

Yesenia Daniel

2018-01-22

-No recibieron ningún respaldo del Fonden ni de “Unidos por Morelos”

Jojutla, Morelos, 21 de enero de 2017. La historia de Ricardo Arroyo Reséndiz podría contarse desde muchos puntos. Para iniciar, el impacto de ver cómo la tierra se abrió a sus pies en los momentos más álgidos del sismo del 19 de septiembre; o el cómo se quedó sin casa y sin taller para trabajar; también el que no haya recibido apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), o el de estar esperando desde hace más de un mes que le hablen del Fondo Morelos para ver si resultó beneficiado. También está la pesadumbre que lo sigue acompañando desde hace cuatro meses, el miedo; la presión de ser el jefe de familia que tiene que llevar el sustento a su casa, el evitar que su familia lo vea llorar.

En el patio de la Iglesia de San Sebastián, barrio de Teocalcingo, en la colonia centro de Jojutla, hay diez casitas azules chinas de igual número de familias que perdieron su vivienda en el sismo. Es la hora de la comida. Bajo un árbol y protegido por una lona, Ricardo Arroyo, de 36 años de edad, trabaja en un improvisado taller de huarachería; todo lo que hay aquí, desde la vaqueta, suelas, pinturas, una máquina para alisar las orillas de los huaraches, una tarimas, todo, fue donado por la sociedad civil.

En los alrededores de las casitas hay niños que corren en dos bicicletas, otros son bebés en brazos y otro está aprendiendo a caminar; las mujeres de diferentes edades vienen y van en diferentes tareas, hay ancianos también, y jóvenes que escuchan música dentro de las carpas.

Todas estas familias tendrán que abandonar la iglesia que será restaurada, a finales de este mes, fue el plazo que les dio el gobierno, aunque no sepan bien todavía a dónde se van a ir a vivir.

Ricardo Arroyo no está en el albergue, salió a entregar un pedido a Tlaquiltenango, pero en media hora entra por el portón de herrería de la Iglesia, se nota pensativo, con un gesto que hace que sus cejas casi se junten. Conforme empieza a narrar lo que vivió, su voz se va quebrando, hay silencios que se convierten en emociones, y emociones que se van quedando atoradas en la garganta sin poder darles forma para que se vayan.

“No pude dormir ese día, nos quedamos en el patio de mi hermano, con mi esposa, a nosotros nos pasó de una manera diferente el temblor porque para nosotros fue un terremoto porque se nos abrió la tierra; les he dicho a otras personas que ellos no tuvieron ese miedo de ver cómo se abre la tierra, yo lamentablemente perdí muchas cosas…”, comenta Ricardo después de un momento de silencios en donde su voz se fue apagando y sus ojos se fueron clavando en la tierra.

Lo que quedó de su casa en la calle Ignacio Vallarta en la colonia Benito Juárez, daba miedo a quienes se acercaban, porque casi la mitad de su propiedad fue atravesada por el rayo que pasó debajo de la tierra y que cambió los ejes de la infraestructura subterránea, y como ejemplo está cerquita el puente de Los Suspiros, cuyos trabes quedaron separados.

En la casa de los Arroyo la sacudida sísmica dejó un desnivel de tierra de un metro entre la parte que se hundió y la superficie original, por eso a la hora de demoler la casa y el taller, ni un solo gramo de escombro se sacó de aquí, pues el escombro sirvió para nivelar el terreno que hoy luce como un campo de espinas metálicas por las varillas de castillos, y en donde hay huellas de una vida anterior al sismo, como pertenencias personales y pedazos de escaleras o paredes que fueron construyendo con años de esfuerzo.

A cuatro meses del sismo el señor Ricardo no se ha podido recuperar del impacto de ver cómo la tierra se separó un metro, formando una especie de escalón y temiendo que se hundieran junto con la tierra; en los primeros días no tenía cabeza para otra cosa que poner a salvo a su familia, por eso dice que cuando le explicó la brigada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que aunque hubiera dos familias en un solo terreno todos serían contemplados para recibir el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), aceptó, pero finalmente sólo le dieron el apoyo a su papá, que es una familia aparte, porque su papá es el dueño del terreno aunque sean dos familias las afectadas. Ricardo no recibió apoyo del Fonden.

Ya que no había recibido el apoyo del Fonden, Ricardo Arroyo tramitó el apoyo denominado “Unidos por Morelos”, un programa del Gobierno del Estado, que apoyará con material de construcción para las familias que perdieron su vivienda, pero a más de un mes sigue esperando que le digan si sí o no lo apoyarán.

También están los políticos de diferentes ideologías y colores que le han dicho que sí, que deje sus datos y que ellos se comunicarán.

El apoyo real que ha recibido es de la gente de aquí mismo y de otros estados del país, que han promovido su trabajo a través de videos y fotos que se han movido en redes sociales, ya que su mercado principal en Iguala, Guerrero, se cerró porque en estas condiciones no tiene capacidad para producir como lo hacía antes.

A Ricardo Arroyo Reséndiz el sismo le cambió vida. Su futuro inmediato y el de su familia es incierto.