es el distintivo o emblema moral de su partido.

Dicho lo cual, el pensamiento me lleva inevitablemente a pensar en José Antonio Meade Kuribreña, candidato priísta a la Presidencia de México, quien también es ciudadano; no raso, pero ciudadano al fin, y no militante de nadie y amigo de todos los niños. El PRI también abrió su chiquero a la ciudadanía y ahora vende un modernismo político que no sale de las cavernas. Incluso intentó adoptar un slogan para remachar que Meade es un ciudadano “común”, no como uno de ellos, intento que la autoridad prohibió, todavía no sé por qué. Pero Julio Yáñez, a la “local modern” vanguardia ideológica, se para de manos y presume también ser el adalid zapatista de la ciudadanización partidista en el Estado de Morelos. ¡Lo cual desde luego no es cualquier pito! –me imagino pudo haber significado el candidato.

Por otro lado, la entrevista también me hizo recordar a Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de los guayaberos y perdido en una jungla política feroz mientras él domina el balón en su sueño.Me hizo recordardesde el momento en que el exfutbolista acepta ir por la alcaldía de Cuernavaca en el 2012, apadrinado por los hermanos Yáñez, dueños del PSD, y hoy ya famosos a nivel local por su historial. Fue chistoso, porque cuando todo mundo en México sabía que el Cuauh no reunía el requisito de residencia, con ayuda de los Yáñez, se volvió de pronto “morelense” y le dio una paliza al PRD a pesar de las carretadas de ayuda oficial.

Cuauhtémoc ganó la alcaldía en el 2012 con gran ventaja por sobre sus contrincantes, pero el ciudadano Cuauhtémoc nos ha quedado mucho a deber a los cuernavacenses. Ya da flojera repetirlo pero la ciudad es un asco eterno: hoyancos y basura por todas partes, pestilencia, semáforos y postes ciegos, además del crimen creciente y cada vez más despiadado. Y él, el Cuauh, como si nada. Pero todo eso se lo debemos a los hermanos Yáñez, coautores con el PRI de la idea de la ciudadanización partidista, quienes con billete gordo –aseguran algunos, incluso los hermanos mismos-, convencieron al deportista de volverse político y administrador de un Estado antes de terminar la secundaria aunque fuera de panzazo.

Poco después del 2012, el presidente y los dueños del PSD salieron de pleito y ahora no se hablan. Dicen que la riña fue debido a diferencias en cientos de chanchullos en que funcionarios de la sempiterna estirpe no se pusieron de acuerdo en la división del botín.

La ciudadanización partidista entonces no es ninguna garantía de buen gobierno. ¿Se puede inferir así? ¿O no cree usted? Cuauhtémoc Blanco fue un excelente candidato en las elecciones del 2012, pero el peor presidente municipal que Cuernavaca ha tenido desde que tengo memoria, y acabo de cumplir 65. (¡Enhorabuena que le debemos, nada más y nada menos, a los hermanos Yáñez!)

Pero lo peor, ahora que los hermanos de marras y Cuauhtémoc son enemigos acérrimos, es que se dice que Cuauhtémoc es el candidato bueno por la gubernatura, echado al ruedo de sangre por la coalición de López Obrador. O sea, con la amenaza de ser el próximo gobernador de Morelos incluso con el palmarés manchado y arrugado. ¿Qué nos espera?

En todo caso, el orondo diputado Yáñez debiera apenarse por la posibilidad de que Cuauhtémoc se siente en la silla de “Hernán Cortés”. Ellos serían los culpables por haber abierto esa puerta poniendo por delante la popularidad ante la eficiencia. Y por el otro lado, por el de arriba tricolor, quiero decir, a ver cómo nos iría con un presidente de México ciudadano, experto en economía y sortilegios, además del hombre más sabio del país –según el presidente del PRI… (Caray, se me va su nombre, me acuerdo del rostro y el mote, pero de momento, estimado y único lector, se lo debo. Pero prenda la tele y ahí lo escuchará todas las veces).