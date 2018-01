Cultura

Alejandro Cruz Solano

2018-01-23

El liderazgo es una parte vital para el cambio institucional, significa “Movilizar a la gente para que enfrente sus problemas, encare decisiones dolorosas y aprenda nuevas formas de ser.”Heifetz (1994) Es claro que un liderazgo que sea capaz de transformar a las instituciones exige, en primer lugar, visión. La formulación de la visión requiere a). La comprensión de los intereses a corto y largo plazo de un amplio espectro de actores sociales; b). Una percepción afinada de los equilibrios implicados en los arreglos institucionales vigentes; c). Conciencia suficiente de los impactos que las tendencias y fuerzas van a tener sobre la sociedad y sus principales actores. Lo decisivo no es que la visión sea innovativa, sino que conecte con los intereses y motivaciones de amplias audiencias (Kotter, 1990). En segundo lugar, todo liderazgo requiere legitimidad. La legitimidad es lo que permite que funcione una comunicación efectiva entre el liderazgo y sus audiencias, en América Latina actualmente se han construido liderazgos legítimos no porque tengan la habilidad de comunicar sino porque son creíbles y confiables ante sus audiencias. Es decir, no solo son factores personales los generadores de la confianza y la credibilidad en un líder, sino que son producto de las percepciones sociales ante las consistencias entre el discurso, las acciones y resultados. Un tercer factor importante en el líder es su capacidad para tratar adecuadamente los conflictos. El conflicto puede ser un estímulo, un desafío al proceso de aprendizaje. Desarrollo en el sentido de convertir toda demanda, todo valor y motivaciones conflictivas en curso de acción coherente. Hace algunos años haciendo una experiencia con grupos de padres de familia en una escuela trabajamos conflictos intrapersonales a través de historias de vida, recuerdo que algunos me preguntaban, ¿Usted nos va a ayudar? ¿Cree que este curso nos sirva para resolver nuestros conflictos? Pienso que la tarea de un líder no es encontrar soluciones mágicas sino un proceso continuo de cuestionamientos, interpretaciones y exploraciones de opciones ante la vida. En este sentido, el aprendizaje para generar cambios institucionales no depende de cómo resolver problemas técnicos sino tal como resolver problemas adaptativos, es decir, el aprendizaje no se limita a la mera comprensión intelectual, todo aprendizaje implica tensión, sino hay tensión no hay aprendizaje ni cambio, notemos la diferencia entre problemas técnicos y problemas adaptativos, en el primero, la solución la encontramos en un experto, en un técnico; en los segundos, la tensión, implica una decisión creativa para resolver los problemas. Es claro como lo señalan los diferentes autores (Bolívar, 1997) y Heifetz (1997) que el liderazgo requiere una cultura organizativa de base, sin embargo, en el campo institucional comúnmente las prácticas y las tareas se organizan bajo un enfoque administrativo, lo cual significa que muchas instituciones siguen manteniendo el esquema o los cambios con un enfoque administrativo que garantice el funcionamiento eficaz y eficiente de su empresa. Por ejemplo, las instituciones escolares aun no tienen claridad entre el concepto de autoridad y el de líder, quizá este sea la hipótesis por la cual los directivos siguen manejando a las instituciones como meras agencias administrativas. A partir de esta reflexión, una pregunta a plantear sería ¿Cómo podemos transformar la visión administrativa de las instituciones escolares u otras frente al desafío competitivo de formar recursos que respondan a las exigencias de un mundo cambiante? La transformación no solo requiere voluntad para hacerlo sino claridad para transformar. Una propuesta que a título personal plantearía sería que toda empresa o institución induzca a su personal al aprendizaje de su filosofía y políticas; en un segundo momento, identificar los problemas y las motivaciones tanto implícitas como explicitas de los actores para movilizar estas hacia el desarrollo de capacidades y habilidades y, finalmente, orientar esas capacidades y habilidades de manera planificada hacia la transformación de las instituciones. En esta perspectiva, la función de la autoridad formal entendida como la persona que asume un cargo de directivo tiene ante sí el desafío como líder informal de ampliar los propios alcances más allá de la asignación de tareas. El directivo pues, ya no es el poder encomendado para realizar un servicio, sino el que puede influir sobre las actitudes y comportamientos más allá del acatamiento. La autoridad formal no se refiere pues, tanto a los atributos de una persona o al poder como a sus capacidades para enfrentar los problemas de una institución. Toda autoridad puede ser líder y si lo llega a ser solo puede mirarse así cuando este puede tener la capacidad de provocar y conducir procesos hacia las transformaciones que las instituciones requieran. En este sentido, un liderazgo para la escuela, para un partido político, para un grupo religioso, etc. apunta a rediseñar las instituciones de modo que hagan posible las transformaciones con un liderazgo moral y cultural.