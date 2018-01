Justicia

| Pancho Rendón

2018-01-23

Unos gastan a manos llenas ybotros lloran de hambre y frío

Parece habernos acostumbrados a olvidar las tragedias muy fácilmente y, a cinco meses del devastador terremoto que sacudió a Morelos y estados aledaños que dejó decenas de muertos y a miles de familia en la calle y en la miseria han quedado atrás ante los reflectores de todos los medios de comunicación, ya sea televisión, radio o redes sociales.

De tal modo que, mientras decenas de personas se encuentran en situación de calle, vulnerables, sucias, desnutridas y enfermas porque duermen a la intemperie o “arrimados” con familiares o gente de buena fe, los políticos gastan una millonada de pesos en “buscar el voto”, olvidándose en llevar un plato de sopa caliente a la población que llora su desgracia porque la vive y no la puede olvidar.

El punto central es Jojutla, a donde hay mayor devastación y muchos inmuebles convertidos en escombros, a donde no se ha movido un solo tabique, ahí, a donde se perdieron decenas de negocios, de fuentes de trabajo, de fuentes de ingresos familiares, la gente, que hasta el 19 de Septiembre era próspera, con buena posición y buenos ingresos, hoy pasa a ser gente en situación de calle.

Ya son dos semanas que cerraron “el último albergue”, de los pocos que allá se instalaron y hasta ahora, no aparece un solo peso para ayuda a los que perdieron todo, dicen que la mayoría no aparecen en “la lista” de ayuda gubernamental, que no hay recursos del estado ni de la federación, que ningún famoso o millonario donó nada, que la Cruz Roja no ha puesto pie a dejarles un taco y nadie sabe si en verdad había dinero para ayuda de esa pobre gente.

Así como sucede en Jojutla, hay otros muchos en Coatetelco y muchos pueblos de Morelos que han sido olvidados y, lejos de que se les lleve una paca de láminas o una lona para que protejan del fuerte frío que se deja sentir, los políticos parecer vivir en una Isla Paraíso, a donde el dinero fluye por millones y, el otro México, es el de las víctimas del terremoto, quienes no saben cómo sobrevivir porque perdieron su patrimonio y su trabajo.

A quien hay que recurrir? Nadie sabe, es una respuesta, ya paso el susto, ya está en el olvido la fatalidad y los gastos onerosos de la política apenas inician, ya que solo es un “Pre” lo que están haciendo y viene lo bueno más adelante, en lugar de que ese despilfarro llevara pan y café caliente a la gente que tanto lo necesita, o que el dinero del “Morebús” o que las despensas recaudadas las repartieran a toda esa gente que sufre.

Tras las rejas cuatro sujetos por robo

La Comisión Estatal de Seguridad Pública dio a conocer que en hechos distintos, elementos de la Policía Municipal detuvieron a cuatro sujetos por el delito de robo en los municipios de Temixco y Cuautla

Derivado de una denuncia al número único de emergencias 911, alrededor de las 11:50 horas se reportó que sobre la calle Amate de la colonia Los Laureles en el municipio de Temixco, se había registrado un robo a transeúnte.

Al arribar al lugar los uniformados, se entrevistaron una mujer quien mencionó que minutos antes unos sujetos le habían robado el celular a su sobrina y comenzaron a amenazarla.

Los elementos localizaron a los presuntos metros adelante y procedieron a realizar la detención de Julio “N” de 23 años de edad y Lorenzo “N” de 22 años de edad.

En otro hecho, alrededor de las 15:37 horas los policías recibieron el reporte vía radio que sobre la calle Margarita de la colonia Revolución en el municipio de Cuautla, se había suscitado un robo.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la empleada del negocio quien denunció que minutos antes un sujeto se introdujo a su establecimiento con un arma de fuego y la amenazó, despojándola de artículos electrónicos y dinero en efectivo, para después darse a la fuga con otro sujeto en una motoneta marca Itálika de color naranja con negro.

Los municipales lograron detenerlos metros más adelante y procedieron a realizarles una inspección encontrándoles dinero en efectivo, una computadora portátil y un arma de fuego corta tipo Revolver calibre .22mm, con seis cartuchos útiles. Por lo anterior se realizó la detención de Néstor “N” de 18 años de edad y Ricardo “N” de 24 años de edad.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.