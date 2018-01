Deportes

| Ignacio Cortés

2018-01-23

COUVA, TRINIDAD Y TOBAGO.- Con la participación de la morelense, Andrea Hernández Buenosaires desde el minuto 80, en lugar de Maricarmen Reyes Zárate, para asegurar la victoria, el seleccionado mexicano de fútbol de la rama femenil venció 2-0 a su similar de Nicaragua, con anotaciones de Dayana Cáceres Vera al 16 y de Belén Cruz Arzate al 74, con lo que califica a las semifinales de este premundial que se disputa en canchas de este país, y sólo queda por delante el cotejo frente a Estados Unidos, pero pase lo que pase ya se tiene el pasaporte en el bolsillo, donde se irá seguramente frente a Canadá, donde será difícil salir con bien, pero en la lucha por el boleto al mundial se Las mexicanas, en el encuentro frente a Nicaragua, presentaron a algunas equiperas que normalmente no ven actividad y dejaron en el banco a jugadoras como la propia Andrea que es titular indiscutible de este conjunto, y se respondió con el triunfo sobre las nicaragüenses que están en sus pininos dentro de este evento, por lo que no se ofreció mayor resistencia y las verdes se hicieron del éxito con un gol en cada tiempo, y sin necesidad de forzar la máquina, no había necesidad de hacerlo para salir con banderas al aire, lo que se tenía en el presupuesto, incluso, ante este conjunto centroamericano se daba más seguro que el éxito frente a las jamaiquinas, y también se logró y fue de 4-0.



Resultados

En la primera jornada, México 4-0 a Jamaica y Estados Unidos 2-0 a Nicaragua, y en la otra agrupación, Canadá 3-1 a un decepcionante Costa Rica y Haití 3-2 a Trinidad y Tobago, y en la fecha dos, en este sector, Haití 3-2 a Costa Rica, mientras que Canadá 4-1 a Trinidad y Tobago y México 2-0 a Nicaragua, al tiempo que Estados Unidos ante Jamaica se va 0-0 al 31 de tiempo corrido.





Posiciones

En las posiciones, en el grupo uno, Canadá y Haití con seis puntos, las canadienses con siete goles a favor por dos en contra, para diferencia positiva de cinco en este terreno, y las haitianas con seis a favor por cuatro en contra, para diferencia positiva de dos, y en el tercer puesto sin puntos, Costa Rica, con tres a favor por seis en contra, para un menos tres en este terreno, y Trinidad y Tobago con tres a favor por siete en contra, para diferencia negativa de cuatro y sin guarismos.

En el sector dos, México con seis, con seis a favor y ninguno en contra.